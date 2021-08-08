https://tr.sputniknews.com/20210808/ruzgarda-savrulan-tabela-basina-carpan-kisi-hayatini-kaybetti-1045193223.html

Rüzgarda savrulan tabela başına çarpan kişi hayatını kaybetti

Rüzgarda savrulan tabela başına çarpan kişi hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesinde dün fırtınada iş yerinden kopan tabela, yolda ailesi ile birlikte yürüyüş yapan kadını canından etti. Annesinin cenazesini almayan... 08.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-08T13:43+0300

2021-08-08T13:43+0300

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Alanya'da ailesi ile birlikte yürüyüş yapan 45 yaşındaki Ayşegül Menki'nin üzerine fırtına nedeniyle kopan bir tabela düştü.1 çocuk annesi kadın başına aldığı darbeler ile yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.Daha sonra hastaneye kaldırılan yaralı kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kadının cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.Annesinin cenazesini almaya gelen Berkay Menki’yi ise babası öperek sakinleştirdi. Cenaze, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere aile tarafından teslim alındı.Öte yandan polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

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türkiye, haberler, tabela, rüzgar, ölüm, fırtına