https://tr.sputniknews.com/20210809/ahmet-hakan-yeniden-tatil-havasina-girmemiz-gerek-yanginin-vurdugu-tatil-beldelerimizin-bize-1045197438.html

Ahmet Hakan: Yeniden tatil havasına girmemiz gerek, yangının vurduğu tatil beldelerimizin bize ihtiyacı var

Ahmet Hakan: Yeniden tatil havasına girmemiz gerek, yangının vurduğu tatil beldelerimizin bize ihtiyacı var

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, neredeyse 2 haftadır devam eden orman yangınlarıyla ilgili kaleme aldığı yazıda, " Yangının vurduğu tatil... 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T09:52+0300

2021-08-09T09:52+0300

2021-08-09T09:56+0300

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 28 Temmuz'dan beri Türkiye'nin birçok yerinde devam eden yangınlarla ilgili olarak "Yangın havasından çıkıp tatile gitmek" başlığıyla bir yazıyı kaleme aldı."Milletçe allak bullak olduk. Süreç şöyle işledi: - Tam tatilin göbeğinde hepimizi derinden yaralayan yangınlar çıktı. - Bir süre olayın ayırdına varamadık. - “Tatil” ve “Yangın” ikileminde kaldık. - Sonra “Bu ortamda tatil olmaz” dedik. - Tatil bölgelerini boşalttık" ifadesini kullanan Ahmet Hakan, yazısının devamında şu ifadelere yer verdi:

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2021

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haberler, türkiye, ahmet hakan, yangın, orman yangını, tatil