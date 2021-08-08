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https://tr.sputniknews.com/20210808/ukraynali-atlet-rus-sporcu-lasitskene-ile-birlikte-fotograf-cektirdigi-icin-ulkesinde-elestirildi-1045193675.html
Ukraynalı atlet, Rus sporcu Lasitskene ile birlikte fotoğraf çektirdiği için ülkesinde eleştirildi
Ukraynalı atlet, Rus sporcu Lasitskene ile birlikte fotoğraf çektirdiği için ülkesinde eleştirildi
Ukraynalı atlet Maguçih, Tokyo 2020’de Rus sporcu Lasitskene ile birlikte fotoğraf çektirdiği için sosyal medyada eleştirilere hedef oldu. 08.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-08T14:26+0300
2021-08-10T12:41+0300
spor
yaşam
haberler
tokyo 2020
ukrayna
rusya
eleştiri
mariya zaharova
fotoğraf
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar yüksek atlamada altın madalya kazanan Rus sporcu Mariya Lasitskene ile birlikte fotoğraf çektiren Ukraynalı atlet Yaroslava Maguçih, kendi ülkesinde sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.Rus sporcu Mariya Lasitskene, dün katıldığı kadınlar yüksek atlamada altın madalya kazanmıştı. Avustralyalı sporcu Nicola McDermott ikinci, Ukraynalı atlet Yaroslava Maguçih de üçüncü olmuştu. Yarışmadan sonra Ukraynalı atletler, Rus sporcuyu tebrik etmiş, Lasitskene ve Maguçih ise birlikte birkaç fotoğraf çektirmişti.Ukraynalı bazı medya kuruluşları ve milliyetçiler, fotoğrafa dikkat çekerek Rus Ordu Merkez Spor Kulübü CSKA adına yarışan Lasitskene'nin yüzbaşı, Maguçih’in ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde çavuş rütbesine sahip olduğunu vurguladı, radikaller ise Ukraynalı atletin Facebook sayfasında aşağılayıcı yorumlarda bulundu.Merida Kalakhari, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden bir çavuş, saldırgan ülke vatandaşına sarılıyor. Bayrak elini yakmıyor mu?” diye serzenişte bulundu.Olena Naumenko adlı kullanıcı, “Yarışmalarda ülkeni temsil ediyorsan, siyasetin dışında kalamazsın! Utanç verici bir şey” eleştirisini yöneltti.Andriy Borodavko ise, “Utanç verici, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu, Moskova’nın askeri personeli ile dostça fotoğraf çektiriyor. Ukrayna’nın temsilcisi değil, Ukrayna’nın utancı” ifadelerini kullandı.Öte yandan diğer birçok kullanıcı, Tokyo 2020’de madalya kazanan Maguçih’i kutlayarak, destek verdi.Maks Korotkov, “Harikasın. Bravo” ifadesini paylaştı.Dmitriy Grudnitskiy, “Dayan! En iyi sensin!” diye yazdı.Yurchenko Sergiy adlı kullanıcı, “Yaroslava ve antrenörüne en içten tebriklerimle! Finalde yaşattığınız duygular için teşekkürler” diye sporcuyu destekledi.Zaharova: Ukrayna’nın gerçek düşmanları fotoğraf yüzünden kendi sporcusuna eziyet edenlerRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Maguçih’e Lasitskene ile fotoğraf çektirmesi nedeniyle eziyet edenleri Ukrayna’nın gerçek düşmanları olarak nitelendirdi.Telegram hesabından açıklama yapan Zaharova, “Ukrayna Savunma Bakanlığı’nda bu fotoğrafın ‘düşman tarafından yürütülen bir özel enformasyon operasyonu’ olabileceği açıklaması yapıldı. Fakat ne yazık ki bu fotoğraf yüzünden ülkenin kendi sporcusuna eziyeti başlatanların düşman olduğu söylenmedi. Gerçek düşman onlar” ifadelerini kullandı.Zaharova bu açıklamayı Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın Maguçih ile fotoğraf hakkında görüşeceği haberlerinin ardından yaptı.
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spor, haberler, tokyo 2020, ukrayna, rusya, eleştiri, mariya zaharova, fotoğraf

Ukraynalı atlet, Rus sporcu Lasitskene ile birlikte fotoğraf çektirdiği için ülkesinde eleştirildi

14:26 08.08.2021 (güncellendi: 12:41 10.08.2021)
© REUTERSRus sporcu Mariya Lasitskene - Ukraynalı atlet Yaroslava Maguçih
Rus sporcu Mariya Lasitskene - Ukraynalı atlet Yaroslava Maguçih - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2021
© REUTERS
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Ukraynalı atlet Maguçih, Tokyo 2020’de Rus sporcu Lasitskene ile birlikte fotoğraf çektirdiği için sosyal medyada eleştirilere hedef oldu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar yüksek atlamada altın madalya kazanan Rus sporcu Mariya Lasitskene ile birlikte fotoğraf çektiren Ukraynalı atlet Yaroslava Maguçih, kendi ülkesinde sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.
Rus sporcu Mariya Lasitskene, dün katıldığı kadınlar yüksek atlamada altın madalya kazanmıştı. Avustralyalı sporcu Nicola McDermott ikinci, Ukraynalı atlet Yaroslava Maguçih de üçüncü olmuştu. Yarışmadan sonra Ukraynalı atletler, Rus sporcuyu tebrik etmiş, Lasitskene ve Maguçih ise birlikte birkaç fotoğraf çektirmişti.
Ukraynalı bazı medya kuruluşları ve milliyetçiler, fotoğrafa dikkat çekerek Rus Ordu Merkez Spor Kulübü CSKA adına yarışan Lasitskene'nin yüzbaşı, Maguçih’in ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde çavuş rütbesine sahip olduğunu vurguladı, radikaller ise Ukraynalı atletin Facebook sayfasında aşağılayıcı yorumlarda bulundu.
Merida Kalakhari, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden bir çavuş, saldırgan ülke vatandaşına sarılıyor. Bayrak elini yakmıyor mu?” diye serzenişte bulundu.
Olena Naumenko adlı kullanıcı, “Yarışmalarda ülkeni temsil ediyorsan, siyasetin dışında kalamazsın! Utanç verici bir şey” eleştirisini yöneltti.
Andriy Borodavko ise, “Utanç verici, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu, Moskova’nın askeri personeli ile dostça fotoğraf çektiriyor. Ukrayna’nın temsilcisi değil, Ukrayna’nın utancı” ifadelerini kullandı.
Öte yandan diğer birçok kullanıcı, Tokyo 2020’de madalya kazanan Maguçih’i kutlayarak, destek verdi.
Maks Korotkov, “Harikasın. Bravo” ifadesini paylaştı.
Dmitriy Grudnitskiy, “Dayan! En iyi sensin!” diye yazdı.
Yurchenko Sergiy adlı kullanıcı, “Yaroslava ve antrenörüne en içten tebriklerimle! Finalde yaşattığınız duygular için teşekkürler” diye sporcuyu destekledi.

Zaharova: Ukrayna’nın gerçek düşmanları fotoğraf yüzünden kendi sporcusuna eziyet edenler

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Maguçih’e Lasitskene ile fotoğraf çektirmesi nedeniyle eziyet edenleri Ukrayna’nın gerçek düşmanları olarak nitelendirdi.
Telegram hesabından açıklama yapan Zaharova, “Ukrayna Savunma Bakanlığı’nda bu fotoğrafın ‘düşman tarafından yürütülen bir özel enformasyon operasyonu’ olabileceği açıklaması yapıldı. Fakat ne yazık ki bu fotoğraf yüzünden ülkenin kendi sporcusuna eziyeti başlatanların düşman olduğu söylenmedi. Gerçek düşman onlar” ifadelerini kullandı.
Zaharova bu açıklamayı Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın Maguçih ile fotoğraf hakkında görüşeceği haberlerinin ardından yaptı.
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