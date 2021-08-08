https://tr.sputniknews.com/20210808/uluslararasi-uzay-istasyonunda-ilk-uzay-olimpiyatlari-1045193855.html

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ilk: 'Uzay Olimpiyatları'

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ilk: 'Uzay Olimpiyatları'

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan astronotlar ve kozmonotlar, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nı kutlamak için istasyonda ilk defa 'uzay olimpiyatlarını'... 08.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-08T15:13+0300

2021-08-08T15:13+0300

2021-08-08T15:28+0300

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Dünya'nın yörüngesinde bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) bir ilke ev sahipliği yaptı.Soyuz Takımı, senkronize yüzme, elsiz top ve daha fazlasını içeren dostane bir yarışmada Takım Dragon'u yendi.İstasyon'un Sefer 65 ekibi, yörüngedeki laboratuvara hangi uzay aracıyla gittiklerine göre ekiplere ayrıldı.Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) yapılan açıklamada şöyle denildi:

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2021

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haberler