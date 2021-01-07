Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210107/abdde-4-saatlik-kongre-isgali-Washingtonta-olanlar-abdyi-yansitmiyor-1043528574.html
ABD Kongresi resmen tescilledi: Biden, ABD'nin yeni başkanı
ABD Kongresi resmen tescilledi: Biden, ABD'nin yeni başkanı
ABD'de Trump destekçilerinin Kongre binasını işgal etmesi ve 4 kişinin hayatını kaybettiği olaylar sonrası yeni başkanın tescili için delege oylarının sayımı... 07.01.2021, Sputnik Türkiye
2021-01-07T06:32+0300
2021-08-10T20:09+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/07/1043530589_0:0:3070:1735_1920x0_80_0_0_97fb33505fb53c3b28f0a05ba11eb2ea.jpg
abd
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/07/1043530589_0:0:3070:1929_1920x0_80_0_0_c847296fbf267b02d28f3ae6152faeb8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
haberler, abd, emmanuel macron, fransa, ria novosti
Joe Biden'ın başkanlığının tescillendiği ABD Kongresi oturumu - Sputnik Türkiye

ABD Kongresi resmen tescilledi: Biden, ABD'nin yeni başkanı

06:32 07.01.2021 (güncellendi: 20:09 10.08.2021)
Abone ol
ABD'de Trump destekçilerinin Kongre binasını işgal etmesi ve 4 kişinin hayatını kaybettiği olaylar sonrası yeni başkanın tescili için delege oylarının sayımı devam etti. Kongre, sonuçlara iki eyalette yapılan itirazları reddetti. Trump'ın 232 oyuna karşı Biden, 306 oyla ABD'nin yeni başkanı olma unvanını tescillemiş oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sonuçlarını tanımayarak bugün başkent Washington DC'de düzenlediği mitingin ardından, Trump taraftarları başkanlık seçim sonuçlarına göre belirlenen delege oylarının sayılıp, sonuçların resmen tescil edileceği oturumun düzenlendiği Kongre binasını bastı. - Sputnik Türkiye
ABD’de kaos: Trump taraftarları Kongre binasını 4 saat boyunca işgal etti
6 Ocak, 22:33
ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde belirlenen Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı Kongre oturumunda, Demokrat Joe Biden lehine seçim sonuçları resmen tescil edildi.

Senato ve Temsilciler Meclisi'nden oluşan ABD Kongresi binasının basılmasının ardından yeniden toplanan ve delege oylarının sayılması işlemine devam eden Kongre, 232 oya karşı 306 oyla başkanlık seçimini Biden'ın kazandığını resmen onayladı.

Kongrede Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerini bir araya getiren ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in riyaset ettiği ortak oturumda, alfabetik sıraya göre her eyaletin delege oylarının hangi başkan adayı ile başkan yardımcısı adayına gittiği yüksek sesle okundu.

© AP Photo / Andrew HarnikABD Kongresi'ndeki oturumda Vermont eyaletinin sonuçlarının kayda geçmesiyle Biden 270 delege eşiğini geçerek resmen başkan oldu.
ABD Kongresi resmen tescilledi: Biden, ABD'nin yeni başkanı - Sputnik Türkiye
ABD Kongresi'ndeki oturumda Vermont eyaletinin sonuçlarının kayda geçmesiyle Biden 270 delege eşiğini geçerek resmen başkan oldu.
© AP Photo / Andrew Harnik

 

 

 

Başlıklar
17:00 07.01.2021
Pelosi'nin ofisine giren gösterici: Not bıraktım
16:46 07.01.2021
Kongre binasında ölenlerden biri 14 yıl Hava Kuvvetleri'nde görev yapan Ashli Babbitt
16:44 07.01.2021
American Airlines, Trump destekçileri nedeniyle Washington uçuşlarında alkol servisi yapmayacak
16:35 07.01.2021
'Boynuzlu' Trump destekçisinin kimliği belli oldu
16:14 07.01.2021
Facebook, protestoculara destek veren iletileri siliyor
15:23 07.01.2021
ABD'nin eski Rusya Büyükelçisi McFaul, Washington’daki olayları 1917 devrimi ile karşılaştırdı
15:08 07.01.2021
Komedyen Kevin Hart: Siyah olsalar hepsi ölmüştü
14:40 07.01.2021
Rus milletvekili, Twitter ve Facebook’un Trump’ın hesaplarını askıya almasını destekledi
14:25 07.01.2021
Türkiye'nin 'Endişeyle takip ediyoruz' açıklaması CNN muhabiri Ward'ı 'şaşırttı'
13:20 07.01.2021
Çin, ABD vatandaşlarının en kısa sürede 'barış, istikrar ve güvenliğe' kavuşmasını umuyor
13:17 07.01.2021
Rus senatör: Rusya’yı suçlayacaklar ama buna hazırız
12:32 07.01.2021
Slutskiy: Renkli devrim bumerangının ABD'ye döndüğünü görüyoruz
12:09 07.01.2021
İsrail Başbakanı Netanyahu: ABD'deki şiddet görüntüleri utanç verici
12:01 07.01.2021
Trump'tan ilk açıklama
11:52 07.01.2021
Almanya Başbakanı Merkel: ABD'den gelen görüntüler öfkelendirdi, üzdü. ABD demokrasinin saldırganlardan daha güçlü olduğuna eminim
11:39 07.01.2021
ABD Kongresi, seçim sonuçlarına göre belirlenen delege oylarının sayımında, Biden'ın kazandığını garantileyen 270 oyu resmen tescil etti. Sayım devam ediyor
11:26 07.01.2021
ABD iş dünyasından çağrı: Trump görevden uzaklaştırılsın
11:16 07.01.2021
Temsilciler Meclisi, 138 'hayır' oyuna karşı 282 'evet' oyuyla Biden'ın Pennsylvania zaferine itirazı reddetti
11:09 07.01.2021
Pentagon ile Washington Belediye Meclisi arasında 'Ulusal Muhafız' tartışması
11:02 07.01.2021
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Batı demokrasisi kırılgan ve savunmasız
10:36 07.01.2021
Zaharova, 'ABD artık kusursuz bir demokrasi örneği olduğunu söyleyemeyecek' gönderisini yeniden paylaştı
09:49 07.01.2021
Washington Post: Trump görevden alınmalı
08:54 07.01.2021
Rus senatör Kosaçev: Washington’da yaşananlar ABD demokrasisinin iki ayağının da topalladığını gösteriyor
08:32 07.01.2021
BM Genel Sekreteri Guterres: ABD Kongresine baskının ardından yaşanan olaylardan üzüntü duydum
08:25 07.01.2021
FBI: Washington'da şiddeti körükleyen şahısların bilgilerini bizimle paylaşın
08:16 07.01.2021
Çin medyasından Pelosi'ye Hong Kong hatırlatması: Aynı şeyi söyleyip söylemeyeceği belli değil
07:43 07.01.2021
Graham: Ben yokum, artık yeter, Biden kazandı
07:37 07.01.2021
Washington çatışmalarında 52 kişi gözaltına alındı
07:20 07.01.2021
Washington polisi: Çatışmalarda 4 kişi hayatını kaybetti
07:15 07.01.2021
​'Güvenlik güçleri rahatlamış görünüyor'
07:07 07.01.2021
Kongre Binası'nda öldürülen göstericinin kimliği belli oldu: Eski Hava Kuvvetleri mensubu Ashli Babbitt
09:10 07.01.2021
Macron'dan açıklama: Bazılarının şiddet ve baskılarına rağmen pes etmeyeceğiz
07:00 07.01.2021
Washington'da OHAL 15 gün uzatıldı
Önce yenilerÖnce eskiler
16:59 07.01.2021
Pelosi'nin ofisine giren gösterici: Not bıraktım

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin ofisinde masada otururken çekilmiş fotoğrafıyla viral olan göstericilerden Richard Barnett, New York Times'a yaptığı açıklamada Pelosi'nin ofisinden aldığı özel bir zarfı gösterdi. Zarfı çalmadığında ısrar eden Barnett, Pelosi'ye bir de not bıraktığını söyledi.

16:45 07.01.2021
Kongre binasında ölenlerden biri 14 yıl Hava Kuvvetleri'nde görev yapan Ashli Babbitt

Capitol Hill'de hayatını kaybeden 4 kişiden birinin ABD Hava Kuvvetleri'nden emekli Ashli Babbitt olduğu belirtildi.

Fox News'in Babbitt'in yakınlarına dayandırdığı haberine göre emekli ordu mensubu, ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haberde Babbitt'in orduda 14 yıl görev yaptığı ve Afganistan ve Irak da dahil 4 kez yurtdışı görevde yer aldığı ifade edildi.

Capitol Hill'deki olaylardan kısa bir süre önce Twitter'dan mesaj paylaşarak isyancı hareketin asla durdurulamayacağını vurgulayan Babbitt, "Hiçbir şey bizi durduramaz. Deneyecekler, deneyecekler, yine deneyecekler ancak fırtına burada ve 24 saatten daha kısa sürede Washington'un üzerine çökecek" ifadelerini kullanmış.

Babbitt'in, bir dizi protestocuyla birlikte Capitol Hill içinde barikatla kapatılmış, arkasında silahlı Kongre polislerinin bulunduğu bir kapıdan girmeye çalışırken  vurulduğu belirtiliyor. Sosyal medyada paylaşılan bir videoya göre bu girişim sırasında bir el silah sesi duyuluyor. Bir diğer videodaysa polis, yerde kanlar içinde yatan bir kadına acil yardım sunmaya çalışırken görülüyor.

16:43 07.01.2021
American Airlines, Trump destekçileri nedeniyle Washington uçuşlarında alkol servisi yapmayacak

American Airlines hava yolu şirketi, dün Washington’da Trump destekçilerinin Kongre binasını işgal ettiği olayları sonrası bir dizi önlem alma kararı aldı.

Trump destekçisi bir grubun başkente giden bir uçuş sırasında sözlü tacizde bulunduğunu gösteren bir videonun yayılmasının ardından bu kararı alan şirket, Washington uçuşlarında alkol servisi yapılmayacağını açıkladı.

 

16:27 07.01.2021
'Boynuzlu' Trump destekçisinin kimliği belli oldu

Çıkan olaylarda boyalı yüzü ve boynuzlu şapkasıyla öne çıkan Trump destekçisinin, kendine 'Q Şaman' adını veren Jake Angeli olduğu ortaya çıktı. 

Angeli'nin QAnon ismi verilen ve internetteki komplo teorilerinin etrafında birleşen bir hareketin önemli isimlerinden biri olduğu ve aynı zamanda geçtiğimiz yıl Arizona'da düzenlenen birçok aşırı sağ mitinge katıldığı tespit edildi.

Senato kürsüsünde birçok fotoğrafı çekilen Angeli'nin elinde megafonla kalabalığa öncülük eden isimlerden biri olduğu aktarıldı. 

QAnon hareketi, Trump'ın seçimlerde hile yapıldığına dair iddialarının internette yaygınlaşmasına öncülük eden hareketlerden biri olarak biliniyor. Komplo teorilerinin etrafında birleşen ve onları yayan hareket, Trump'ın 'derin devlet bağlantılı pedofililer ve insan kaçakçılarıyla' savaştığına inanıyor.

BBC'nin 'Kongre binasına kim girdi?' başlıklı haberinde de QAnon hareketi, aşırı sağcı Proud Boys grubu ve sosyal medya fenomenlerinin adları verildi.

Komplocu 'QAnon' grubu - Sputnik Türkiye
Komplocu 'QAnon' grubu Facebook ile Instagram'da da yasaklandı: Trump'ın pedofillerle mücadele ettiğine inanıyorlar
7 Ekim 2020, 11:49
16:13 07.01.2021
Facebook, protestoculara destek veren iletileri siliyor

Facebook, ABD Kongre binasına giren protestoculara destek niteliği taşıyan iletileri sildiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada "ABD Kongresi'nin işgalini öven ve destekleyen mesajlar silinecek" dendi.

Facebook, protestoların yapıldığı yerler de dahil ABD'deki herhangi bir yere silah getirme çağrısı yapan iletilerin yanı sıra 'suç eylemlerinin teşviki' olarak görülen, protestocuların fotoğraf ve videolarının da silineceğini açıkladı.

15:22 07.01.2021
ABD'nin eski Rusya Büyükelçisi McFaul, Washington’daki olayları 1917 devrimi ile karşılaştırdı

Rus haber sitesi Vzglyad'ın haberine göre ABD'nin eski Rusya Büyükelçisi Michael McFaul, Washington’daki olayları 1917 devrimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerini de Bolşeviklerle karşılaştırdı.

Habere göre, Twitter hesabından paylaşım yapan McFaul, Washington'daki olayların ABD Bağımsızlık Bildirgesi'nin kabul edildiği 1776 ile değil, 1917 devrimi ile karşılaştırılması gerektiğini belirtti. Eski Büyükelçi, Trump'ın destekçilerinin kendilerini komünist karşıtı olarak tanıtsa da eylemlerinin Bolşeviklerin eylemlerine benzediğine inandığını dile getirerek, şu ifadeyi kullandı: “Neyse ki Lenin'in başarılı olduğu yerde onlar (Trump’ın destekçileri) başarısızlığa uğradı.”

ABD’de muhafazakarlar ve liberaller arasında değil, otokrasi ve demokrasi yanlılarının arasında bir bölünme olduğu görüşünü paylaşan McFaul, Demokratların çoğunlukta olduğunun açıkça görüldüğünü vurguladı.

Eski Büyükelçi, ancak ‘dünya genelinde devrimcilerin, demokrasiyi yıkmak ya da tehdit etmek için çoğunluk olmanın gerekmediğini birçok kez kanıtladıklarının’ altını çizdi.

15:05 07.01.2021
Komedyen Kevin Hart: Siyah olsalar hepsi ölmüştü

ABD'li siyah komedyen- oyuncu Kevin Hart, polisin Siyahların Hayatları Değerlidir (Black Lives Matter) gösterilerine verdiği tepkiyle dün Kongre'de yaşananlar karşısında tutumunu karşılaştırdı. Polisin, müdahale etmesi gereken yerde hiçbir güç kullanmadığını söyleyen Hart, "Birbirinden tamamen farklı 2 Amerika. O göstericiler siyah olsaydı hepsi vurulup öldürülmüştü" dedi.

14:53 07.01.2021
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye
Zaharova: ABD'deki 'arkaik' seçim sistemi, demokratik standartlara uygun değil
7 Ocak, 14:50
14:39 07.01.2021
Rus milletvekili, Twitter ve Facebook’un Trump’ın hesaplarını askıya almasını destekledi

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Enformasyon Politikası Komitesi üyesi Anton Gorelkin, ABD’de yaşananlarla ilgili olarak Twitter ve Facebook’un Trump’ın hesaplarını askıya almasını destekledi.

ABD’de yaşananların sosyal medyanın kitlelere etki etme konusundaki gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Gorelkin, Trump doğrudan çağrı yapmasa da hesaplarının bloke edildiğini ifade etti.

Gorelkin, bu adımı ilk kez doğru bulduğunu kaydederek, Trump’ın düşünülmemiş açıklamalarının insanların ölmesine yol açtığını söyledi.

Gorelkin, “Olanlar bir kez daha sosyal ağların yasal bir çerçevede sıkı kurallara bağlı olarak faaliyet göstermesi gerektiğini gösteriyor. Zira mutlak haberleşme özgürlüğü, aşırıcıların ellerinde bir silaha dönüşüyor” ifadelerini kullandı.

14:24 07.01.2021
Türkiye'nin 'Endişeyle takip ediyoruz' açıklaması CNN muhabiri Ward'ı 'şaşırttı'

CNN International muhabiri Clarrisa Ward, ABD'deki olaylarla ilgili Türkiye'den yapılan demokrasi ve itidal çağrılarının kendisini şaşırttığını anlattı.

Türkiye'nin ABD'nin düşmanı olmadığını ama son yıllarda iki ülke arasında güçlü anlaşmazlıklar yaşandığını söyleyen Ward, Türk Dışişleri'nin 'Endişeyle takip ediyoruz' açıklamasının dilini değerlendirdi: "Bu dil, tam da bir kriz veya ayaklanma durumunda bir Ortadoğu şehrinde olan ABD vatandaşlarına yönelik ABD basın açıklamasında görmeye alışık olduğumuz dil. Türkiye gibi bir ülkenin kendi vatandaşlarını ABD'nin başkentinde dolaşmanın tehlikelerine karşı uyarmak için böyle bir dil kullandığını görmek oldukça şaşırtıcı."

Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "ABD Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. ABD’deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD’nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz. ABD’deki vatandaşlarımızın kalabalık mekanlar ve gösteri yapılan yerlerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz."

13:20 07.01.2021
Çin, ABD vatandaşlarının en kısa sürede 'barış, istikrar ve güvenliğe' kavuşmasını umuyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying taraflara sükunet çağrısında bulundu.

Hua düzenlediği basın toplantısında, "Çin, ABD vatandaşlarının en kısa sürede barış, istikrar ve güvenliğe kavuşmasını umuyor" ifadelerini kullandı.

13:16 07.01.2021
Rus senatör: Rusya’yı suçlayacaklar ama buna hazırız

Rus senatör Andrey Klimov, ABD’deki olayların Rusya’yı suçlamak için kullanılacağından kuşkusu olmadığını söyledi.

Klimov, “Elbette Rusya’yı olayların arkasında olmakla, yaşananları organize etmekle suçlayacaklar, bundan şüphem yok. Fakat buna hazırız” dedi.

Ülkedeki durumun Çin’i suçlamak için de kullanılabileceğini belirten Klimov, “Yine dünyadaki tüm dert ve kötülüklerin sebebinin Rusya ve Çin olduğu efsanesi beslenmiş olacak” açıklamasını yaptı.

‘Derhal görevden alınması için Trump karşıtlarınca düzenlenmiş olabilir’

ABD’deki olayların arkasında Trump karşıtlarının olabileceğini de belirten Klimov, “Tüm bunların gerçekten de planlanmış olması, özellikle de Kongre üzerinde baskı kurmak için düzenlenmiş olması ihtimal dahilinde” dedi.

Klimov, amacın Kongre üyelerine Trump’ın sahiden de derhal görevden alınması gerektiğini göstermek olabileceğini ifade etti.

12:26 07.01.2021
Slutskiy: Renkli devrim bumerangının ABD'ye döndüğünü görüyoruz

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, "Washington'daki gelişmeler, ABD toplumunun neredeyse ikiye bölünmesinin bir sonucu oldu. Kongre'de seçmenlerin oylarının resmen onaylanma sürecini kesintiye uğratan Capitol Hill'deki kargaşa, demokratik iktidar devri sürecinin tamamına gölge düşürüyor" dedi.

"Bundan böyle ABD'nin diğer ülkelere keyfi standartlar dayatamayacağı ve demokrasinin küresel feneri unvanına namzet olamayacağı artık kesin" değerlendirmesinde bulunan Slutskiy, "Renkli devrim bumerangının ABD'ye döndüğünü görüyoruz. Tüm bunlar, yeni yüzyılda Amerikan iktidar sisteminde kriz yaratma tehdidi ortaya koyuyor" diye ekledi.

12:09 07.01.2021
İsrail Başbakanı Netanyahu: ABD'deki şiddet görüntüleri utanç verici

İsrail Başbakanı Benyamin  Netanyahu, İsrail'i ziyaret eden ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile düzenlediği ortak basın toplantısında, dün Trump destekçilerinin polis barikatını aşarak Kongre binasına zorla girmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD demokrasisinin kendisine her zaman ilham verdiğini söyleyen Netanyahu, "Kongre binasına saldırılması utanç verici ve en sert şekilde kınanmalıdır. Amerikan demokrasisinin galip geleceğinden hiç şüphem yok" ifadesini kullandı.

ABD Hazine Bakanı Mnuchin de Kongre binasına yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu ve demokratik sürece saygı gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.

12:00 07.01.2021
Trump'tan ilk açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü'nün Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre Trump "Seçim sonucuna kesinlikle katılmıyor olsam dahi 20 Ocak'ta düzenli bir geçiş süreci olacak" dedi.

 

Donald Trump - Sputnik Türkiye
Facebook ile Instagram'dan Trump'a 24 saatlik engelleme: 'İki adet kural ihlali tespit ettik'
7 Ocak, 06:11
11:51 07.01.2021
Almanya Başbakanı Merkel: ABD'den gelen görüntüler öfkelendirdi, üzdü. ABD demokrasinin saldırganlardan daha güçlü olduğuna eminim

Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün ABD Kongresi'nde yaşananlardan ötürü öfkeli ve üzgün olduğunu söyledi, Trump'ın da yaşananlarda payı olduğunu vurguladı.

"Trump'ın kasımdan bu yana ve dün de yenilgiyi kabullenmemiş olması beni üzdü" diyen Merkel, "ABD demokrasisinin Kongre binasına saldıranlardan daha kuvvetli olduğuna eminim. Biden ve yardımcısı Harris, iki hafta içinde ABD demokrasisinde yeni bir sayfa açacaklardır" ifadelerini kullandı.

11:36 07.01.2021
ABD Kongresi, seçim sonuçlarına göre belirlenen delege oylarının sayımında, Biden'ın kazandığını garantileyen 270 oyu resmen tescil etti. Sayım devam ediyor
11:21 07.01.2021
ABD iş dünyasından çağrı: Trump görevden uzaklaştırılsın

ABD'de Exxon, Pfizer ve Toyota'nın da aralarında bulunduğu 14 bin şirketi temsil eden Ulusal Üreticiler Birliği, Trump'ın 20 Ocak günkü devir teslim törenini beklemeden görevden uzaklaştırılmasını istedi.

Business Roundtable isimli, ABD'nin en büyük şirketlerinden bazılarının CEO'larından oluşan birlikten yapılan açıklamada da şu ifadeler yer aldı: "Ülkenin başkentinde devam eden kaos, demokratik bir seçimin meşru sonuçlarını tersine çevirme yönündeki yasadışı girişimlerin bir sonucudur. Başkan ve ilgili tüm yetkililere kaosa son verme ve iktidarın barışçıl devrini kolaylaştırma çağrısı yapıyoruz." 

11:14 07.01.2021
Temsilciler Meclisi, 138 'hayır' oyuna karşı 282 'evet' oyuyla Biden'ın Pennsylvania zaferine itirazı reddetti
11:07 07.01.2021
Pentagon ile Washington Belediye Meclisi arasında 'Ulusal Muhafız' tartışması

Washington Belediye Meclisi, Pentagon'un, Ulusal Muhafızların ABD Kongresi'nde yaşanan olaylara müdahale etmesi konusunda yapılan talepleri reddettiği iddiasında bulunurken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Washington Belediyesinin başkentte yaşanan olaylar nedeniyle Ulusal Muhafızların aktifleştirilmesine ilişkin taleplerinin onaylandığını açıkladı.

Washington Belediye Meclisi, "Savunma Bakanlığı, Belediye Başkanı Muriel Bowser'in, Kongre'de güvenliği tekrar sağlamaları ve Kongre binasını korumaları için Ulusal Muhafızların yetkilerini artırma talebini reddetti. Bu talep reddedildi. Meclis, Belediye Başkanı'nın talebini destekliyordu. Bu talebin reddedilmesi karşısında dehşete düştük" açıklamasında bulundu.

Belediye Meclisi'nin açıklamasına yanıt veren Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman da şunları kaydetti: "Bu hafta başında, Belediye Başkanı Bowser, protestolar için polise yardım etmek üzere DC, Ulusal Muhafızları'ndan 340 asker talep etmişti. Bu talep onaylandı. Bugün, Belediye Başkanı, DC Ulusal Muhafızları'nın tamamının Kongre binasındaki olaylara müdahale eden yerel ve federal kolluk kuvvetlerine destek vermesi için aktif hale getirilmesi talebinde bulunmuştu. Bu talep de onaylandı. DC yönetiminden ayrıca bir talep gelmedi."

ABD'de Ulusal Muhafızları aktifleştirme yetkisi eyalet valilerinde iken, Washington eyalet olmadığı için bu yetki Beyaz Saray ve Pentagon'da bulunuyor.

11:02 07.01.2021
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Batı demokrasisi kırılgan ve savunmasız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, "ABD'den dün ve bugün gelen görüntüler, her şeyden öte Batı demokrasinin ne kadar kırılgan ve savunmasız olduğunu gösteriyor" dedi.

11:00 07.01.2021
10:34 07.01.2021
Zaharova, 'ABD artık kusursuz bir demokrasi örneği olduğunu söyleyemeyecek' gönderisini yeniden paylaştı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, CNN’in Moskova Bürosu’nun eski Şefi Jill Dougherty’nin Washington’daki olaylarla ilgili, ‘ABD’nin artık kusursuz bir demokrasi örneği olduğunu söyleyemeyeceği’ yönündeki açıklamasını Facebook hesabından yeniden paylaştı.

ABD'deki olayların ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Facebook hesabından CNN’in Moskova Bürosu’nun eski Şefi Jill Dougherty’nin gönderisini yeniden paylaştı.

Dougherty’nin gönderisinde, “ABD bir daha asla dünyaya kusursuz bir demokrasi örneği olduğumuzu söyleyemeyecek” ifadeleri yer aldı.

Putin, ABD’de yaşananlarla ilgili bir açıklama yapmadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Noel ayini sonrasında gazetecilerle konuştu. Ancak ABD Kongresi’nde yaşanan olaylarla ilgili bir değerlendirme yapmadı.

Washington’da Trump destekçilerinin mitingi sonrasında Kongre binası işgal edilmişti. 4 saatlik işgal, güvenlik güçleri ile Trump destekçileri arasında sert çatışmalara sahne olmuş ve 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

09:48 07.01.2021
Washington Post: Trump görevden alınmalı

Washington Post, Trump destekçilerinin Joe Biden’ın başkanlığını onaylamak için toplanılan kongre binasına girmeye çalışmasının ardından çıkan olaylar hakkında yazdığı yazıda Başkan Trump’ın görevden alınması çağrısında bulundu.

Washington Post’un, başyazısında, Trump’ın taraftarlarını sürekli olarak kışkırtmasının akla hayale gelmeyecek sonuçlar doğurduğunu ve işleri Kongre binasına saldırı düzenlenmesine kadar götürdüğünü belirtti.

Trump’ın görevden alınması gerektiğinin vurgulandığı yazıda, “Bu isyana teşvik eyleminin tüm sorumluluğu görevde kaldığı süre boyunca ABD demokrasisine büyük bir tehdit oluşturacağını gösteren Başkan’a aittir” denildi.

Trump’ın 20 Ocak’taki yemin törenine kadar başkanlık görevini sürdürmeye uygun olmadığını aktaran Post, iki hafta daha elinde başkanlığa ait geniş yetkileri bulundurmasının 'ulusal güvenliğe tehdit' oluşturduğunu belirtti.

Yazının son bölümünde şu ifadeler yer aldı:

"Biden söylediklerinde haklı. Kuralların, kaidelerin, kanunların ve hatta anayasanın, insanlar inandığı sürece bir değeri vardır. Amerikalılar, sisteme inandıkları için arabalarına bindiklerinde emniyet kemerlerini takıyor, trafik kuralların riayet ediyor, vergilerini ödüyor ve seçimlerde oy kullanıyor ve bu sistem de bu inanç olduğu için işlemeye devam ediyor. Bu ülkede en yüksek kademeden insanlara yalnızca tweetler atılarak değil, eylemle de bu inancı kırmaları çağrısı yapıldı. Trump bir tehdittir ve Beyaz Saray’da olduğu sürece bu ülke tehlike altında kalmayı sürdürecektir.”

08:50 07.01.2021
Rus senatör Kosaçev: Washington’da yaşananlar ABD demokrasisinin iki ayağının da topalladığını gösteriyor

Rusya parlamentosunu üst kanadı Federayon Konseyi’nin Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, ABD’de yaşananların çeşitli nedenleri olduğunu belirtti.

Facebook hesabından açıklamada bulunan Kosaçev, ABD Başkanı Donald Trump’ın narsistliği ve maceracılığının yanı sıra 3 Kasım’da yapılan seçimlerdeki oy sayımı ve Georgia eyaletindeki belirsizliklerin bu nedenler arasında olduğunu kaydeden Kosaçev, şunu ifade etti: “Bu kez kaybeden tarafın galip tarafı hile ile suçlamak için fazlasıyla dayanağı var. Amerikan demokrasisinin iki ayağının da topalladığı açık.”

“Demokrasi bayramı bitti” diyen Kosaçev, dibin görüldüğünü kaydetti.

Kosaçev, “ABD artık bu konuda bir rota çizemiyor, dolayısıyla bunu belirleme, hatta başkalarına empoze etme hakkını da tamamen kaybetti” açıklamasını yaptı.

08:30 07.01.2021
BM Genel Sekreteri Guterres: ABD Kongresine baskının ardından yaşanan olaylardan üzüntü duydum

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Kongresinin Başkan Donald Trump'ın destekçileri tarafından basılmasının ardından yaşanan olaylardan üzüntü duyduğunu bildirdi.

Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, siyasi liderlerin bu tür durumlarda destekçilerinden şiddetten kaçınmalarını, demokratik süreçlere ve hukukun üstünlüğüne saygı göstermelerini istemesinin önemine vurgu yaptı. 

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır da Twitter hesabından, "Bugün Washington'da Kongrede yaşanan gelişmelerden üzüntü ve endişe duydum. ABD, dünyanın en büyük demokrasilerinden biri. Böylesine kritik bir zamanda ev sahibi ülkemizde demokratik süreçlerde barış ve saygının üstün geleceğine inanıyorum" açıklamasında bulunmuştu. 

08:23 07.01.2021
FBI: Washington'da şiddeti körükleyen şahısların bilgilerini bizimle paylaşın

FBI, internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınlayarak Washington'da 'aktif olarak şiddeti körükleyen kişilerin tespiti' için yardımcı olarak bilgilerin kendileriyle pylaşılmasını istedi. 

08:11 07.01.2021
Çin medyasından Pelosi'ye Hong Kong hatırlatması: Aynı şeyi söyleyip söylemeyeceği belli değil

Çin Komünist Partisi'ne (ÇKP) yakın Global Times gazetesi, ABD'de Kongre Binası'nda yaşanan olayların ardından Hong Kong eylemcilerinin parlamento baskınını gündeme getirdi. 

Twitter hesabından Hong Kong eylemlerini ve Washington olaylarını karşılaştıran fotoğraflar paylaşan gazete, paylaşımına "Pelosi bir zamanlar Hong Kong isyanlarını 'görülmesi gereken güzel bir manzara' olarak nitelendirmişti. Capitol Hill'deki son gelişmeler hakkında aynı şeyi söyleyip söylemeyeceği henüz belli değil" notunu düştü.

Global Times ayrıca, bu paylaşımını Twitter hesabında sabitledi.

Gazete ayrıca, 'Sam Amca'nın demokrasi ustalığı' başlığıyla bir karikatür yayınladı. 

Karikatürdeki Sam Amca karakterinin, televizyonda Hong Kong olaylarını izlerken "Güzel manzaralar", Washington olaylarını izlerken ise "Zorbaları vurun" dediği görülüyor.

07:40 07.01.2021
Graham: Ben yokum, artık yeter, Biden kazandı

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Senato'da yaptığı konuşmada "Trump ile çılgınca bir yolculuk yaşadık. Bunu bu şekilde bitirmekten nefret ediyorum, ben yokum, artık yeter. Yardımcı olmaya çalıştım. Biden’in kaybetmesini umdum. Kaybetmesi için dua ettim ama kazandı. Ve o, ABD’nin meşru Başkanı. Bu kadar" açıklamasında bulundu.

07:35 07.01.2021
Washington çatışmalarında 52 kişi gözaltına alındı

Washington'da Kongre Binası'nda dün yaşanan çatışmalarda 52 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. 

Washington polisi tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınanların çoğunluğuna 'sokağa çıkma yasağını ihlalden' ötürü işlem uygulandı. 

07:19 07.01.2021
Washington polisi: Çatışmalarda 4 kişi hayatını kaybetti

Washington polisi, dün Kongre Binası'nda yaşanan çatışmalarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

07:14 07.01.2021
​'Güvenlik güçleri rahatlamış görünüyor'

Çatışmaların yaşandığı Kongre Binası çevresinde son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan RIA Novosti muhabiri Alan Bulkaty, güvenlik güçlerinin binanın çevresine bariyer kurduğunu söyledi. 

"Polis rahatlamış görünüyor, kasklarını çıkarıp kendi aralarında konuşuyorlar" diyen Bulkaty, gergin ortamın şimdilik sona erdiğini ve civarda çok az sayıda gösterici kaldığını söyledi.

07:04 07.01.2021
Kongre Binası'nda öldürülen göstericinin kimliği belli oldu: Eski Hava Kuvvetleri mensubu Ashli Babbitt

Washington'daki Kongre Binası'nda dün yaşanan çatışmalarda öldürülen göstericinin kimliği belli oldu. 

Bina içerisinde bulunan ve vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren kişinin, eski Hava Kuvvetleri mensubu Ashli Babbitt olduğu belirtildi. 

Fox 5 kanalının eşinin ifadelerine dayandırdığı haberine göre, Babbitt aktif bir Trump destekçisiydi.

09:08 07.01.2021
Macron'dan açıklama: Bazılarının şiddet ve baskılarına rağmen pes etmeyeceğiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'deki olaylara tepki vermediği ve sessiz kaldığı eleştirilerinden sonra açıklamada bulundu.

Macron, Twitter hesabından paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Bu 6 Ocak'ta ABD Kongresinin Kasım 2020'deki seçimleri kazanan Başkan Biden'in başkanlığının tescil edileceği oturum sırasında bazı şiddet yanlısı kişiler bir kadını öldürdü ve Amerika demokrasisinin seküler anıtı Kongre binasına girdi. Dünyanın en eski demokrasilerinden birinde görevini devredecek bir cumhurbaşkanının taraftarları meşru bir seçimin sonuçlarına silahlarla meydan okuyorsa bu evrensel bir fikre zarar verir. Washington’ta bugün olanlar ABD’yi yansıtmıyor. ABD, bağımsızlık ve özgürlüğüne yönelik tehditlere rağmen 20. yüzyıldaki iki dünya savaşında da Fransa'nın yanında yer aldı. Bugün Fransa şevk ve kararlılıkla ABD halkının ve yöneticilerini seçmeye, kaderlerini, hayatlarını hür irade ve demokratik seçimlerle belirlemeye çalışan halkların yanında. Bazılarının şiddet ve baskılarına rağmen pes etmeyeceğiz."

Johnson: ABD Kongre binasına yaşananlar utanç verici

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise ABD Kongre binasında yaşanan olayları utanç verici olduğunu kaydederek iktidarın düzenli ve barışçıl bir şekilde devrinin hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Johnson, Twitter hesabından ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını 4 saat süreyle işgal etmesine ilişkin açıklama yaptı.

Kongrede yaşanan olayları 'utanç verici' olarak niteleyen Johnson, "ABD, tüm dünyada demokrasiyi savunuyor. İktidarın düzenli ve barışçıl bir şekilde devri hayati öneme sahip" ifadelerini kullandı.

 

 

06:59 07.01.2021
Washington'da OHAL 15 gün uzatıldı

Washington belediye başkanı olağanüstü hal rejimini Biden'ın göreve başlayacağı güne kadar 15 gün uzattı.

000000
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:04Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 24 saat hizmet vermeye başladı
11:5230 yıllık Pringles'tan logo değiştirme kararı
11:49Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğalgaz açıklaması
11:45Pjanic, Barcelona'ya ne zaman döneceğini açıkladı
11:45'Kargomu niye geç getirdin?' kavgası
11:38Bahçesindeki süs 360 bin dolar değerinde orjinal antik Mısır sfenksi çıktı
11:29Mehmet Barlas: Dilerim siyasete heves eden herkes Devlet Bahçeli'den ders alır
11:23Reuters'e konuşan kaynaklar: Irak, IŞİD'in mali sorumlusunu Türk istihbaratının yardımıyla yakaladı
11:06İçişleri Bakanı Soylu'dan 'siyasi cinayet' açıklaması: Emniyet ve MİT'te böyle bir istihbarat yok
11:03Habertürk yazarı Par'dan Tamer Karadağlı'ya: Yarın birden muhalif olursa şaşmayın
11:01Evinin döşemesinin altından onlarca çıngıraklı yılan çıktı
10:54İnfaz koruma memurundan ‘Hannibal’ savunması
10:53Susayan inek boynuzu ile çeşmeyi açtı
10:41Uzayda bir akşam yemeği: İlk uzay filminin ekibi ve UUİ mürettebatı bir arada
10:27Maduro: İspanyol sömürgeciler yerli halklara yönelik soykırım için af dilemeli
10:21Futbol yıldızı Maradona'ya çocuk istismarı suçlaması
10:16Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'siyasi cinayet' iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı
10:15Boğaziçi Rektörü Prof. Naci İnci: Üniversitede huzur istemeyen bir kesim var
10:11Gülbirlik'in dava ettiği üretici: Doğru, kutumuz pembe, aslında hıyar yeşili olmalıydı
10:05Habertürk yazarı Sarıkaya: Genel kanaat Kasım 2022’de seçimin olacağı yönünde