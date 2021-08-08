Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210808/yolcu-otobusunde-68-kacak-gocmen-yakalandi-1045193124.html
Yolcu otobüsünde 68 kaçak göçmen yakalandı
Yolcu otobüsünde 68 kaçak göçmen yakalandı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan otobüste 68 kaçak göçmen yakalandı. 08.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-08T13:37+0300
2021-08-08T13:37+0300
2021-08-08T13:37+0300
türkiye
dünya
haberler
afgan
afganistan
göçmen
göçmenler
göçmen krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/17/1045035732_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2ba279557661c9cd97d94b6ff2581ebc.jpg
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Dilovası otoyol gişeler çıkışında durumundan şüphelenilen bir otobüs durduruldu.Otobüs içindeki 68 Afganistan uyruklu göçmen ve otobüs şoförleri İ.H.Ç. ve H.D. isimli şahıslar düzenlenen operasyon neticesinde yakalandı.
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/17/1045035732_105:0:753:486_1920x0_80_0_0_ebd75d10480b5b28fac9ff5871a2609c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, haberler, afgan, afganistan, göçmen, göçmenler, göçmen krizi
Yolcu otobüsünde 68 kaçak göçmen yakalandı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan otobüste 68 kaçak göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Dilovası otoyol gişeler çıkışında durumundan şüphelenilen bir otobüs durduruldu.
Otobüs içindeki 68
Afganistan uyruklu göçmen ve otobüs şoförleri İ.H.Ç. ve H.D. isimli şahıslar düzenlenen operasyon neticesinde yakalandı.