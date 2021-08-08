https://tr.sputniknews.com/20210808/mhp-genel-baskanibahceli-devletimizi-gucsuz-gosterenlere-azami-dikkat-edelim-1045193808.html

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Devletimizi güçsüz gösterenlere azami dikkat edelim

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Devletimizi güçsüz gösterenlere azami dikkat edelim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk milletinin nice badireleri aştığını belirterek, "Yeter ki, felaketlere umut bağlayanlara karşı uyanık olalım, yeter ki... 08.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-08T14:55+0300

2021-08-08T14:55+0300

2021-08-08T14:55+0300

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Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün sabah saatlerinde Balıkesir-Edremit yolunda yaşanan kazada 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin de yaralandığını, iki gün önce de Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan otobüs kazasında 9 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 30 kişinin de yaralandığını anımsattı.Bahçeli, "Yanan ormanlarımızın hüznü yüreklerimizi kavurmuşken, meydana gelen kazalar milletimizi derinden sarsmıştır" değerlendirmesinde bulundu.MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları kaydetti:Otobüs kazalarında ve orman yangınlarıyla mücadele sırasında hayatlarını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı, tedavi altındakilere şifa dileyen Bahçeli paylaşımında, "Allah bizlere merhametiyle muamele etsin, korktuklarımızdan emin, umduklarımıza da nail eylesin" ifadelerine yer verdi.

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türkiye, haberler, devlet bahçeli, mhp, balıkesir, manisa