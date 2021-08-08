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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ilk: 'Uzay Olimpiyatları'
15:13 08.08.2021 (güncellendi: 15:28 08.08.2021)
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan astronotlar ve kozmonotlar, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nı kutlamak için istasyonda ilk defa 'uzay olimpiyatlarını' gerçekleştirdi. Soyuz Ekibi ve Dragon Ekibi olarak ikiye ayrılan astronot ve kozmonotlar, karşılıklı uzay oyunları oynadı.
Dünya'nın yörüngesinde bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) bir ilke ev sahipliği yaptı.
Soyuz Takımı, senkronize yüzme, elsiz top ve daha fazlasını içeren dostane bir yarışmada Takım Dragon'u yendi.
Space #Olympics 3/4:— Thomas Pesquet (@Thom_astro) August 6, 2021
Synchronised space swimming – an opportunity to show teamwork and crew cohesion.
🤝
Flottation synchronisée – l’occasion de démontrer une des plus importantes compétences un astronaute : l’esprit d’équipe #MissionAlpha pic.twitter.com/Ljo65AkzNQ
İstasyon'un Sefer 65 ekibi, yörüngedeki laboratuvara hangi uzay aracıyla gittiklerine göre ekiplere ayrıldı.
Space #Olympics 2/4:— Thomas Pesquet (@Thom_astro) August 6, 2021
No-handball – we had to adapt the rules a bit during the match, much investment on both sides for the win.
🏐
Handball sans les mains – les règles ont dû être adaptées au cours d’un match que nous décrirons sobrement comme intense. pic.twitter.com/dVOv3GRThD
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Tokyo'daki Yaz Oyunlarını kutlamak için astronotlar ve kozmonotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ilk kez uzay oyunlarını düzenledi. Soyuz Takımı, senkronize yüzme, elsiz top ve daha fazlasını içeren dostane bir yarışmada Takım Dragon'u yendi! İstasyon'un Sefer 65 ekibi, yörüngedeki laboratuvara hangi uzay aracıyla gittiklerine göre ekiplere ayrıldı. NASA astronotu Mark Vande Hei ve Rus uzay ajansı Roscosmos'tan kozmonotlar Oleg Novitskiy ile Pyotr Dubrov, Soyuz Takımı’ndaydı. NASA astronotları Shane Kimbrough ve Megan McArthur, JAXA (Japonya Havacılık Araştırma Ajansı) astronotu Akihiko Hoshide ve ESA (Avrupa Uzay Ajansı) astronotu Thomas Pesquet, Team Dragon'daydı.”