Van Gölü havzası 230 kelebek türüne ev sahipliği yapıyor

© AA Uzun yıllardır Van Gölü havzasında kelebek ve kuş gözlemi yaptığını anlatan Subaşı, şöyle konuştu: "Burada uçan kelebeklerin bir başka özelliği daha var. Bahsettiğim 230 kelebeğin büyük çoğunluğu sadece bölgemizde gözlemlenebilmektedir. Açıkçası çok önemli kelebek türleri var. Hatta bu kelebeklerden bazıları sadece Van ilinde görülebilmektedir. Van’ın Çatak ilçesinde daha çok fotoğraflayabildiğimiz 'Şehzade Kelebeği', yine Van ve Bitlis'te gözlemlenebilen 'Romanov Gelinciği', 'Çok Gözlü Van Esmeri', 'İran Çokgözlüsü', 'İran Ateşi' gibi türler genelde Van Gölü havzasında görülmektedir. Bunların sadece bölgede görülüyor olması birçok kelebek ve doğa gözlemcisinin buraları ziyaret etmesini sağlıyor.”