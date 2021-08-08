https://tr.sputniknews.com/20210808/bakan-pakdemirli-89-hava-aracinin-gunluk-koordinasyonunu-yapmak-durumunda-kaliyoruz-zor-bir-1045195476.html

Bakan Pakdemirli: Şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangınımız yok

Bakan Pakdemirli: Şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangınımız yok

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İçişleri Bakanı Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Marmaris'te... 08.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-08T21:13+0300

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı konuşmada, orman yangınlarına ilişkin, "89 hava aracının günlük koordinasyonunu yapmak durumunda kalıyoruz. Zor bir operasyon" dedi.Pakdemirli, "Genel itibarıyla Muğla'daki tüm yangınlarla ilgili durum iyiye doğru gidiyor" diye konuştu.Yunanistan'ın uçak talebiBakan Pakdemirli, şöyle devam etti:"Yunanistan'ın uçak talebi var. Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da Yunanistan'a sağlıyor olacağız."Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, şunları kaydetti:'Yanan yerler yeniden ağaçlandırılacak'Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yanan yerlerin başka maksatla kullanılması söz konusu dolmadığını, buraların yeniden ağaçlandırılacağını bildirdi.Bakan Pakdemirli "2 işçi soğutma çalışmaları sırasında uçurumdan yuvarlandı. Helikopterle hastaneye kaldırıldılar. Hayati tehlikeleri yok" dedi.Pakdemirli "TARSİM'le alakalı bir hafta içerisinde tüm ödemeleri gerçekleştireceğiz. Bugün Antalya'ya 9 milyon lira daha gönderdik" şeklinde konuştu.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da yaptığı konuşmada, Muğla'da 2 bin 923 binanın incelendiğini, 173 bina, 230 bağımsız birimin yangından etkilendiğini, ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettiklerini bildirdi.Bakan Kurum "Termik santralimizin bulunduğu bölgeyi, üçü mobil, 10 adet izleme istasyonu ile izliyoruz. Yüksek risk arz eden tehlikeli bir seviye olmadığı tespit edilmiştir" dedi.

muğla

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türkiye, haberler, son dakika, murat kurum, bekir pakdemirli, orman yangını, muğla