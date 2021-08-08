https://tr.sputniknews.com/20210808/-turkiyede-son-24-saatte-22-bin-699-yeni-vaka-tespit-edildi-108-kisi-hayatini-kaybetti-1045195157.html

Türkiye'de son 24 saatte 22 bin 699 yeni vaka tespit edildi, 108 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 22 bin 699 yeni vaka tespit edildi, 108 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 239 bin 637 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 699 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti. 08.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-08T19:27+0300

2021-08-08T19:27+0300

2021-08-08T19:58+0300

koronavirüs

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koronavirüs

koronavirüsle mücadele

koronavirüs aşısı

fahrettin koca

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Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaştı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 239 bin 637 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 699 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 835 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgında son duruma ilişkin sosyal medyadan "Aşılar en güçlü silahımız. Ancak en az iki dozunu tamamlamak koşulu ile. Aşınızı olun ve bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uyun. Tedbir almadan, aşı olmadan istenilen sonucu elde edemeyiz" paylaşımını yaptı.​18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 67,30, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 46,52 olarak kayda geçti.Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 41 milyon 773 bin 741'i birinci doz, 28 milyon 872 bin 863'ü ikinci doz, 5 milyon 546 bin 799'u üçüncü doz olmak üzere 76 milyon 193 bin 403'e yükseldi.En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir oldu.En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane, Siirt ve Iğdır olarak sıralandı.

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son dakika, vaka, koronavirüs, koronavirüsle mücadele, koronavirüs aşısı, fahrettin koca