Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210809/abd-onculugundeki-yabanci-guclere-yardim-eden-afganlari-almaya-danimarkadan-onay-isvecten-ret-1045197967.html
ABD öncülüğündeki yabancı güçlere yardım eden Afganları almaya Danimarka'dan onay, İsveç'ten ret
ABD öncülüğündeki yabancı güçlere yardım eden Afganları almaya Danimarka'dan onay, İsveç'ten ret
Kopenhag ABD'nin izinden giderek Danimarka ordusuyla işbirliği yapmış Afganları tahliye edeceğini açıklarken, İsveç ordusuna çalışmış yaklaşık 15 çevirmenin... 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T11:24+0300
2021-08-10T20:19+0300
avrupa
dünya
haberler
asya & pasifik
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104214/51/1042145154_0:0:3091:1748_1920x0_80_0_0_ddc35fbf1f2aed6ea282c477537c6dfc.jpg
ABD öncülüğündeki yabancı güçlerin çekilmesine koşut, Taliban, Afganistan'ın önemli bölümünü ele geçirirken, yabancı güçlerle işbirliği yapan Afganların akıbeti büyük soru işareti oluşturuyor. Washington, ABD için çalışan Afganlar için çeşitli mülteci programlarını devreye sokarken, gözler diğer ülkelere çevrildi. 'Kimseyi muallakta bırakmayacağız'Kopenhag, ABD'nin izinden giderek, Danimarka ordusu için çalışmış Afganları tahliye edeceğini açıkladı.Berlingske gazetesine konuşan Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod "Afganistan'da özelikle tehdit edilen çalışanları kısa süre içinde tahliye etmeye ve sığınma işlemlerini Afganistan'dan Danimarka'ya taşımaya hazırız" dedi. Tahliyenin nasıl gerçekleşeceğine değinmeyen Kofod, 'Danimarka'nın kimseyi muallakta bırakmayacağını' söyledi. İsveç'in 15 civarında Afgan çevirmene ödülüDanimarka'nın komşusu İsveç'ten ise göçmen kurulunun ret kararının ardından 15 civarında Afgan çevirmeni kaderlerine terk etme beyanı geldi.İsveç Radyosu'na konuşan Afgan çevirmenlerden biri "İsveç ordusuna hizmet ettik, askerlerle cephede birlikte çalıştık. Gece gündüz omuz omuzaydık. Ödülü de işte bu oldu" dedi.Hükümetin savı anayasanın ihlaliSağcı parti Ilımlı Birlik, 'sığınmacı kotası sisteminde İsveç ordusu işe işbirliği yapmış Afgan çevirmenlerle çalışanlara öncelik verilmesi' için göçmen kuruluna çağrı yaptı. Sosyal Demokrat Partili Adalet ve Göç Bakanı Morgan Johansson ise 'hükümetin bireysel dosyalara müdahalesinin anayasanın ihlali anlamına gelebileceğini' söylerken, Savunma Bakanı Peter Hultqvist de kendisine destek çıktı. Bunun üzerine kamuoyundan daha önce 9 bin Afgan'a göçmen kurulunun reddetmesine rağmen oturma izni verildiğini hatırlatan sesler yükseldi. 'Elbette koruma sunulması lazım'Birleşmiş Milletler'e bağlı Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargıçlık yapmış olan avukat Krister Thelin "Afganistan'da İsveç birliklerine yardım etmiş çevirmenlere elbette koruma sunulması gerekmektedir. Çıkarılan engeller bunu sağlamaktaki isteksizliği gözler önüne seriyor" dedi. 'Bugüne dek İsveç göç kurallarına 40 takla attırmıştınız'Gazeteci Fredrik Johansson, İsveç göç politikalarının tutarlılığı ve itibarıyla ilgili söyleme "İsveç geçmişte sığınma hakkı tanınmayan 9 bin Afgan'ın İsveç'te kalmaları için birçok kez kuralları değiştirdi ya da esnetti. Burada uluslararası görevdeki İsveç ordusunun çabalarına önemli katkıda bulunmuş 10'dan fazla kişiden söz ediyoruz" diye itiraz etti.  ABD'den Afganlara Türkiye işaretiAfganistan'da ABD hükümeti veya ABD ordusuyla işbirliği yapanları başta çevirmenlerle aileleri olmak üzere Özel Göçmen Vizesi (SIV) ile ABD'ye yerleştirme operasyonu yürüten Washington, ayrıca ABD'nin finanse ettiği projeler, ABD merkezli STK'ler ve medya kuruluşları için çalışan Afganlar için üçüncü ülkelere gidip oradan sığınma başvurusu yapmalarını içeren 'Öncelik İki' isimli yeni bir program başlattı. Program, Türkiye'yi de Afganların sığınma başvuruları tamamlanana dek 12-14 ay bekleyecekleri üçüncü ülke olarak gösteriyor.Afganistan Taliban'ın eline düştü düşecek Afganistan'da ABD'nin çekilmesiyle hükümet güçleri büyük çöküş yaşıyor. Dün kuzeyde birkaç saat arayla üç vilayet merkezini ele geçirerek kontrolüne aldığı vilayet merkezi sayısını 5’e çıkaran Taliban, ülkenin yüzde 80'inden fazlasını kontrol ettiği iddiasında.  
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104214/51/1042145154_0:0:3091:1944_1920x0_80_0_0_bab91859a813c98e170c71a4975384de.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avrupa, haberler, asya & pasifik, abd

ABD öncülüğündeki yabancı güçlere yardım eden Afganları almaya Danimarka'dan onay, İsveç'ten ret

11:24 09.08.2021 (güncellendi: 20:19 10.08.2021)
© AFP 2021 / JONATHAN NACKSTRANDİsveç bayrağı
İsveç bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
© AFP 2021 / JONATHAN NACKSTRAND
Abone ol
Kopenhag ABD'nin izinden giderek Danimarka ordusuyla işbirliği yapmış Afganları tahliye edeceğini açıklarken, İsveç ordusuna çalışmış yaklaşık 15 çevirmenin getirilmesine hem göçmen kurulundan ret hem de hükümetten itiraz geldi.
ABD öncülüğündeki yabancı güçlerin çekilmesine koşut, Taliban, Afganistan'ın önemli bölümünü ele geçirirken, yabancı güçlerle işbirliği yapan Afganların akıbeti büyük soru işareti oluşturuyor. Washington, ABD için çalışan Afganlar için çeşitli mülteci programlarını devreye sokarken, gözler diğer ülkelere çevrildi. 

'Kimseyi muallakta bırakmayacağız'

Kopenhag, ABD'nin izinden giderek, Danimarka ordusu için çalışmış Afganları tahliye edeceğini açıkladı.
Berlingske gazetesine konuşan Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod "Afganistan'da özelikle tehdit edilen çalışanları kısa süre içinde tahliye etmeye ve sığınma işlemlerini Afganistan'dan Danimarka'ya taşımaya hazırız" dedi. Tahliyenin nasıl gerçekleşeceğine değinmeyen Kofod, 'Danimarka'nın kimseyi muallakta bırakmayacağını' söyledi. 

İsveç'in 15 civarında Afgan çevirmene ödülü

Danimarka'nın komşusu İsveç'ten ise göçmen kurulunun ret kararının ardından 15 civarında Afgan çevirmeni kaderlerine terk etme beyanı geldi.
İsveç Radyosu'na konuşan Afgan çevirmenlerden biri "İsveç ordusuna hizmet ettik, askerlerle cephede birlikte çalıştık. Gece gündüz omuz omuzaydık. Ödülü de işte bu oldu" dedi.

Hükümetin savı anayasanın ihlali

Sağcı parti Ilımlı Birlik, 'sığınmacı kotası sisteminde İsveç ordusu işe işbirliği yapmış Afgan çevirmenlerle çalışanlara öncelik verilmesi' için göçmen kuruluna çağrı yaptı. Sosyal Demokrat Partili Adalet ve Göç Bakanı Morgan Johansson ise 'hükümetin bireysel dosyalara müdahalesinin anayasanın ihlali anlamına gelebileceğini' söylerken, Savunma Bakanı Peter Hultqvist de kendisine destek çıktı. Bunun üzerine kamuoyundan daha önce 9 bin Afgan'a göçmen kurulunun reddetmesine rağmen oturma izni verildiğini hatırlatan sesler yükseldi. 

'Elbette koruma sunulması lazım'

Birleşmiş Milletler'e bağlı Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargıçlık yapmış olan avukat Krister Thelin "Afganistan'da İsveç birliklerine yardım etmiş çevirmenlere elbette koruma sunulması gerekmektedir. Çıkarılan engeller bunu sağlamaktaki isteksizliği gözler önüne seriyor" dedi. 

'Bugüne dek İsveç göç kurallarına 40 takla attırmıştınız'

Gazeteci Fredrik Johansson, İsveç göç politikalarının tutarlılığı ve itibarıyla ilgili söyleme "İsveç geçmişte sığınma hakkı tanınmayan 9 bin Afgan'ın İsveç'te kalmaları için birçok kez kuralları değiştirdi ya da esnetti. Burada uluslararası görevdeki İsveç ordusunun çabalarına önemli katkıda bulunmuş 10'dan fazla kişiden söz ediyoruz" diye itiraz etti.  

ABD'den Afganlara Türkiye işareti

Afganistan'da ABD hükümeti veya ABD ordusuyla işbirliği yapanları başta çevirmenlerle aileleri olmak üzere Özel Göçmen Vizesi (SIV) ile ABD'ye yerleştirme operasyonu yürüten Washington, ayrıca ABD'nin finanse ettiği projeler, ABD merkezli STK'ler ve medya kuruluşları için çalışan Afganlar için üçüncü ülkelere gidip oradan sığınma başvurusu yapmalarını içeren 'Öncelik İki' isimli yeni bir program başlattı. Program, Türkiye'yi de Afganların sığınma başvuruları tamamlanana dek 12-14 ay bekleyecekleri üçüncü ülke olarak gösteriyor.

Afganistan Taliban'ın eline düştü düşecek 

Afganistan'da ABD'nin çekilmesiyle hükümet güçleri büyük çöküş yaşıyor. Dün kuzeyde birkaç saat arayla üç vilayet merkezini ele geçirerek kontrolüne aldığı vilayet merkezi sayısını 5’e çıkaran Taliban, ülkenin yüzde 80'inden fazlasını kontrol ettiği iddiasında. 
 
000000
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:04İstanbul Çekmeköy'de silahlı çatışma: 1 yaralı
11:03Yeni Zelanda, sınırlarını aşı çalışmaları tamamlanınca açacak
10:55Kayınvalidesini öldüren damat: Namus davası nedeniyle yaptım
10:50Bakan Pakdemirli: Ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürdük
10:38İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu: Aşı olsanız da pozitif olabilirsiniz
10:31Taliban, Afganistan'da 10. vilayet merkezini de ele geçirdi
10:19Sanayi üretimi Haziran'da yıllık yüzde 23.9 arttı
10:18Almanya: Taliban iktidarı ele geçirip şeriat getirirse Afganistan'a mali yardımı keseriz
10:13Doç. Dr. Doğan'dan Delta varyantı uyarısı: 'Yalancı güven hissi hataya götürür'
10:13Kamçatka’da helikopter göle düştü
10:04Hürriyet yazarı Bayer: Büyük orman yangınları İstanbul’u cayır cayır yakabilir
09:34Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Mehmetçiği tehlikeye atmak gibi durumumuz söz konusu olamaz
09:31'Prim günü eksik olana erken emeklilik imkanı'
09:24Japonya'da parçalanan kargo gemisinde petrol sızıntısı
09:16Kovid-19 PCR testlerinde varyant endişesi
09:00İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Bartın'da 318, Kastamonu'da 210, Sinop'ta 106 kişi tahliye edildi
08:53Hürriyet yazarı Selvi: Erdoğan büyük lider, Türk demokrasisine büyük bir hizmet yaptı
08:14Güney Kore ve Türkiye arasında 2 milyar dolarlık swap anlaşması
08:07Bozkurt’taki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
07:52İstanbul'da 8 ilçede narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı var