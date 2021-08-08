https://tr.sputniknews.com/20210808/dunyanin-en-zengin-kisisi-degisti-iste-en-zengin-10-kisi-1045192650.html

Dünyanın en zengin kişisi değişti: İşte en zengin 10 kişi

Dünyanın en zengin kişisi değişti: İşte en zengin 10 kişi

Jeff Bezos’un uzun süredir elinde bulundurduğu Forbes dünyanın en zengin kişisi unvanı Fransız giyim markası Louis Vuitton’un sahibi Bernard Arnault’a geçti. 08.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-08T12:13+0300

2021-08-08T12:13+0300

2021-08-08T12:13+0300

dünya

haberler

yaşam

bernard arnault

jeff bezos

elon musk

louis vuitton

zengin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/08/1045192595_0:82:2946:1748_1920x0_80_0_0_c4443ede79c6a2f3b7351bb747fdd2ed.jpg

Dünyanın en zenginleri listesinin en üst sırası el değiştirdi. Amazon’un sahibi Jeff Bezos’un uzun süredir elinde bulundurduğu Forbes dünyanın en zengin kişisi unvanı Fransız giyim markası Louis Vuitton’un sahibi Bernard Arnault’a geçti. L'Oreal’in sahibi Francoise Bettencourt Meyers ise, en zengin 10 kişi içerisinde yer alan tek kadın oldu. İşte dünyanın en zengin 10 kişisi ve servetleri:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

haberler, bernard arnault, jeff bezos, elon musk, louis vuitton, zengin