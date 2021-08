Barcelona'ya göz yaşları içinde veda eden Messi: PSG ile görüşüyorum

https://tr.sputniknews.com/20210808/barcelonaya-goz-yaslari-icinde-veda-eden-messi-psgye-imza-atma-ihtimalim-var-ama-henuz-karar-1045193139.html

Endüstriyel futbol aleminin dayattığı kurallar yüzünden yuvasından ayrıldığı için 'gelmiş geçmiş en büyük futbolcunun' döktüğü gözyaşları, tüm sporseverleri yaraladı.34 yaşındaki Lionel Messi, 13 yaşında geldiği İspanya'nın Katalan devi Barcelona'dan 21 yıl sonra ayrılmak zorunda kaldığını teyit ederken hüngür hüngür ağladı.'Olduğum adamı burada oldum'Barcelona için tüm organizasyonlarda 778 maça çıkıp 672 gol kaydeden Arjantinli yıldız futbolcu, 'bu ayrılığı istemediğini, hiç hazır olmadığını ve ne diyeceğini de bilmediğini' dile getirdi. "Geldiğim ilk günden son güne dek bu kulüp için her şeyimi verdim ve elveda demek zorunda kalacağımı hiç hayal etmemiştim... Bu kulüpte büyüdüm ve olduğum adamı burada oldum. Sevdiğim kulüpten ayrılmak zorunda olduğum için çok üzgünüm. Bunu beklemiyordum... Başımdan aşağı bir kova soğuk su dökülmüş gibi oldum ve hala kabullenmeye çalışıyorum" dedi.'Kariyerimin en zor anı'Basın toplantısında geleceğiyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Messi, pek çok kulüpten teklif geldiğini ve Paris Saint-Germain (PSG) ile görüştüğünü teyit etti, ama henüz karar vermediğini söyledi. "Hiç şüphesiz, bu, kariyerimin en zor anı. Bu kulüpte sona gelirken yeni bir hikaye başlıyor" dedi.Eşzamanlı olarak Fransız spor gazetesi L'Equipe, Arjantinli futbolcunun PSG'nin tıbbi testlerinden geçmek üzere bu akşam ya da yarın sabah Paris'te olacağı iddiasını duyurdu. Binlerce taraftar 'Mesih' dedikleri Messi'nin 10 numaralı formasını giyerek Camp Nou Stadyumu dışında toplaşırken, futbolcu "Alçakgönüllü ve saygılı davranmaya çalıştım ve umarım kulüpten ayrıldığımda benden geriye kalan bu olur" dedi. Geçen hafta kulüple yüzde 50'lik maaş kesintisi üzerinden beş yıllık sözleşme için uzlaştıklarında kulüpte kalacağına inandığını aktaran Messi, şöyle devam etti:'Kalmak için elimden gelen her şeyi yaptım'"Dürüst olmak gerekirse, martta seçimler yapıldığında, Joan Laporta ile konuştum, yemek yedik ve ondan sonra kalacağıma ikna oldum. Sözleşmem asla sorun olmadı... Elimden gelen her şeyi yaptığımı biliyorum. Başkan Laporta sözleşme imzalamanın La Liga yüzünden mümkün olamayacağını söylüyor. Kalmak için elimden gelen her şeyi yaptığımı garanti edebilirim. Geçen yıl kalmak istememiştim ve bunu söylemiştim, ama bu yıl farklıydı."Laporta'dan U dönüşüToplam borcu 1 milyar euroyu geçen Barca, üzerinde uzlaştıkları sözleşmeyi La Liga'nın finansal fair play düzenlemeleri kapsamında hayata geçiremeyeceği sonucunu çıkararak perşembe günü U dönüşü yapıp ayrılık açıklamasında bulundu.'Fiziğim el verdikçe oynayacağım'Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü 6 kez kazanan Messi, mümkün olduğu kadar uzun süre futbol oynamayı planladığını belirtti:"Rekabetçi olmaya devam ettiğim ve vücudum tepki verdiği sürece (oynamaya devam edeceğim). Elimden geldiği müddetçe yarışmaya devam edeceğim."Barca yönetiminden kimsenin eşlik etmediği Messi'nin sözleri basın toplantısına katılan medya mensupları, eski ve halihazırdaki takım arkadaşları ile hocaları tarafından ayakta alkışlandı. Kulüp tarafından Messi'nin Barca'da geçirdiği süre boyunca kazandığı 35 kupanın tamamıyla özel bir fotoğraf çekimi de düzenlendi.La Liga'dan Messi sözleşmesi için şart gelinceLa Liga, CVC firmasından 2.7 milyar euroluk özel sermaye enjeksiyonu sağladığını ve fonların lig gelirinin yüzde 10'u karşılığında kulüpler arasında paylaşılacağını duyurmuştu. Bunun Barcelona'nın çizgiyi aşan Messi sözleşmesi imzalamasına imkan vereceğine inanılıyordu, ancak Real Madrid'in teklifi reddedip La Liga'ya karşı yasal işlem yapacaklarını söylemesinin ardından Barca da buna karşı çıktı. Cuma günü basın toplantısı düzenleyen ligin Laporta, kendisine özel sermaye müdahalesini kabul etmenin Messi için yeni bir sözleşmeyi onaylamalarının tek yolu olduğunun söylendiğini aktarıp kulübün uzun vadeli çıkarlarını her şeyin üstünde olduğu restini çekti.

