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Dorsesinde 38 at bulunan aracı TIR parkında bırakıp gitti: Atlardan beşi öldü
Dorsesinde 38 at bulunan aracı TIR parkında bırakıp gitti: Atlardan beşi öldü
Kars'tan yüklediği atları Kırgızıstan'a götürmek üzere yola çıkan ancak gümrükte yaşadığı sorun nedeniyle geri dönen TIR'ın sürücüsü, dorsesindeki 38 at... 08.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-08T23:55+0300
2021-08-09T00:01+0300
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Hopa ilçesinde yer alan Tarzioğlu mevkisindeki TIR parkına çekilen Gürcistan plakalı TIR'ın dorsesinde başıboş atları gören çevredekiler, durumu polis ve zabıta ekiplerine haber verdi.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre yapılan incelemelerde; bir nakliyat firması aracılığıyla Kars'tan yüklenen atların Kırgızıstan'a götürmek istendiği, ancak Sarp Sınır Kapısı'nda gümrükte yaşadığı sorun nedeniyle sürücü Ş.C.'nin geri döndüğü tespit edildi.İfadesi alınan sürücü ve firma hakkında soruşturma başlatılırken, dorsede yer alan 38 attan 5'inin öldüğü, bazılarının da sağlık sorunları yaşadığı anlaşıldı.İlçe sakinleri ve zabıta ekipleri ölüme terk edilen ve su verip beslemeye çalıştığı atlar, İlçe Tarım Müdürlüğü'nce bakım ve tedaviye alındı. Bakıma alınan atlarla ilgili bazı testler yapılıp, numuneler alındığı, çıkacak sonuçlara göre atların akıbetine karar verileceği belirtildi.Bu arada TIR dorsesinde kaderine terk edilen atlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, atlarının bazılarının öldüğü, bazılarının baygın şekilde yattığı, bazılarının ise kustukları görüldü.Öte yandan sanatçı Haluk Levent de, ilçeye gelip, sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulunduğu atları sahiplenmek istediklerini söyledi. "Hopa’dayız. Kırgızistan’a kesilmek üzere gönderilen atlara ulaştık. Maalesef 5 at feci bir şekilde ölmüş. Yaralı halde atlar da var" notlu paylaşım yapan Levent, "Dünden beri tüm Türkiye'yi meşgul eden bir durum var. Hopa'da durdurulan ve yakalanan bir TIR'da yaklaşık 38 atımız vardı. 5 tanesi ölü bulundu içinde. Büyük bir ihtimalle Kırgızistan'a kesime gönderiliyordu. Ve bir yavrumuz oldu bu yavrumuz dün akşam doğdu. Biz hepsini bir şekilde toparlamaya çalışıyoruz. Tarım il Müdürlüğü'ne dilekçemizi vereceğiz ve almaya çalışacağız" ifadelerinde bulundu.
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haberler, at, tir, ölüm, hayvan hakları

Dorsesinde 38 at bulunan aracı TIR parkında bırakıp gitti: Atlardan beşi öldü

23:55 08.08.2021 (güncellendi: 00:01 09.08.2021)
© DHAKırgızistan'a götüreceği atları TIR parkında ölüme terk etti
Kırgızistan'a götüreceği atları TIR parkında ölüme terk etti - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2021
© DHA
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Kars'tan yüklediği atları Kırgızıstan'a götürmek üzere yola çıkan ancak gümrükte yaşadığı sorun nedeniyle geri dönen TIR'ın sürücüsü, dorsesindeki 38 at bulunan aracını, Artvin'in Hopa ilçesindeki TIR parkına çekti. Dorsede 2 gündür kaderine terk edilen atlardan 5'i ölürken, bazı atlar da hastalandı.
Hopa ilçesinde yer alan Tarzioğlu mevkisindeki TIR parkına çekilen Gürcistan plakalı TIR'ın dorsesinde başıboş atları gören çevredekiler, durumu polis ve zabıta ekiplerine haber verdi.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre yapılan incelemelerde; bir nakliyat firması aracılığıyla Kars'tan yüklenen atların Kırgızıstan'a götürmek istendiği, ancak Sarp Sınır Kapısı'nda gümrükte yaşadığı sorun nedeniyle sürücü Ş.C.'nin geri döndüğü tespit edildi.
İfadesi alınan sürücü ve firma hakkında soruşturma başlatılırken, dorsede yer alan 38 attan 5'inin öldüğü, bazılarının da sağlık sorunları yaşadığı anlaşıldı.
İlçe sakinleri ve zabıta ekipleri ölüme terk edilen ve su verip beslemeye çalıştığı atlar, İlçe Tarım Müdürlüğü'nce bakım ve tedaviye alındı. Bakıma alınan atlarla ilgili bazı testler yapılıp, numuneler alındığı, çıkacak sonuçlara göre atların akıbetine karar verileceği belirtildi.
Bu arada TIR dorsesinde kaderine terk edilen atlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, atlarının bazılarının öldüğü, bazılarının baygın şekilde yattığı, bazılarının ise kustukları görüldü.
Öte yandan sanatçı Haluk Levent de, ilçeye gelip, sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulunduğu atları sahiplenmek istediklerini söyledi. 
"Hopa’dayız. Kırgızistan’a kesilmek üzere gönderilen atlara ulaştık. Maalesef 5 at feci bir şekilde ölmüş. Yaralı halde atlar da var" notlu paylaşım yapan Levent, "Dünden beri tüm Türkiye'yi meşgul eden bir durum var. Hopa'da durdurulan ve yakalanan bir TIR'da yaklaşık 38 atımız vardı. 5 tanesi ölü bulundu içinde. Büyük bir ihtimalle Kırgızistan'a kesime gönderiliyordu. Ve bir yavrumuz oldu bu yavrumuz dün akşam doğdu. Biz hepsini bir şekilde toparlamaya çalışıyoruz. Tarım il Müdürlüğü'ne dilekçemizi vereceğiz ve almaya çalışacağız" ifadelerinde bulundu.
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