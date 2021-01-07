ABD Kongresi resmen tescilledi: Biden, ABD'nin yeni başkanı

Kongre binasında ölenlerden biri 14 yıl Hava Kuvvetleri'nde görev yapan Ashli Babbitt

Capitol Hill'de hayatını kaybeden 4 kişiden birinin ABD Hava Kuvvetleri'nden emekli Ashli Babbitt olduğu belirtildi.

Fox News'in Babbitt'in yakınlarına dayandırdığı haberine göre emekli ordu mensubu, ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haberde Babbitt'in orduda 14 yıl görev yaptığı ve Afganistan ve Irak da dahil 4 kez yurtdışı görevde yer aldığı ifade edildi.

Capitol Hill'deki olaylardan kısa bir süre önce Twitter'dan mesaj paylaşarak isyancı hareketin asla durdurulamayacağını vurgulayan Babbitt, "Hiçbir şey bizi durduramaz. Deneyecekler, deneyecekler, yine deneyecekler ancak fırtına burada ve 24 saatten daha kısa sürede Washington'un üzerine çökecek" ifadelerini kullanmış.

Babbitt'in, bir dizi protestocuyla birlikte Capitol Hill içinde barikatla kapatılmış, arkasında silahlı Kongre polislerinin bulunduğu bir kapıdan girmeye çalışırken vurulduğu belirtiliyor. Sosyal medyada paylaşılan bir videoya göre bu girişim sırasında bir el silah sesi duyuluyor. Bir diğer videodaysa polis, yerde kanlar içinde yatan bir kadına acil yardım sunmaya çalışırken görülüyor.