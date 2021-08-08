https://tr.sputniknews.com/20210808/pakistanda-polis-minibusune-bombali-saldiri-2-olu-en-az-12-yarali-1045195840.html

Pakistan'da polis minibüsüne bombalı saldırı: 2 ölü, en az 12 yaralı

Pakistan'da polis minibüsüne bombalı saldırı: 2 ölü, en az 12 yaralı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yer alan Ketta kentinde yer alan Zarghun yolu üzerinde bir polis minibüsüne yönelik bomba yüklü motosiklet ile düzenlenen... 08.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-08T23:41+0300

2021-08-08T23:41+0300

2021-08-09T05:07+0300

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Düzenlenen saldırıda 2 polis memurunun hayatını kaybettiğini, en az 12 kişinin ise yaralandığını belirten Shahwani, yaralıların tedavi için hastaneye kaldırdığını bildirdi. Shahwani, "Teröristler Belucistan'ın huzurunu bozmak ve korku yaymak istiyor. Barışçıl Belucistan'da rahatsızlık oluşturmaya çalışan unsurları adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.​Belucistan eyaleti Başkanı Jam Kamal Khan taptığı açıklamada ise, 2 polis memurunun hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, saldırıyı kınadı. Khan, "Terörist unsurlar eyaletin huzurunu bozmak istiyor. Teröristlerin hain planlarını gerçekleştirmelerine asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kaydetti. Ayrıca Khan, yetkililere saldırıyla ilgili bir rapor sunmaları ve yaralılara mevcut en iyi tedavi olanaklarını sağlamaları talimatını verdiğini bildirdi.Öte yandan, 21 Nisan tarihinde Serena otelin otoparkında patlayan bir bombanın ardından 5 kişi hayatını kaybetmiş birçok kişi ise yaralanmıştı.​

https://tr.sputniknews.com/20210421/pakistanda-cinin-islamabad-buyukelcisinin-konakladigi-otelde-patlama-meydana-geldi-4-olu-12-yarali-1044330426.html

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