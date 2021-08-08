https://tr.sputniknews.com/20210808/yanginda-felcli-esini-surukleyerek-kapi-onune-kadar-cikarabildi-gerekirse-birlikte-oluruz-ama-seni-1045195435.html

Yangında felçli eşini sürükleyerek kapı önüne kadar çıkarabildi: 'Gerekirse birlikte ölürüz ama seni bırakmam'

Yangında felçli eşini sürükleyerek kapı önüne kadar çıkarabildi: 'Gerekirse birlikte ölürüz ama seni bırakmam'

Alevler yaklaşınca kendisini arkada bırakmasını isteyen felçli eşini sürükleyerek de olsa kapının önüne çıkarmayı başaran 80 yaşındaki İbrahim Deniz, bu sırada... 08.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-08T21:02+0300

2021-08-08T21:02+0300

2021-08-08T21:02+0300

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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında, felçli eşini, "Gerekirse birlikte ölürüz ama seni bırakmam" diyerek evinin önünden geçen kişinin de yardımıyla kurtaran 80 yaşındaki İbrahim Deniz, "Birbirimizi çok seviyoruz. Eskiden nasılsa şimdi de sevgimiz aynı. Bırakmayız birbirimizi. O gün de bırakmadım" dedi.Karaöz Mahallesi'nde 33 yıl önce hayatlarını birleştiren ve çocukları olmayan İbrahim ve Ayşe Deniz çifti, zorlu yaşam şartlarına rağmen birbirlerine hep destek oldu.Evlerine yaklaşan yangını fark eden İbrahim Deniz, üç yıldır baktığı felçli eşini gücü yetmese de sürükleyerek odadan evin kapısına kadar çıkardı.Anadolu Ajansı'nın haberine göre eşinin "Beni bırak, sen canını kurtar" ısrarına rağmen "Gerekirse birlikte ölürüz ama seni bırakmam" diyen Deniz, bu sırada evlerinin önüne gelen tanımadığı bir kişiden yardım istedi. Bu kişinin "Amca seni kurtaracağım" sözüne karşılık, "Ben canımı kurtarırım. Felçli hanımımı kurtar" diyen Deniz, eşi evden çıkarılıp bir otomobille alandan uzaklaştırılınca rahat bir nefes aldı, kendisi de yürüyerek alandan ayrıldı.Deniz, sabah 05.30'da insanların "kaçın kaçın" sözleriyle uyandığını söyledi.Evin penceresinden baktığında alevlerin yaklaştığını gördüğünü belirten Deniz, "Hanımım yürüyemez. Onu zorla sürükleyerek kapıya çıkardım. Başka çarem yoktu. Bırakıp da gidemezdim. Kapıya gelen kişi olmasaydı, ikimiz de ölecektik. O adamı Allah gönderdi. Çok şükür eşim de kurtuldu ben de kurtuldum" diye konuştu.

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