https://tr.sputniknews.com/20210809/70-ilde-hirsizliktan-aranan-2-supheli-kahramanmarasta-yakalandi-1045198374.html

70 ilde hırsızlıktan aranan 2 şüpheli, Kahramanmaraş'ta yakalandı

70 ilde hırsızlıktan aranan 2 şüpheli, Kahramanmaraş'ta yakalandı

Kahramanmaraş'ta girdikleri zincir marketlerden cep telefonu, tablet ve akıllı saat çalan Doğan Şimşek ile Nesrattin Yavuz, yakalandı. Yapılan incelemede 70... 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T12:17+0300

2021-08-09T12:17+0300

2021-08-09T12:17+0300

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Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kahramanmaraş'ta bir zincir marketin 7 şubesinden telefon, tablet ve akıllı saat hırsızlarıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmada şüphelilerin Doğan Şimşek ve Nesrattin Yavuz olduğu belirlendi. Şüphelilerin Gaziantep'e doğru gittiğini belirleyen ekipler, aracı Kömürler bölgesinde durdurdu.Polislere sahte kimlik gösteren ve "Biz suçlu değiliz" diyen Doğan Şimşek ile Nesrattin Yavuz gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 12 cep telefonu, 5 tablet, 3 akıllı saat, 1 dijital yazı tahtası ile yakalanmamak için her hırsızlıkta giydikleri değişik kıyafetler ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin, yapılan araştırmada çok sayıda suç kaydı olduğu, 70 ilde hırsızlık olaylarına karıştıkları ve arandıkları tespit edildi.Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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