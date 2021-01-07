ABD Kongresi resmen tescilledi: Biden, ABD'nin yeni başkanı

Washington Post, Trump destekçilerinin Joe Biden’ın başkanlığını onaylamak için toplanılan kongre binasına girmeye çalışmasının ardından çıkan olaylar hakkında yazdığı yazıda Başkan Trump’ın görevden alınması çağrısında bulundu.
Washington Post’un, başyazısında, Trump’ın taraftarlarını sürekli olarak kışkırtmasının akla hayale gelmeyecek sonuçlar doğurduğunu ve işleri Kongre binasına saldırı düzenlenmesine kadar götürdüğünü belirtti.
Trump’ın görevden alınması gerektiğinin vurgulandığı yazıda, “Bu isyana teşvik eyleminin tüm sorumluluğu görevde kaldığı süre boyunca ABD demokrasisine büyük bir tehdit oluşturacağını gösteren Başkan’a aittir” denildi.
Trump’ın 20 Ocak’taki yemin törenine kadar başkanlık görevini sürdürmeye uygun olmadığını aktaran Post, iki hafta daha elinde başkanlığa ait geniş yetkileri bulundurmasının 'ulusal güvenliğe tehdit' oluşturduğunu belirtti.
Yazının son bölümünde şu ifadeler yer aldı:
"Biden söylediklerinde haklı. Kuralların, kaidelerin, kanunların ve hatta anayasanın, insanlar inandığı sürece bir değeri vardır. Amerikalılar, sisteme inandıkları için arabalarına bindiklerinde emniyet kemerlerini takıyor, trafik kuralların riayet ediyor, vergilerini ödüyor ve seçimlerde oy kullanıyor ve bu sistem de bu inanç olduğu için işlemeye devam ediyor. Bu ülkede en yüksek kademeden insanlara yalnızca tweetler atılarak değil, eylemle de bu inancı kırmaları çağrısı yapıldı. Trump bir tehdittir ve Beyaz Saray’da olduğu sürece bu ülke tehlike altında kalmayı sürdürecektir.”