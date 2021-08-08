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https://tr.sputniknews.com/20210808/umitcan-uygunun-agabeyi-adli-kontrol-sartiyla-serbest-1045192364.html
Ümitcan Uygun'un ağabeyi adli kontrol şartıyla serbest
Ümitcan Uygun'un ağabeyi adli kontrol şartıyla serbest
Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan Ümitcan Uygun'un sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan ağabeyi Erol Uygun... 08.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-08T11:32+0300
2021-08-08T11:32+0300
2021-08-08T11:38+0300
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gözaltı
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'Türkiye Cumhuriyeti Devletini aşağılama' suçundan gözaltına alınan Erol Uygun, emniyetteki işlemleri sonrası Ankara Adliyesi'ne getirildi.Uygun, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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türkiye, haberler, ümitcan uygun, ağabey, esra hankulu, gözaltı
Ümitcan Uygun'un ağabeyi adli kontrol şartıyla serbest 11:32 08.08.2021 (güncellendi: 11:38 08.08.2021)
Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan Ümitcan Uygun'un sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan ağabeyi Erol Uygun, adli kontrol şartıyla salıverildi.
'Türkiye Cumhuriyeti Devletini aşağılama' suçundan gözaltına alınan
Erol Uygun
, emniyetteki işlemleri sonrası Ankara Adliyesi'ne
getirildi.
Uygun, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe
adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.