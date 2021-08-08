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Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim, Fenerbahçe için İstanbul'da
Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim, Fenerbahçe için İstanbul'da
Fenerbahçe, transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim'i İstanbul'a getirdi. 08.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-08T12:21+0300
2021-08-08T12:21+0300
2021-08-08T12:29+0300
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Türk Hava Yolları'nın (THY) Seul uçağı ile 04.20'de İstanbul Havalimanı'na gelen Min-Jae Kim'i karşılamaya Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile idari menajer Emir Yolaç geldi.Min-Jae Kim, yaptığı açıklamada İstanbul'a geldiği için mutlu olduğunu ifade ederken teknik direktör Vitor Pereira ile de öncesinde görüştüğünü belirtti.Güney Koreli futbolcu daha sonra sağlık kontrollerinin gerçekleştirilmesi için kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.
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Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim, Fenerbahçe için İstanbul'da 12:21 08.08.2021 (güncellendi: 12:29 08.08.2021)
Fenerbahçe, transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim'i İstanbul'a getirdi.
Türk Hava Yolları'nın (THY) Seul uçağı ile 04.20'de İstanbul Havalimanı'na gelen Min-Jae Kim'i karşılamaya Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile idari menajer Emir Yolaç geldi.
Min-Jae Kim
, yaptığı açıklamada İstanbul'a geldiği için mutlu olduğunu ifade ederken teknik direktör Vitor Pereira ile de öncesinde görüştüğünü belirtti.
Güney Koreli futbolcu daha sonra sağlık kontrollerinin gerçekleştirilmesi için kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.