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Tokyo hızlı trenindeki bıçaklı saldırı: Zanlı polise 'Mutlu gözüken çiftleri ve kadınları öldürmek istedim' dedi
Tokyo hızlı trenindeki bıçaklı saldırı: Zanlı polise 'Mutlu gözüken çiftleri ve kadınları öldürmek istedim' dedi
Tokyo hızlı treninde biri ağır 10 kişiyi yaralayan bıçaklı saldırganın polise ifadesinde 'mutlu gözüken çiftleri ve kadınları öldürme arzusuyla hedef aldığını'... 08.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-08T17:44+0300
2021-08-08T20:55+0300
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Japonya'nın başkenti Tokyo'da 6 Ağustos'u 7 Ağustos'a bağlayan gece yüksek hızlı trende 5 erkek ile 5 kadını yaralayan bıçaklı saldırganın polise ifadesinde bu suçu işlemeyi uzun zamandır istediğini ve çiftlerle kadınları hedef aldığını söylediği iddia edildi. Kyodo ajansının soruşturmayı yürüten kaynaklara dayandırdığı haberinde, Yusuke Tsushima adındaki 36 yaşındaki zanlının "Mutlu gözüken kadınları öldürmeyi 6 yıldır bekliyordum. Herhangi biri olurdu. Mutlu gözüken çiftleri ve kadınları öldürmek istiyordum" dediği belirtildi. Alay edilip reddedildikten sonraSırtından ve göğsünden defalarca bıçakladığı 20 yaşındaki bir kız öğrencinin yoğun bakımda kritik durumda olmasına neden olan Tsushima, habere göre 'öldürme arzusunun, sosyal toplantılarda alay konusu olduktan ve randevularda reddedildikten sonra ortaya çıktığını' söyledi.Asıl hedef başkaydıAncak Japon medyasına göre hızlı trende bıçaklı saldırı önceden planlanmadı. Tsushima'nın Tokyo'da bir mağazada hırsızlık yaptığı gerekçesiyle kendisini ihbar eden bir kadın çalışanı öldürmeyi planladığı, fakat mağazanın 6 Ağustos'ta kapalı olduğunu öğrenince Odakyu elektrikli treninde insanları öldürmeye karar verdiği kaydedildi.Treni özellikle tercih ettiKyodo'ya göre saldırgan, bu treni duraklar arasında daha fazla zaman olduğu için tercih etti, insanların dışarı kaçma imkanlarının olmayacağını hesapladı. Tsushima, 20 santim uzunluğundaki bıçakla saldırıp 10 kişiyi yaraladığında trende yaklaşık 400 yolcu vardı. Zanlının yanında yemeklik yağ ve çakmak taşımasından ötürü bıçaklı saldırı sırasında yangın çıkarmayı planladığı da varsayılıyor. Saldırının ardından olay yerinden kaçan Tsushima bir bakkalda yakalandı. 
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asya & pasifik, haberler, japonya, tokyo, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan, mutluluk, kadın, çift, hızlı tren

Tokyo hızlı trenindeki bıçaklı saldırı: Zanlı polise 'Mutlu gözüken çiftleri ve kadınları öldürmek istedim' dedi

17:44 08.08.2021 (güncellendi: 20:55 08.08.2021)
© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERSJaponya'nın başkenti Tokyo'da 6 Ağustos'u 7 Ağustos'a bağlayan gece yüksek hızlı trende bıçaklı saldırıya uğrayan 5 erkek ile 5 kadın hastaneye kaldırılırken
Japonya'nın başkenti Tokyo'da 6 Ağustos'u 7 Ağustos'a bağlayan gece yüksek hızlı trende bıçaklı saldırıya uğrayan 5 erkek ile 5 kadın hastaneye kaldırılırken - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2021
© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS
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Tokyo hızlı treninde biri ağır 10 kişiyi yaralayan bıçaklı saldırganın polise ifadesinde 'mutlu gözüken çiftleri ve kadınları öldürme arzusuyla hedef aldığını' söylediği aktarıldı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da 6 Ağustos'u 7 Ağustos'a bağlayan gece yüksek hızlı trende 5 erkek ile 5 kadını yaralayan bıçaklı saldırganın polise ifadesinde bu suçu işlemeyi uzun zamandır istediğini ve çiftlerle kadınları hedef aldığını söylediği iddia edildi. 
Kyodo ajansının soruşturmayı yürüten kaynaklara dayandırdığı haberinde, Yusuke Tsushima adındaki 36 yaşındaki zanlının "Mutlu gözüken kadınları öldürmeyi 6 yıldır bekliyordum. Herhangi biri olurdu. Mutlu gözüken çiftleri ve kadınları öldürmek istiyordum" dediği belirtildi. 

Alay edilip reddedildikten sonra

Sırtından ve göğsünden defalarca bıçakladığı 20 yaşındaki bir kız öğrencinin yoğun bakımda kritik durumda olmasına neden olan Tsushima, habere göre 'öldürme arzusunun, sosyal toplantılarda alay konusu olduktan ve randevularda reddedildikten sonra ortaya çıktığını' söyledi.

Asıl hedef başkaydı

Ancak Japon medyasına göre hızlı trende bıçaklı saldırı önceden planlanmadı. Tsushima'nın Tokyo'da bir mağazada hırsızlık yaptığı gerekçesiyle kendisini ihbar eden bir kadın çalışanı öldürmeyi planladığı, fakat mağazanın 6 Ağustos'ta kapalı olduğunu öğrenince Odakyu elektrikli treninde insanları öldürmeye karar verdiği kaydedildi.

Treni özellikle tercih etti

Kyodo'ya göre saldırgan, bu treni duraklar arasında daha fazla zaman olduğu için tercih etti, insanların dışarı kaçma imkanlarının olmayacağını hesapladı. Tsushima, 20 santim uzunluğundaki bıçakla saldırıp 10 kişiyi yaraladığında trende yaklaşık 400 yolcu vardı. 
Zanlının yanında yemeklik yağ ve çakmak taşımasından ötürü bıçaklı saldırı sırasında yangın çıkarmayı planladığı da varsayılıyor. 
Saldırının ardından olay yerinden kaçan Tsushima bir bakkalda yakalandı. 
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