Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210808/dr-inal-koronavirus-insanlara-bulastikca-daha-agresif-bir-hale-geliyor-1045192274.html
Dr. İnal: Koronavirüs insanlara bulaştıkça daha agresif bir hale geliyor
Dr. İnal: Koronavirüs insanlara bulaştıkça daha agresif bir hale geliyor
Öğretim görevlisi Dr. İnal “Bizlerin en büyük korkusu, virüs bulaştıkça süper mutant dediğimiz daha bulaşıcı ve agresif hale gelen bir mutasyona dönüşebiliyor... 08.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-08T11:27+0300
2021-08-08T11:35+0300
türkiye
dünya
haberler
ahmet inal
kayseri erciyes üniversitesi
delta varyantı
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/08/1045192282_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_5331c884d67797dd11d4dfa1f712490f.jpg
Kayseri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İnal, koronavirüsün Delta varyantıyla ilgili açıklamalarda bulundu:
https://tr.sputniknews.com/20210807/turkiyede-son-24-saatte-25-bin-100-yeni-vaka-tespit-edildi-112-kisi-hayatini-kaybetti-1045189232.html
https://tr.sputniknews.com/20210805/abdli-sirketler-delta-varyanti-nedeniyle-ofise-donus-tarihlerini-ertelemeye-basladi-1045172020.html
https://tr.sputniknews.com/20210807/prof-dr-ertugrul-onlem-alinmazsa-vaka-artisi-sonbahara-kadar-devam-edecek-1045185363.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/08/1045192282_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_25e534da70d74d0d01a5a7b7e4d36456.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, haberler, ahmet inal, kayseri erciyes üniversitesi, delta varyantı , koronavirüs

Dr. İnal: Koronavirüs insanlara bulaştıkça daha agresif bir hale geliyor

11:27 08.08.2021 (güncellendi: 11:35 08.08.2021)
© AFP 2021 / YASIN AKGULİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2021
© AFP 2021 / YASIN AKGUL
Abone ol
Öğretim görevlisi Dr. İnal “Bizlerin en büyük korkusu, virüs bulaştıkça süper mutant dediğimiz daha bulaşıcı ve agresif hale gelen bir mutasyona dönüşebiliyor. Bu henüz tespit edilmiş değil ama böyle bir ihtimal var. İnsanların buna dikkat etmesi gerekiyor” dedi.
Kayseri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İnal, koronavirüsün Delta varyantıyla ilgili açıklamalarda bulundu:
Diyarbakır - maske - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2021
KORONAVİRÜS
Türkiye'de son 24 saatte 25 bin 100 yeni vaka tespit edildi, 112 kişi hayatını kaybetti
7 Ağustos, 21:23
Tabii vaka artışlarının nedeni ülkemizde Delta mutasyonu yayılması. Zaten Delta mutasyonun koronavirüsün ilk çıktığı andan farkı yüzde 100’den daha fazla bulaşıcı olması. Bununla beraber bulaşıcılık arttıkça vaka sayıları artıyor. Ülkemizde de şu an yayılmaya devam ediyor. Koronavirüs insanlara bulaştıkça daha agresif bir hale geliyor. Yani bizler bu virüsü birbirimize bulaştırdıkça mutasyonların daha olumsuz bir şekilde karşımıza gelmesini sağlayabiliyoruz. O nedenle bizler maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım, diyoruz. Bu kurallara uymadığımız zaman vaka artışları karşımıza çıkabiliyor. Zaten Delta varyantının en önemli özelliği bu. Çıkış yeri olan Hindistan’da büyük vakalar görüldü. Bu vakalara bağlı da bulaştıkça virüsün mutasyonu ortaya çıktı. Buradan da ülkemize ve çeşitli ülkelere yayıldı.
  • Delta mutasyonunun önemli bir farkı var. Semptomlar biraz daha farklı hale geldi. Yani insanlarda baş ağrısı, grip, burun akıntısı ve boğaz ağrısı gibi semptomlarla kendisini göstermeye başladı. Delta mutasyonunda en büyük sorunumuz, insanların kendisini grip olduğunu zannederek doktora gitmemeleri ve test yaptırmamalarından kaynaklanıyor. Buna bağlı olarak eğer kendisi hastalığı hafif bir şekilde geçiriyorsa başkalarına hastalığı bulaştırma ihtimalini artırabiliyor.
  • Evden çalışma - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2021
    DÜNYA
    ABD'li şirketler Delta varyantı nedeniyle ofise dönüş tarihlerini ertelemeye başladı
    5 Ağustos, 23:02
    Koronavirüste bizim temel prensibimiz test. Siz ne kadar çok test yaparsanız bu hastalığı yakalama oranınız yükseliyor. Ancak test sayısını az tutarsanız hastalığı yakalama oranınız da düşüyor. O nedenle koronavirüsle mücadele eden gelişmiş ülkeler test sayısını yüksek tutarak bunu çözmeye çalışıyorlar. Şu anda bizim ülkemizde de test sayısı yüksek bir şekilde yapılıyor. Önemli olan insanların gidip test yaptırması. Bunu yaptırdıklarında koronavirüs tanısı daha rahat konulabiliyor.
  • Türkiye-koronavirüs-vaka - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2021
    DÜNYA
    Prof. Dr. Ertuğrul: Önlem alınmazsa vaka artışı sonbahara kadar devam edecek
    7 Ağustos, 11:25
    Delta mutasyonunun bulaşıcılığı daha fazla olduğu için bu hastalık ilk çıktığında insanlara "Evden çıkmayalım, evde kalalım. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım" diyorduk. Şu anki virüs ilk çıktığı halinden daha bulaşıcı. Maalesef şu an daha bulaşıcı olan virüse karşı insanların tedbirleri bıraktığını görüyoruz. Şu an en büyük sorunlarımızdan birisi bu.
  • Özellikle toplu yaşam alanları, düğünler, cenaze merasimleri ya da alışveriş merkezleri ve pazar yerleri bizim için büyük risk oluşturuyor. İnsanlar burada maske, mesafe ve temizlik kurallarına çok uymuyorlar. Buna bağlı da bulaşlar çok fazla olabiliyor. Biz bu kurallara uymazsak virüsü daha çok bulaştıracağız. Bizlerin en büyük korkusu, virüs bulaştıkça süper mutant dediğimiz daha bulaşıcı ve agresif hale gelen bir mutasyona dönüşebiliyor. Bu henüz tespit edilmiş değil ama böyle bir ihtimal var. İnsanların buna dikkat etmesi gerekiyor.
    • 000000
    COVID-19
    Haberler
    Türkiye
    DÜNYA
    POLİTİKA
    EKONOMİ
    SAVUNMA
    YAŞAM
    Analiz
    RADYO
    MULTİMEDYA
    © 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
    Haber akışı
    0
    Önce yenilerÖnce eskiler
    loader
    LIVE
    Заголовок открываемого материала
    Tartışmaya katılmak için
    giriş yapın ya da kayıt olun
    loader
    Sohbetler
    Заголовок открываемого материала
    Uluslararası
    InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
    Avrupa
    DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
    Kafkasya
    АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
    Ortadoğu
    Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
    Orta Asya
    ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
    Doğu ve Güneydoğu Asya
    Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
    Güney Amerika
    BrasilPortuguêsPortekizce
    SON HABERLERSon Dakika
    11:04İstanbul Çekmeköy'de silahlı çatışma: 1 yaralı
    11:03Yeni Zelanda, sınırlarını aşı çalışmaları tamamlanınca açacak
    10:55Kayınvalidesini öldüren damat: Namus davası nedeniyle yaptım
    10:50Bakan Pakdemirli: Ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürdük
    10:38İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu: Aşı olsanız da pozitif olabilirsiniz
    10:31Taliban, Afganistan'da 10. vilayet merkezini de ele geçirdi
    10:19Sanayi üretimi Haziran'da yıllık yüzde 23.9 arttı
    10:18Almanya: Taliban iktidarı ele geçirip şeriat getirirse Afganistan'a mali yardımı keseriz
    10:13Doç. Dr. Doğan'dan Delta varyantı uyarısı: 'Yalancı güven hissi hataya götürür'
    10:13Kamçatka’da helikopter göle düştü
    10:04Hürriyet yazarı Bayer: Büyük orman yangınları İstanbul’u cayır cayır yakabilir
    09:34Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Mehmetçiği tehlikeye atmak gibi durumumuz söz konusu olamaz
    09:31'Prim günü eksik olana erken emeklilik imkanı'
    09:24Japonya'da parçalanan kargo gemisinde petrol sızıntısı
    09:16Kovid-19 PCR testlerinde varyant endişesi
    09:00İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Bartın'da 318, Kastamonu'da 210, Sinop'ta 106 kişi tahliye edildi
    08:53Hürriyet yazarı Selvi: Erdoğan büyük lider, Türk demokrasisine büyük bir hizmet yaptı
    08:14Güney Kore ve Türkiye arasında 2 milyar dolarlık swap anlaşması
    08:07Bozkurt’taki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
    07:52İstanbul'da 8 ilçede narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı var