Beşiktaş: Alex Teixeira, İstanbul'a geliyor

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Alex Teixeira'yı taşıyan uçağın yarın saat 16.50'de İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacağı belirtildi.'Taraftar karşılaması yapılmayacak'Açıklamada, "Oyuncunun karantina süreci olduğundan dolayı taraftar karşılaması yapılmayacaktır" ifadesi de kullanıldı.
Beşiktaş Kulübü'nün transfer görüşmelerinde bulunduğu Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira, yarın İstanbul'a gelecek.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Alex Teixeira'yı taşıyan uçağın yarın saat 16.50'de İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacağı belirtildi.
'Taraftar karşılaması yapılmayacak'
Açıklamada, "Oyuncunun karantina süreci olduğundan dolayı taraftar karşılaması yapılmayacaktır"ifadesi de kullanıldı.