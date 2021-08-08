Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20210808/rus-federal-guvenlik-servisi-japonya-ocak-1938de-sscb-ile-savas-hazirligina-baslamisti-1045192984.html
Rus Federal Güvenlik Servisi: Japonya, Ocak 1938’de SSCB ile savaş hazırlığına başlamıştı
Rus Federal Güvenlik Servisi: Japonya, Ocak 1938’de SSCB ile savaş hazırlığına başlamıştı
FSB ilk kez, Japon ordusunun SSCB ile savaş hazırlıkları yaptığını ortaya koyan arşiv belgelerinin gizliliğini kaldırdı. 08.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-08T13:13+0300
2021-08-08T13:17+0300
savunma
haberler
rusya
fsb
sscb
2. dünya savaşı
japonya
belge
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/08/1045192991_0:0:2854:1614_1920x0_80_0_0_42911ee8018915b51cbf96fb885ddf1c.jpg
Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) ilk kez gizliliğini kaldırdığı arşiv belgelerinde, Japon ordusunun daha 1938’de SSCB ile savaş hazırlıkları yaptığını ortaya koyan kanıtlar yer alıyor.Belgelerden, Kwantung Ordusu Komutanı General Otozo Yamada’nın daha 1938 yılının ocak ayında Sovyetler Birliği ile çatışma olasılığı karşısında Üçüncü Ordu birliklerinin tetikte olmasını emrettiği anlaşılıyor. Buna göre Yamada, Mançurya’da SSCB ile sınır bölgesinde konuşlanan 3. Ordu Komutanı görevine atandıktan hemen sonra savaş hazırlıklarına başlamıştı.9 Ağustos 1938’de Japon ordu birliklerine ’70 no.lu emir’ verildi. Yamada, 1949’da çekildiği sorgu sırasında, söz konusu emrin ‘Sovyetler Birliği'ne karşı savaş hazırlıklarının artırıldığını gösterdiğini’ söylemişti.Uzmanlar, Hasan Gölü Muharebesi (Sovyetler Birliği ile Japon İmparatorluğu arasında 29 Temmuz - 11 Ağustos 1938 tarihinde meydana gelen sınır çatışmaları) sırasında Japon askerlerin Kızıl Ordu’nun savaş imkanlarını değerlendirdiğini ve ‘savaşarak büyük ölçekli keşif’ faaliyetlerinde bulunduğunu düşünüyor. O dönemde Japonya, SSCB ile sınır bölgesine ordusunun önemli kuvvetleri aktarmıştı.​13 Nisan 1941’de SSCB ve Japonya karşılıklı tarafsızlık konusunda bir anlaşma imzaladı. Ancak İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya, Hitler Almanya'sının müttefiki olmaya devam etmiş ve SSCB'ye karşı savaş planından vazgeçmemişti.Sovyetler Birliği, Japonya'nın bakteriyolojik silah geliştirdiğine dair kanıtları ele geçirdi. Tokyo’nun böyle bir silahı savaşta zafer getirebilecek bir faktör olarak gördüğü anlaşılıyor.Çürütülmeyecek kanıtları ele geçiren Sovyetler Birliği, 8 Ağustos 1945’te Japonya’ya savaş açtı, Sovyet ordusu Uzak Doğu’da birkaç taarruz operasyonu başlattı.Japon hükümetinin teslim olarak 2 Eylül 1945’te imzaladığı teslimiyet belgesi ile İkinci Dünya Savaşı’nın sonu belirlenmiş oldu.
rusya
sscb
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/08/1045192991_0:0:2854:1794_1920x0_80_0_0_9f76aad299275a7163ebcfa894667946.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
haberler, rusya, fsb, sscb, 2. dünya savaşı, japonya, belge

Rus Federal Güvenlik Servisi: Japonya, Ocak 1938’de SSCB ile savaş hazırlığına başlamıştı

13:13 08.08.2021 (güncellendi: 13:17 08.08.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya Zafer Müzesi- İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'ya karşı zafer
Rusya Zafer Müzesi- İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'ya karşı zafer - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2021
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
FSB ilk kez, Japon ordusunun SSCB ile savaş hazırlıkları yaptığını ortaya koyan arşiv belgelerinin gizliliğini kaldırdı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) ilk kez gizliliğini kaldırdığı arşiv belgelerinde, Japon ordusunun daha 1938’de SSCB ile savaş hazırlıkları yaptığını ortaya koyan kanıtlar yer alıyor.
Belgelerden, Kwantung Ordusu Komutanı General Otozo Yamada’nın daha 1938 yılının ocak ayında Sovyetler Birliği ile çatışma olasılığı karşısında Üçüncü Ordu birliklerinin tetikte olmasını emrettiği anlaşılıyor. Buna göre Yamada, Mançurya’da SSCB ile sınır bölgesinde konuşlanan 3. Ordu Komutanı görevine atandıktan hemen sonra savaş hazırlıklarına başlamıştı.
9 Ağustos 1938’de Japon ordu birliklerine ’70 no.lu emir’ verildi. Yamada, 1949’da çekildiği sorgu sırasında, söz konusu emrin ‘Sovyetler Birliği'ne karşı savaş hazırlıklarının artırıldığını gösterdiğini’ söylemişti.
Uzmanlar, Hasan Gölü Muharebesi (Sovyetler Birliği ile Japon İmparatorluğu arasında 29 Temmuz - 11 Ağustos 1938 tarihinde meydana gelen sınır çatışmaları) sırasında Japon askerlerin Kızıl Ordu’nun savaş imkanlarını değerlendirdiğini ve ‘savaşarak büyük ölçekli keşif’ faaliyetlerinde bulunduğunu düşünüyor. O dönemde Japonya, SSCB ile sınır bölgesine ordusunun önemli kuvvetleri aktarmıştı.
13 Nisan 1941’de SSCB ve Japonya karşılıklı tarafsızlık konusunda bir anlaşma imzaladı. Ancak İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya, Hitler Almanya'sının müttefiki olmaya devam etmiş ve SSCB'ye karşı savaş planından vazgeçmemişti.
Sovyetler Birliği, Japonya'nın bakteriyolojik silah geliştirdiğine dair kanıtları ele geçirdi. Tokyo’nun böyle bir silahı savaşta zafer getirebilecek bir faktör olarak gördüğü anlaşılıyor.
Çürütülmeyecek kanıtları ele geçiren Sovyetler Birliği, 8 Ağustos 1945’te Japonya’ya savaş açtı, Sovyet ordusu Uzak Doğu’da birkaç taarruz operasyonu başlattı.
Japon hükümetinin teslim olarak 2 Eylül 1945’te imzaladığı teslimiyet belgesi ile İkinci Dünya Savaşı’nın sonu belirlenmiş oldu.
000000
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:04İstanbul Çekmeköy'de silahlı çatışma: 1 yaralı
11:03Yeni Zelanda, sınırlarını aşı çalışmaları tamamlanınca açacak
10:55Kayınvalidesini öldüren damat: Namus davası nedeniyle yaptım
10:50Bakan Pakdemirli: Ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürdük
10:38İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu: Aşı olsanız da pozitif olabilirsiniz
10:31Taliban, Afganistan'da 10. vilayet merkezini de ele geçirdi
10:19Sanayi üretimi Haziran'da yıllık yüzde 23.9 arttı
10:18Almanya: Taliban iktidarı ele geçirip şeriat getirirse Afganistan'a mali yardımı keseriz
10:13Doç. Dr. Doğan'dan Delta varyantı uyarısı: 'Yalancı güven hissi hataya götürür'
10:13Kamçatka’da helikopter göle düştü
10:04Hürriyet yazarı Bayer: Büyük orman yangınları İstanbul’u cayır cayır yakabilir
09:34Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Mehmetçiği tehlikeye atmak gibi durumumuz söz konusu olamaz
09:31'Prim günü eksik olana erken emeklilik imkanı'
09:24Japonya'da parçalanan kargo gemisinde petrol sızıntısı
09:16Kovid-19 PCR testlerinde varyant endişesi
09:00İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Bartın'da 318, Kastamonu'da 210, Sinop'ta 106 kişi tahliye edildi
08:53Hürriyet yazarı Selvi: Erdoğan büyük lider, Türk demokrasisine büyük bir hizmet yaptı
08:14Güney Kore ve Türkiye arasında 2 milyar dolarlık swap anlaşması
08:07Bozkurt’taki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
07:52İstanbul'da 8 ilçede narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı var