https://tr.sputniknews.com/20210808/-izmir-buyuksehir-belediye-baskani-soyer-tuz-golundeki-flamingolarin-acisini-golmarmarada-1045194408.html

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer: Tuz Gölü'ndeki flamingoların acısını Gölmarmara'da yaşatmayacağız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer: Tuz Gölü'ndeki flamingoların acısını Gölmarmara'da yaşatmayacağız

'Temiz Gediz, Temiz Körfez' sloganıyla çıktığı havza turunda Gölmarmara Sulak Alanı’nda vatandaşların sorunlarını dinleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı... 08.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-08T16:18+0300

2021-08-08T16:18+0300

2021-08-08T16:18+0300

türkiye

dünya

haberler

çevre

yaşam

tuz gölü

flamingo

gedik

gölmarmara

tunç soyer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0e/1044962471_18:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_89821e60fcb606d730f7dc3eeb747268.jpg

İzmir Körfezi’ne akan Gediz Nehri’ndeki kirlilik kaynaklarını tespit etmek için 'Temiz Gediz Temiz Körfez' sloganıyla çıktığı 4 günlük havza gezisi sırasında Gölmarmara Gölü’nde incelemelerde bulunan ve yaşanan kuraklık karşısında büyük üzüntü duyduğunu belirten Ege Belediyeler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den göle hayat verecek hamle geldi. Soyer, acil olarak bu yıl içinde Gördes Barajı’ndan 1 milyon metreküp can suyu vererek gölün kurumasının önüne geçmek için DSİ 2. Bölge Müdürlüğü'ne yazı yazdı.'Gölü kurutmayacağız'Havza gezisi sırasında göldeki kuraklıktan dolayı mağduriyet yaşayan köylülerle konuştuğunu hatırlatan Başkan Soyer, “Burası 110 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Göl kurumadan önce pek çok kişi geçimini buradan balıkçılıkla sağlıyordu. Gezimiz sırasında bu vatandaşlarımızla bir araya geldik, onların dertlerini dinledik. İzmir’e su veren Gördes Barajı’nın köye çok yakın olduğu halde buraya su verilmiyordu. Onlara ’İzmir’e döner dönmez bununla ilgili ne gerekiyorsa yapacağım. İçiniz rahat olsun. Buna seyirci kalmayacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen fedakarlığı yapacağız’ demiştim. Gediz’i kurtarmak için hazırladığımız 12 maddelik deklarasyonda Gölmarmara Gölü’nü kurtarmak için neler yapılabileceğini belirledik. İzmir’e su veren Gördes Barajı’nın köye çok yakın olmasına rağmen buraya su verilebileceğini tespit ettik. Her geçen gün gölün aleyhine işliyor. Hemen harekete geçerek göldeki doğal yaşamın korunması amacıyla Gördes Barajı’ndan göle su vermek istiyoruz. Bunun için DSİ’ye başvurarak izin talep ettik. Gölü kurutmamak için elimizden geleni yapacağız” dedi.1 milyon metreküp can suyuSoyer, 30 Temmuz’da DSİ 2. Bölge Müdürlüğü'ne yazdığı yazıda şu görüşlere yer verdi:'Bu suya ihtiyacımız var'Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma Vakfı (GEMA) Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Gördes Barajı’ndan vereceği suyun Gölmarmara’nın kurtarılması için çok önemli bir adım olacağını belirterek, “Son 34 yıldır göl kurudu. Balıkçılık faaliyetleri kalmadı. Yakında kuşlar da, hiçbir canlı kalmayacak. Su gelmezse hayat olmaz. Başkanımız Tunç Soyer’in bu girişimi bizi çok sevindirdi” diye konuştu.Ellerinde dövizlerle karşılamışlardıİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gediz Havzası turunda Gölmarmara ve Çevresi Su Ürünleri Üretim ve Değerlendirme Kooperatifi yetkililerinden bilgi almış, Salihli ilçesine bağlı Tekelioğlu Köyü sakinleriyle buluşmuştu. Göldeki kuraklıktan dolayı mağduriyet yaşadıklarını söyleyen köylüler, Soyer’i ellerinde “Su yoksa hayat yok, toprak yoksa su yok, ağaç yoksa toprak yok, su yoksa insan yok”, “Balıkların kaçacak başka yeri yok”, “Binlerce kuş ve balığın çığlığına ses verin” yazılı dövizlerle karşılamıştı.

gedik

gölmarmara

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, haberler, çevre, tuz gölü, flamingo, gedik, gölmarmara , tunç soyer, izmir, izmir büyükşehir belediyesi, izmir büyükşehir belediye başkanlığı