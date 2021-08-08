https://tr.sputniknews.com/20210808/yunanistanin-gocmenleri-issiz-adaya-biraktigi-anlar-iha-tarafindan-goruntulendi-1045193980.html

Yunanistan'ın göçmenleri ıssız adaya bıraktığı anlar İHA tarafından görüntülendi

Yunanistan'ın göçmenleri ıssız adaya bıraktığı anlar İHA tarafından görüntülendi

Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun taşıdığı düzensiz göçmenleri Türkiye'ye ait ve üzerinde yaşam olmayan bir adaya bırakarak ölüme terk ettiği anlar İHA... 08.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-08T15:34+0300

2021-08-08T15:34+0300

2021-08-10T16:21+0300

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin güney ve batısındaki orman yangınlarını tespitle görevli İHA'lar, Yunanistan sahil güvenliğine ait LS-134 botunun Kaş'ın güneyindeki Türkiye'ye ait Başak Adası'na yaklaştığını tespit etti.Takip sonucu sahil güvenlik botunun içindeki düzensiz göçmenleri, üzerinde yaşamın olmadığı Başak Adası'na bıraktığı belirlendi.Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait unsurlar adadaki göçmenleri bulundukları bölgeden kurtardı.Bakanlık kaynakları, 'Yunanistan'ın göçmenleri yaşam olmayan bir adaya bırakarak onları doğrudan ölüme terk ettiğini' belirtti. Yunanistan'a ait unsurların 'Ege'de göçmenlere yönelik insanlık dışı uygulamalarının ilk defa yaşanmadığına' da vurgu yapan kaynaklar, Türkiye'nin orman yangınları ile yoğun mücadele ettiği bir dönemde Yunanistan'ın söz konusu uygulamalarının uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmadığını da bildirdi.

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