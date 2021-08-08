https://tr.sputniknews.com/20210808/kuba-ekonomisi-icin-kritik-karar-kucuk-ve-orta-olcekli-isletmeler-kurulmasina-izin-verildi-1045194100.html

Küba ekonomisi için kritik karar: Küçük ve orta ölçekli işletmeler kurulmasına izin verildi

Küba ekonomisi için kritik karar: Küçük ve orta ölçekli işletmeler kurulmasına izin verildi

Ocak 1959'da ABD destekli diktatörlüğün devrilmesinden beri ABD'nin ambargo ve ablukasına direnen Küba'daki sosyalist hükümet, devlete ait şirketler normunun... 08.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-08T15:39+0300

2021-08-08T15:39+0300

2021-08-08T16:43+0300

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küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (kobi)

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Kendi aşısını üreten ama ABD yaptırımları yüzünden şırıngaya erişemeyen Küba'da, koronavirüs pandemisinde hem vakaların hem ekonomik zorlukların artmasının hükümet karşıtı protestoları tetiklediği dönemde, devlet şirketleri politikası değiştirilerek küçük ve orta ölçekli işletmelere izin verildi.Castro döneminin kapanmasıyla Devlet Başkanı ve Komünist Parti Birinci Sekreteri görevlerini üstlenen Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, son aylarda adanın son 30 yıldaki en büyük ekonomik krizini atlatmaya ve ekonomiyi modernleştirmeye yönelik reformları hayata geçiriyor. Şubat ayında devlet kontrolündeki ekonomiyi -sağlık, eğitim ve medya dışında- özel sektöre açmaya karar veren hükümet, yaklaşık 2 bin ekonomik faaliyeti serbest meslek erbaplarına açtı. Küba'da özel sektörde çalışan 600 bin civarında kişi işgücünün yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturuyor. Kendi kendilerinin işvereni olanlar, uzun zamandır işlerine açık seçik izin verecek bir yasal yapı çağrısında bulunuyordu. Cuma günü Diaz-Canel'in video konferans yoluyla katıldığı Devlet Konseyi toplantısında mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kurulmasına yeşil ışık yakıldı. Açıklamada "Devlet Konseyi'nin onayladığı mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler kararnamesi, ülkenin üretimsel dönüşümü kapsamında bunların ekonomiye uyumlu şekilde eklemlenmesine izin vermektedir" denildi. Başbakan Manuel Marrero Cruz, haziran ayında yaptığı açıklamada, 'izin verilen özel faaliyetlerin genişlemesinin fazla ileri gitmesine, aşılması mümkün olmayan sınırlar olduğundan, göz yumulamayacağı' mesajını vermişti. Buna rağmen Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Küba uzmanları, yeni yasanın, 'pek çok Kübalı tarafından yıllardır dört gözle beklenen ve ülke ekonomisi açısından orta-uzun vadede dönüştürücü sonuçları olacak devasa bir adım olduğu' görüşünde.Pandeminin zorluklarına rağmen devam eden ABD yaptırımları ve ablukası yüzünden Küba'da kısman gıda, ilaç ve enerji sıkıntısı yaşanıyor. Geçen ay bunların tetiklediği protestoları bahane eden Biden yönetimi, Küba'ya yaptırım ve baskı kıskacını sıkılaştırmaya başladı.

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güney amerika, haberler, miguel diaz-canel, küba, ekonomik reform, özel sektör, işletmeler, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (kobi), izin, yasa, kararname