https://tr.sputniknews.com/20210808/datca-sahilinde-tedirgin-eden-goruntu-1045193705.html

Datça sahilinde tedirgin eden görüntü

Datça sahilinde tedirgin eden görüntü

Muğla'nın Datça ilçesindeki mavi bayraklı Kumluk Plajı'nın sahilinde görülen deniz salyası (müsilaj) benzeri köpükler, tatilcileri tedirgin etti. 08.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-08T14:29+0300

2021-08-08T14:29+0300

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Muğla'nın Datça ilçesi İskele Mahallesi Cumhuriyet Meydanı yanındaki Kumluk Plajı'nda, denizde görülen köpükler dikkat çekti.Tedirgin olan vatandaşlar denize girmediŞezlonglara kadar ulaşan köpükler nedeniyle tedirgin olan vatandaşlar, denize girmedi. Köpüklerin ne olduğu ve nereden geldiği merak konusu oldu.İhbar üzerine belediye temizlik ekipleri, inceleme yaptı. Daha önce aynı bölgede birkaç kez benzer görüntülerin ortaya çıktığı belirtildi. Datça Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla sahildeki köpükler temizlendi.

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türkiye, haberler, çevre, datça, müsilaj, deniz, akdeniz, kirlilik