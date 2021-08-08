https://tr.sputniknews.com/20210808/galatasaray-erkek-basketbol-takiminin-genel-direktoru-kerem-tunceri-oldu-1045195378.html

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın genel direktörü Kerem Tunçeri oldu

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın genel direktörü Kerem Tunçeri oldu

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda genel direktörlük görevine Kerem Tunçeri getirildi. 08.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-08T20:52+0300

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basketbol

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Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, son olarak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın menajerliğini üstlenen Kerem Tunçeri'nin yeni sezondan itibaren sarı-kırmızılı ekibin genel direktörlüğünü yapacağı belirtildi.Basketbola Galatasaray altyapısında başlayan Kerem Tunçeri, 1996-2000 yıllarında sarı-kırmızılı formayı giydi. Kariyerinde birçok kulüpte oynayan Tunçeri, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde önemli başarılar elde etti. Tunçeri, 2015-2016 sezonu sonunda oyunculuk kariyerini noktalamıştı.

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spor, haberler, kerem tunçeri, galatasaray, basketbol