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Van Gölü havzası 230 kelebek türüne ev sahipliği yapıyor
Van Gölü havzası 230 kelebek türüne ev sahipliği yapıyor
Türkiye'de tespit edilen 430 kelebek türünden 230'unu bünyesinde barındıran Van Gölü havzası, endemik türlerle kelebek gözlemcileri ve doğa fotoğrafçılarının... 08.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-08T15:44+0300
2021-08-08T15:54+0300
fotoğraf
multimedya
kelebek
türkiye
van gölü
iklim değişikliği
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fotoğraf, kelebek, van gölü, iklim değişikliği

Van Gölü havzası 230 kelebek türüne ev sahipliği yapıyor

15:44 08.08.2021 (güncellendi: 15:54 08.08.2021)
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Türkiye'de tespit edilen 430 kelebek türünden 230'unu bünyesinde barındıran Van Gölü havzası, endemik türlerle kelebek gözlemcileri ve doğa fotoğrafçılarının ilgi odağı oluyor.
© AAZengin florası, yüksek rakımı ve eşsiz doğasıyla çok sayıda canlıya ev sahipliği yapan Van Gölü havzası, çoğu endemik olan onlarca kelebek türünün de en önemli yaşam alanları arasında yer alıyor.
Zengin florası, yüksek rakımı ve eşsiz doğasıyla çok sayıda canlıya ev sahipliği yapan Van Gölü havzası, çoğu endemik olan onlarca kelebek türünün de en önemli yaşam alanları arasında yer alıyor. - Sputnik Türkiye
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© AA
Zengin florası, yüksek rakımı ve eşsiz doğasıyla çok sayıda canlıya ev sahipliği yapan Van Gölü havzası, çoğu endemik olan onlarca kelebek türünün de en önemli yaşam alanları arasında yer alıyor.
© AAYurt içinden ve yurt dışından çok sayıda kelebek gözlemcisi ve doğa fotoğrafçısı da Van ve Bitlis'e gelerek farklı dönemlerde ortaya çıkan endemik kelebek türlerini kayıt altına alıyor.
Yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda kelebek gözlemcisi ve doğa fotoğrafçısı da Van ve Bitlis'e gelerek farklı dönemlerde ortaya çıkan endemik kelebek türlerini kayıt altına alıyor. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA
Yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda kelebek gözlemcisi ve doğa fotoğrafçısı da Van ve Bitlis'e gelerek farklı dönemlerde ortaya çıkan endemik kelebek türlerini kayıt altına alıyor.
© AABitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Öğretim Görevlisi Oktay Subaşı, gazetecilere, Doğu Anadolu Bölgesi'nde kelebeklerin tür olarak yoğun yaşadığı yerlerden birinin Van Gölü Havzası olduğunu söyledi.
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Öğretim Görevlisi Oktay Subaşı, gazetecilere, Doğu Anadolu Bölgesi'nde kelebeklerin tür olarak yoğun yaşadığı yerlerden birinin Van Gölü Havzası olduğunu söyledi. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Öğretim Görevlisi Oktay Subaşı, gazetecilere, Doğu Anadolu Bölgesi'nde kelebeklerin tür olarak yoğun yaşadığı yerlerden birinin Van Gölü Havzası olduğunu söyledi.
© AATürkiye'de bulunan yaklaşık 430 kelebek türünün 230'nun Van Gölü havzasında yaşadığını belirten Subaşı, ‘Rosenin Çokgözlüsü’ adı verilen kelebek türünün ise sadece Van'da görülebildiğini aktardı.
Türkiye'de bulunan yaklaşık 430 kelebek türünün 230'nun Van Gölü havzasında yaşadığını belirten Subaşı, ‘Rosenin Çokgözlüsü’ adı verilen kelebek türünün ise sadece Van'da görülebildiğini aktardı. - Sputnik Türkiye
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© AA
Türkiye'de bulunan yaklaşık 430 kelebek türünün 230'nun Van Gölü havzasında yaşadığını belirten Subaşı, ‘Rosenin Çokgözlüsü’ adı verilen kelebek türünün ise sadece Van'da görülebildiğini aktardı.
© AAUzun yıllardır Van Gölü havzasında kelebek ve kuş gözlemi yaptığını anlatan Subaşı, şöyle konuştu: "Burada uçan kelebeklerin bir başka özelliği daha var. Bahsettiğim 230 kelebeğin büyük çoğunluğu sadece bölgemizde gözlemlenebilmektedir. Açıkçası çok önemli kelebek türleri var. Hatta bu kelebeklerden bazıları sadece Van ilinde görülebilmektedir. Van’ın Çatak ilçesinde daha çok fotoğraflayabildiğimiz 'Şehzade Kelebeği', yine Van ve Bitlis'te gözlemlenebilen 'Romanov Gelinciği', 'Çok Gözlü Van Esmeri', 'İran Çokgözlüsü', 'İran Ateşi' gibi türler genelde Van Gölü havzasında görülmektedir. Bunların sadece bölgede görülüyor olması birçok kelebek ve doğa gözlemcisinin buraları ziyaret etmesini sağlıyor.”
Uzun yıllardır Van Gölü havzasında kelebek ve kuş gözlemi yaptığını anlatan Subaşı, şöyle konuştu: Burada uçan kelebeklerin bir başka özelliği daha var. Bahsettiğim 230 kelebeğin büyük çoğunluğu sadece bölgemizde gözlemlenebilmektedir. Açıkçası çok önemli kelebek türleri var. Hatta bu kelebeklerden bazıları sadece Van ilinde görülebilmektedir. Van’ın Çatak ilçesinde daha çok fotoğraflayabildiğimiz 'Şehzade Kelebeği', yine Van ve Bitlis'te gözlemlenebilen 'Romanov Gelinciği', 'Çok Gözlü Van Esmeri', 'İran Çokgözlüsü', 'İran Ateşi' gibi türler genelde Van Gölü havzasında görülmektedir. Bunların sadece bölgede görülüyor olması birçok kelebek ve doğa gözlemcisinin buraları ziyaret etmesini sağlıyor.” - Sputnik Türkiye
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© AA
Uzun yıllardır Van Gölü havzasında kelebek ve kuş gözlemi yaptığını anlatan Subaşı, şöyle konuştu: "Burada uçan kelebeklerin bir başka özelliği daha var. Bahsettiğim 230 kelebeğin büyük çoğunluğu sadece bölgemizde gözlemlenebilmektedir. Açıkçası çok önemli kelebek türleri var. Hatta bu kelebeklerden bazıları sadece Van ilinde görülebilmektedir. Van’ın Çatak ilçesinde daha çok fotoğraflayabildiğimiz 'Şehzade Kelebeği', yine Van ve Bitlis'te gözlemlenebilen 'Romanov Gelinciği', 'Çok Gözlü Van Esmeri', 'İran Çokgözlüsü', 'İran Ateşi' gibi türler genelde Van Gölü havzasında görülmektedir. Bunların sadece bölgede görülüyor olması birçok kelebek ve doğa gözlemcisinin buraları ziyaret etmesini sağlıyor.”
© AAVan Gölü havzasında yaşanan kuraklığın kelebek türlerini de etkilediğine dikkati çeken Subaşı, "2 aya yakın neredeyse yağmur yağmadı. Bu da kelebeklerin besin bitkileri olan birçok çiçeğin yetişmemesine ya da çok kısa süre içerisinde kurumasına yol açtı. Daha önce çok rahat gördüğümüz kelebekleri bu yıl göremedik. Bazıları önceki yıllara nazaran çok az sayıda uçuyor. Umarım bu sorun kuraklık tehlikesinin ortadan kalkmasıyla yeniden düzelir. İklim değişikliğiyle ilgili bu olumsuz etki devam ederse, rahat gözlemleyebildiğimiz birçok kelebek türünün gözlemi bundan sonraki dönemde azalacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
Van Gölü havzasında yaşanan kuraklığın kelebek türlerini de etkilediğine dikkati çeken Subaşı, 2 aya yakın neredeyse yağmur yağmadı. Bu da kelebeklerin besin bitkileri olan birçok çiçeğin yetişmemesine ya da çok kısa süre içerisinde kurumasına yol açtı. Daha önce çok rahat gördüğümüz kelebekleri bu yıl göremedik. Bazıları önceki yıllara nazaran çok az sayıda uçuyor. Umarım bu sorun kuraklık tehlikesinin ortadan kalkmasıyla yeniden düzelir. İklim değişikliğiyle ilgili bu olumsuz etki devam ederse, rahat gözlemleyebildiğimiz birçok kelebek türünün gözlemi bundan sonraki dönemde azalacaktır değerlendirmesinde bulundu. - Sputnik Türkiye
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© AA
Van Gölü havzasında yaşanan kuraklığın kelebek türlerini de etkilediğine dikkati çeken Subaşı, "2 aya yakın neredeyse yağmur yağmadı. Bu da kelebeklerin besin bitkileri olan birçok çiçeğin yetişmemesine ya da çok kısa süre içerisinde kurumasına yol açtı. Daha önce çok rahat gördüğümüz kelebekleri bu yıl göremedik. Bazıları önceki yıllara nazaran çok az sayıda uçuyor. Umarım bu sorun kuraklık tehlikesinin ortadan kalkmasıyla yeniden düzelir. İklim değişikliğiyle ilgili bu olumsuz etki devam ederse, rahat gözlemleyebildiğimiz birçok kelebek türünün gözlemi bundan sonraki dönemde azalacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
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