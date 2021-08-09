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70 ilde hırsızlıktan aranan 2 şüpheli, Kahramanmaraş'ta yakalandı
70 ilde hırsızlıktan aranan 2 şüpheli, Kahramanmaraş'ta yakalandı
Kahramanmaraş'ta girdikleri zincir marketlerden cep telefonu, tablet ve akıllı saat çalan Doğan Şimşek ile Nesrattin Yavuz, yakalandı. Yapılan incelemede 70... 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T12:17+0300
2021-08-09T12:17+0300
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kahramanmaraş
hırsızlık
şüpheli
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Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kahramanmaraş'ta bir zincir marketin 7 şubesinden telefon, tablet ve akıllı saat hırsızlarıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmada şüphelilerin Doğan Şimşek ve Nesrattin Yavuz olduğu belirlendi. Şüphelilerin Gaziantep'e doğru gittiğini belirleyen ekipler, aracı Kömürler bölgesinde durdurdu.Polislere sahte kimlik gösteren ve "Biz suçlu değiliz" diyen Doğan Şimşek ile Nesrattin Yavuz gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 12 cep telefonu, 5 tablet, 3 akıllı saat, 1 dijital yazı tahtası ile yakalanmamak için her hırsızlıkta giydikleri değişik kıyafetler ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin, yapılan araştırmada çok sayıda suç kaydı olduğu, 70 ilde hırsızlık olaylarına karıştıkları ve arandıkları tespit edildi.Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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türkiye, haberler, kahramanmaraş, hırsızlık, şüpheli, tutuklanma

70 ilde hırsızlıktan aranan 2 şüpheli, Kahramanmaraş'ta yakalandı

12:17 09.08.2021
© DHA70 ilde hırsızlıktan aranan 2 şüpheli, Kahramanmaraş'ta yakalandı
70 ilde hırsızlıktan aranan 2 şüpheli, Kahramanmaraş'ta yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
© DHA
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Kahramanmaraş'ta girdikleri zincir marketlerden cep telefonu, tablet ve akıllı saat çalan Doğan Şimşek ile Nesrattin Yavuz, yakalandı. Yapılan incelemede 70 ilde karıştıkları hırsızlık olayları nedeniyle arandıkları belirlenen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kahramanmaraş'ta bir zincir marketin 7 şubesinden telefon, tablet ve akıllı saat hırsızlarıyla ilgili çalışma başlattı. 
Yapılan araştırmada şüphelilerin Doğan Şimşek ve Nesrattin Yavuz olduğu belirlendi. Şüphelilerin Gaziantep'e doğru gittiğini belirleyen ekipler, aracı Kömürler bölgesinde durdurdu.
Polislere sahte kimlik gösteren ve "Biz suçlu değiliz" diyen Doğan Şimşek ile Nesrattin Yavuz gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 12 cep telefonu, 5 tablet, 3 akıllı saat, 1 dijital yazı tahtası ile yakalanmamak için her hırsızlıkta giydikleri değişik kıyafetler ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin, yapılan araştırmada çok sayıda suç kaydı olduğu, 70 ilde hırsızlık olaylarına karıştıkları ve arandıkları tespit edildi.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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