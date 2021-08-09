https://tr.sputniknews.com/20210809/abdde-bir-taksi-sirketi-kovid-19a-karsi-asilananlari-tasimayi-reddediyor-1045204167.html

ABD’de bir taksi şirketi Kovid-19’a karşı aşılananları taşımayı reddediyor

ABD’de bir taksi şirketi Kovid-19’a karşı aşılananları taşımayı reddediyor

ABD’nin Missouri Eyaleti’nde bir taksi şirketinin sahibi, maske takan ve aşı yapan müşterileri artık taşımayacaklarını belirtti. 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T22:18+0300

2021-08-09T22:18+0300

2021-08-10T20:19+0300

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The Hill’in haberine göre, taksi şirketinin sahibi Charlie Bullington, “Araçlarımızda maske kullanımına izin vermiyoruz. Ayrıca katiyen aşılara karşıyız ve aşı yapan insanların otomobillerimizde bulunmasını istemiyoruz” diye açıkladı.ABD’nin en düşük aşılama oranlarından birinin Missouri’de kaydedildiğinin farkında olduğunu dile getiren Bullington, aşılamaya karşı çıkan eyalet sakinleri ile gurur duyduğunu söyledi.Daha önce ABD’de Uber ve Lyft servislerinin, aşılama merkezlerine kadar seyahatler ve geri dönüşler için ücret almayacaklarını duyurmuşlardı. Programın, Beyaz Saray ile ortaklık kapsamında uygulandığı, ABD idaresinin bu şirketlere yaklaşık 80 bin aşılama merkezinin bilgilerini verdiği kaydedilmişti.

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haberler, abd, taksi, koronavirüs