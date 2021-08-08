Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210808/pakistanda-polis-minibusune-bombali-saldiri-2-olu-en-az-12-yarali-1045195840.html
Pakistan'da polis minibüsüne bombalı saldırı: 2 ölü, en az 12 yaralı
Pakistan'da polis minibüsüne bombalı saldırı: 2 ölü, en az 12 yaralı
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yer alan Ketta kentinde yer alan Zarghun yolu üzerinde bir polis minibüsüne yönelik bomba yüklü motosiklet ile düzenlenen... 08.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-08T23:41+0300
2021-08-09T05:07+0300
asya & pasifik
dünya
haberler
pakistan
belucistan
ketta
polis
saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102426/62/1024266268_0:131:2999:1827_1920x0_80_0_0_1a3f5cc2091dd0858c023f11a59182e1.jpg
Düzenlenen saldırıda 2 polis memurunun hayatını kaybettiğini, en az 12 kişinin ise yaralandığını belirten Shahwani, yaralıların tedavi için hastaneye kaldırdığını bildirdi. Shahwani, "Teröristler Belucistan'ın huzurunu bozmak ve korku yaymak istiyor. Barışçıl Belucistan'da rahatsızlık oluşturmaya çalışan unsurları adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.​Belucistan eyaleti Başkanı Jam Kamal Khan taptığı açıklamada ise, 2 polis memurunun hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, saldırıyı kınadı. Khan, "Terörist unsurlar eyaletin huzurunu bozmak istiyor. Teröristlerin hain planlarını gerçekleştirmelerine asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kaydetti. Ayrıca Khan, yetkililere saldırıyla ilgili bir rapor sunmaları ve yaralılara mevcut en iyi tedavi olanaklarını sağlamaları talimatını verdiğini bildirdi.Öte yandan, 21 Nisan tarihinde Serena otelin otoparkında patlayan bir bombanın ardından 5 kişi hayatını kaybetmiş birçok kişi ise yaralanmıştı.​
https://tr.sputniknews.com/20210421/pakistanda-cinin-islamabad-buyukelcisinin-konakladigi-otelde-patlama-meydana-geldi-4-olu-12-yarali-1044330426.html
pakistan
belucistan
ketta
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102426/62/1024266268_0:36:2999:1922_1920x0_80_0_0_0065721d39d1aae50d6edb476069134b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
asya & pasifik, haberler, pakistan, belucistan, ketta, polis, saldırı

Pakistan'da polis minibüsüne bombalı saldırı: 2 ölü, en az 12 yaralı

23:41 08.08.2021 (güncellendi: 05:07 09.08.2021)
© AFP 2021 / ARIF ALI Pakistan polisi / Pakistan patlama
Pakistan polisi / Pakistan patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2021
© AFP 2021 / ARIF ALI
Abone ol
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yer alan Ketta kentinde yer alan Zarghun yolu üzerinde bir polis minibüsüne yönelik bomba yüklü motosiklet ile düzenlenen saldırı sonucu, 2 polis memuru hayatını kaybetti, en az 12 kişi ise yaralandı.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Ketta şehrinde bir otelin otoparkında meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre aralarında bir polisin de bulunduğu 4 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2021
DÜNYA
Pakistan'da, Çin'in İslamabad Büyükelçisi'nin konakladığı otelde patlama meydana geldi: 4 ölü, 12 yaralı
21 Nisan, 23:15
Düzenlenen saldırıda 2 polis memurunun hayatını kaybettiğini, en az 12 kişinin ise yaralandığını belirten Shahwani, yaralıların tedavi için hastaneye kaldırdığını bildirdi. Shahwani, "Teröristler Belucistan'ın huzurunu bozmak ve korku yaymak istiyor. Barışçıl Belucistan'da rahatsızlık oluşturmaya çalışan unsurları adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.
​Belucistan eyaleti Başkanı Jam Kamal Khan taptığı açıklamada ise, 2 polis memurunun hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, saldırıyı kınadı. Khan, "Terörist unsurlar eyaletin huzurunu bozmak istiyor. Teröristlerin hain planlarını gerçekleştirmelerine asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kaydetti. Ayrıca Khan, yetkililere saldırıyla ilgili bir rapor sunmaları ve yaralılara mevcut en iyi tedavi olanaklarını sağlamaları talimatını verdiğini bildirdi.
Öte yandan, 21 Nisan tarihinde Serena otelin otoparkında patlayan bir bombanın ardından 5 kişi hayatını kaybetmiş birçok kişi ise yaralanmıştı.
000000
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:04İstanbul Çekmeköy'de silahlı çatışma: 1 yaralı
11:03Yeni Zelanda, sınırlarını aşı çalışmaları tamamlanınca açacak
10:55Kayınvalidesini öldüren damat: Namus davası nedeniyle yaptım
10:50Bakan Pakdemirli: Ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürdük
10:38İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu: Aşı olsanız da pozitif olabilirsiniz
10:31Taliban, Afganistan'da 10. vilayet merkezini de ele geçirdi
10:19Sanayi üretimi Haziran'da yıllık yüzde 23.9 arttı
10:18Almanya: Taliban iktidarı ele geçirip şeriat getirirse Afganistan'a mali yardımı keseriz
10:13Doç. Dr. Doğan'dan Delta varyantı uyarısı: 'Yalancı güven hissi hataya götürür'
10:13Kamçatka’da helikopter göle düştü
10:04Hürriyet yazarı Bayer: Büyük orman yangınları İstanbul’u cayır cayır yakabilir
09:34Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Mehmetçiği tehlikeye atmak gibi durumumuz söz konusu olamaz
09:31'Prim günü eksik olana erken emeklilik imkanı'
09:24Japonya'da parçalanan kargo gemisinde petrol sızıntısı
09:16Kovid-19 PCR testlerinde varyant endişesi
09:00İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Bartın'da 318, Kastamonu'da 210, Sinop'ta 106 kişi tahliye edildi
08:53Hürriyet yazarı Selvi: Erdoğan büyük lider, Türk demokrasisine büyük bir hizmet yaptı
08:14Güney Kore ve Türkiye arasında 2 milyar dolarlık swap anlaşması
08:07Bozkurt’taki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
07:52İstanbul'da 8 ilçede narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı var