https://tr.sputniknews.com/20210808/cumhurbaskani-erdogandan-balikesirdeki-kazada-vefat-edenler-icin-bassagligi-mesaji-1045195617.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir'deki kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir'deki kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Balıkesir'de meydana gelen ve 15 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazası nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. 08.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-08T22:10+0300

2021-08-08T22:10+0300

2021-08-08T22:16+0300

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recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Balıkesir'deki trafik kazası başta olmak üzere ülkemizde son günlerde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Devletimiz, yüreğimizi yakan bu hadiselerle ilgili soruşturmalarını titizlikle ve tüm boyutlarıyla sürdürmektedir. Cumhurbaşkanı olarak bu süreçlerin yakından takipçisi olmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.Balıkesir OSB Çevre Yolu'ndan Edremit ilçesine doğru seyir halindeki Zonguldak-İzmir seferini yapan Efe Tur'a ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrilmiş, kazada 15 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı.

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türkiye, haberler, balıkesir, kaza, başsağlığı, recep tayyip erdoğan