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https://tr.sputniknews.com/20210808/ruzgarda-savrulan-tabela-basina-carpan-kisi-hayatini-kaybetti-1045193223.html
Rüzgarda savrulan tabela başına çarpan kişi hayatını kaybetti
Rüzgarda savrulan tabela başına çarpan kişi hayatını kaybetti
Antalya’nın Alanya ilçesinde dün fırtınada iş yerinden kopan tabela, yolda ailesi ile birlikte yürüyüş yapan kadını canından etti. Annesinin cenazesini almayan... 08.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-08T13:43+0300
2021-08-08T13:46+0300
türkiye
dünya
haberler
tabela
rüzgar
ölüm
fırtına
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Alanya'da ailesi ile birlikte yürüyüş yapan 45 yaşındaki Ayşegül Menki'nin üzerine fırtına nedeniyle kopan bir tabela düştü.1 çocuk annesi kadın başına aldığı darbeler ile yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.Daha sonra hastaneye kaldırılan yaralı kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kadının cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.Annesinin cenazesini almaya gelen Berkay Menki’yi ise babası öperek sakinleştirdi. Cenaze, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere aile tarafından teslim alındı.Öte yandan polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.
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türkiye, haberler, tabela, rüzgar, ölüm, fırtına

Rüzgarda savrulan tabela başına çarpan kişi hayatını kaybetti

13:43 08.08.2021 (güncellendi: 13:46 08.08.2021)
© İHAAntalya'da fırtınada başına tabela düşerek hayatını kaybeden Ayşegül Menki
Antalya'da fırtınada başına tabela düşerek hayatını kaybeden Ayşegül Menki - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2021
© İHA
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Antalya’nın Alanya ilçesinde dün fırtınada iş yerinden kopan tabela, yolda ailesi ile birlikte yürüyüş yapan kadını canından etti. Annesinin cenazesini almayan gelen genci ise babası morg önünde öperek teselli etti.
Alanya'da ailesi ile birlikte yürüyüş yapan 45 yaşındaki Ayşegül Menki'nin üzerine fırtına nedeniyle kopan bir tabela düştü.
1 çocuk annesi kadın başına aldığı darbeler ile yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Daha sonra hastaneye kaldırılan yaralı kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kadının cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.
Annesinin cenazesini almaya gelen Berkay Menki’yi ise babası öperek sakinleştirdi. Cenaze, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere aile tarafından teslim alındı.
Öte yandan polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.
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