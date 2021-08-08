https://tr.sputniknews.com/20210808/avusturyadan-bisiklete-yola-cikan-3-kadin-bir-ayda-turkiyeye-ulasti-kadinlarin-gucunu-gosterdik-1045192753.html

Avusturya'dan bisikletle yola çıkan 3 kadın bir ayda Türkiye'ye ulaştı: 'Kadınların gücünü gösterdik'

Avusturya'dan bisikletle yola çıkan 3 kadın bir ayda Türkiye'ye ulaştı: 'Kadınların gücünü gösterdik'

Avusturya'dan bisikletleriyle yola çıkan 3 kadın, 2 bin kilometre yolu 28 günde kat ederek Kuşadası'na ulaştı. 08.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-08T12:28+0300

2021-08-08T12:28+0300

2021-08-08T12:33+0300

yaşam

haberler

avusturya

bisiklet

yolculuk

kuşadası

kadın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/08/1045192682_0:8:1200:686_1920x0_80_0_0_0b5c32392419297450d46c95eb017208.jpg

Viyana'da öğretmenlik yapan 27 yaşındaki Filiz Akıncı, meslektaşı Lisa Eibel ve 51 yaşındaki teyzesi Andrea Maier ile bisikletle Türkiye'ye gelmeye karar verdi.Yol kenarlarında ve ağaç aralarında kamp kurarak konaklayan kadınlar 2 bin kilometrenin üzerinde mesafe kat ederek 28 günde Kuşadası'na ulaştı.‘3 kadın başardık bunu’Filiz Akıncı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir anda böyle bir karar aldıklarını söyledi.Viyana'da sadece bisiklet kullandığına değinen Akıncı, "İlk yola çıktığımızda biraz zorlandık. Herkesin yapacağı bir şey ama sadece bisikleti kullanmayı bilmeniz gerekiyor. Amacımız spor ve kadınların böyle bir şeyi başaramayacağını sanıyorlar. Bu nedenle kadınların da yapabileceğini ve güçlü olduğumuzu göstermek istedik. 3 kadın başardık bunu" diye konuştu.‘‘Erkek olmadan nasıl başardınız?' dediler’Akıncı, Türkiye sınırına girdiklerinde ilgiyle karşılandıklarını belirtti:Baba: Pek ciddiye almamıştımAkıncı'nın babası Serhan Akıncı da kızının daha önce de Afrika'da birçok hayır çalışmalarında yer aldığını ifade etti.Kızının 2 ay önce kızının kendisini aradığını dile getirerek, "Türkiye’ye bisikletiyle geleceğini söylediğinde pek ciddiye almamıştım ama o ciddiymiş ve başardı gurur duyuyorum" sözlerine yer verdi.

avusturya

kuşadası

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

haberler, avusturya, bisiklet, yolculuk, kuşadası, kadın