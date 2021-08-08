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https://tr.sputniknews.com/20210808/kocaelide-fotograf-cektirirken-dalgalara-kapilan-genc-kayboldu-1045192970.html
Kocaeli'nde fotoğraf çektirirken dalgalara kapılan genç kayboldu
Kocaeli'nde fotoğraf çektirirken dalgalara kapılan genç kayboldu
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde fotoğraf çektirirken dalgalara kapılarak denizde kaybolan gencin bulunması için arama çalışması başlatıldı. 08.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-08T13:02+0300
2021-08-08T13:02+0300
2021-08-10T12:41+0300
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İstanbul'dan arkadaşıyla Kandıra'ya gelen Hüseyin Yılmaz, Sardala Koyu'nda fotoğraf çektirmek amacıyla kayalıkların üzerine çıktı.Aniden gelen şiddetli dalgalara kapılarak denize düşen Yılmaz, daha sonra gözden kayboldu.İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, jandarma, sağlık ve KOSKEM ekipleri sevk edildi.Denizde kaybolan Yılmaz'ın bulunması için havadan ve denizden arama çalışması başlatıldı.
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Kocaeli'nde fotoğraf çektirirken dalgalara kapılan genç kayboldu 13:02 08.08.2021 (güncellendi: 12:41 10.08.2021)
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde fotoğraf çektirirken dalgalara kapılarak denizde kaybolan gencin bulunması için arama çalışması başlatıldı.
İstanbul'dan arkadaşıyla Kandıra'ya gelen Hüseyin Yılmaz, Sardala Koyu'nda fotoğraf çektirmek amacıyla kayalıkların üzerine çıktı.
Aniden gelen şiddetli dalgalara kapılarak denize düşen Yılmaz, daha sonra
gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, jandarma, sağlık ve KOSKEM ekipleri sevk edildi.
Denizde kaybolan Yılmaz'ın bulunması için
havadan ve denizden arama çalışması başlatıldı.