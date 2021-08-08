https://tr.sputniknews.com/20210808/izmirde-minibus-sarampole-yuvarlandi-2si-cocuk-6-kisi-hayatini-kaybetti-1045195337.html

İzmir'de şarampole yuvarlanan minibüsteki ölü sayısı 8'e yükseldi

İzmir'de şarampole yuvarlanan minibüsteki ölü sayısı 8'e yükseldi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu, hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. 08.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-08T20:30+0300

2021-08-08T20:30+0300

2021-08-08T22:23+0300

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Kınık'tan Kemalpaşa ilçesine seyir halindeki yolcu minibüsü, Hamzababa mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi.Ormanlık alandaki ağaçlara çarparak durabilen minibüsteki 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler, minibüsten çıkarılan yaralıları Turgutlu ve Kemalpaşa devlet hastanelerine kaldırdı.İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kemalpaşa ilçemiz Sarıçalı Mahallesi Hamzababa yolu üzerinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan araçta Kınıklı 6 hemşehrimiz vefat etmiş, 11 hemşehrimiz yaralanmıştır. Vefat eden hemşehrimize Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı.Yine Vali Köşger sosyal medya hesabından yaptığı ikinci açıklamada şu bilgilere yer verdi:"Maalesef bu kazada vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 8'e çıkmıştır. Tekrar ölenlere Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ve metanet diliyorum."

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