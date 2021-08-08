https://tr.sputniknews.com/20210808/yeni-vakalar-tespit-edilmisti-vuhanda-nufusun-neredeyse-tamamina-koronavirus-testi-yapildi-1045195795.html

Yeni vakalar tespit edilmişti: Vuhan’da nüfusun neredeyse tamamına koronavirüs testi yapıldı

Yeni vakalar tespit edilmişti: Vuhan’da nüfusun neredeyse tamamına koronavirüs testi yapıldı

Koronavirüs salgınının (Kovid-19) sıfır noktası olduğu düşünülen Çin'in Vuhan kentinde tespit edilen Kovid-19 vakalarının ardından başlatılan test seferberliği... 08.08.2021, Sputnik Türkiye

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Üst düzey Vuhan yetkilisi Li Tao düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz salı günü başlayan test seferberliğinde 6 yaşın altındaki çocuklar ve yaz tatilindeki öğrenciler dışında şehirdeki tüm sakinlere Kovid-19 testi yapıldığını aktararak, yaklaşık 11,3 milyon kişiye test yapıldığını bildirdi.Yapılan testler sonucunda Vuhan’da dün 41 yerel asemptomatik vaka ile 37 yerel vaka tespit edildi.Koronavirüsün salgınının ilk kez görüldüğü Çin’in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde yaklaşık 14 ay aradan sonra 3 Ağustos’ta 7 vaka tespit edilmiş, yetkililer 11 milyondan fazla nüfusa sahip kentte nüfusun tamamına korona virüs testi uygulanmasına karar vermişti.Salgının başından bu yana 93 bin 701 Kovid-19 vakasının doğrulandığı Çin'de 4 bin 636 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

https://tr.sputniknews.com/20210803/vuhanda-yeniden-koronavirus-vakalari-tum-vatandaslara-test-yapilacak-1045140335.html

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