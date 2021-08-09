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https://tr.sputniknews.com/20210809/antalyada-saglik-calisanlarinin-izinleri-iptal-edildi-1045201303.html
Antalya'da sağlık çalışanlarının izinleri iptal edildi
Antalya'da sağlık çalışanlarının izinleri iptal edildi
Pandemi sürecinde Manavgat başta olmak üzere bölgede çıkan yangınlar nedeniyle zor günler yaşanan Antalya'da, Antalya Valiliği İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu... 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T16:05+0300
2021-08-09T16:05+0300
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izin
yıllık izin
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Koronavirüs salgınının geçen yıl mart ayından bu yana devam ettiği süreçte 28 Temmuz'da Manavgat'ta başlayan ve 60 bin hektara yakın orman arazisi ile çevre ilçelerle birlikte toplam 59 mahallede etkili olan tarihin en büyük yangın felaketinin yaşandığı Antalya'da, İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu, yeni bir karar aldı.Sağlık Bakanlığı'nın 24- 30 Temmuz tarihleri arasındaki son verilerine göre 100 bin kişide görülen vaka sayısı 70.68 kişiyle Antalya 'turuncu' kategoride yer alıyor. 8 Ağustos itibarıyla ise Antalya'da birinci doz aşı oranı 73.1'e yükseldi ve 'sarı' kategoride bulunuyor.Yangın bölgelerinde PCR testi ve aşıYangın bölgesinde 10 gün süren söndürme mücadelesinin yanı sıra bir taraftan da yaraların sarılması için devam ettirilen çalışmalar nedeniyle özellikle Manavgat bölgesinde olmak üzere koronavirüs salgını tehlikesi de yaşanıyor. Bölgede İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından hem PCR test hem de yangından etkilenen mahallelerde, randevusu olup gidemeyen ve sırası gelenlerin ikinci veya üçüncü doz aşıları, mahalleleri dolaşan sağlık ekipleri tarafından yapılıyor.Tüm izinler iptal edildiBu süreçte Antalya Valiliği'ne bağlı İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan iki maddelik yeni karara göre, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kurum, kuruluşlarında görev yapan tüm personelin ikinci bir emre kadar, yıllık izinlerinin (şu anki izni dahil) iptaline ve yeni yıllık izin taleplerinin durdurulmasına karar verildi.24 saat süreci 31 Ekim'e uzatıldıKurul, 30 Ağustos 2020 tarihli, 'İlimizde, pandemide görev alan kamu kurum ve kuruluşlarında, çalışma statüsüne bakılmaksızın görev yapan sürekli işçiler dâhil bütün personelin kendi talepleri olması halinde, günlük çalışma saatleri, aylık çalışma süresi dikkate alınarak, 31 Aralık 2020 tarihine kadar günlük 24 saat üzerinden çalıştırılmasına izin verilmesine ve buna göre planlama yapılmasına' şeklindeki kararın süresini de pandeminin seyri göz önünde bulundurularak 31 Ekim 2021 tarihine kadar uzattı.
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türkiye, haberler, doktor, hastane, hemşire, antalya, pandemi, izin, yıllık izin

Antalya'da sağlık çalışanlarının izinleri iptal edildi

16:05 09.08.2021
© Fotoğraf : Twitterhemşire, doktor, yoğun bakım
hemşire, doktor, yoğun bakım - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Pandemi sürecinde Manavgat başta olmak üzere bölgede çıkan yangınlar nedeniyle zor günler yaşanan Antalya'da, Antalya Valiliği İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu, 9 Ağustos itibarıyla, tüm sağlık personelinin ikinci bir emre kadar, şu an izinde olanlar da dahil yıllık izinlerinin iptaline ve taleplerin durdurulmasına karar verdi.
Koronavirüs salgınının geçen yıl mart ayından bu yana devam ettiği süreçte 28 Temmuz'da Manavgat'ta başlayan ve 60 bin hektara yakın orman arazisi ile çevre ilçelerle birlikte toplam 59 mahallede etkili olan tarihin en büyük yangın felaketinin yaşandığı Antalya'da, İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu, yeni bir karar aldı.
Sağlık Bakanlığı'nın 24- 30 Temmuz tarihleri arasındaki son verilerine göre 100 bin kişide görülen vaka sayısı 70.68 kişiyle Antalya 'turuncu' kategoride yer alıyor. 8 Ağustos itibarıyla ise Antalya'da birinci doz aşı oranı 73.1'e yükseldi ve 'sarı' kategoride bulunuyor.

Yangın bölgelerinde PCR testi ve aşı

Yangın bölgesinde 10 gün süren söndürme mücadelesinin yanı sıra bir taraftan da yaraların sarılması için devam ettirilen çalışmalar nedeniyle özellikle Manavgat bölgesinde olmak üzere koronavirüs salgını tehlikesi de yaşanıyor. Bölgede İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından hem PCR test hem de yangından etkilenen mahallelerde, randevusu olup gidemeyen ve sırası gelenlerin ikinci veya üçüncü doz aşıları, mahalleleri dolaşan sağlık ekipleri tarafından yapılıyor.

Tüm izinler iptal edildi

Bu süreçte Antalya Valiliği'ne bağlı İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan iki maddelik yeni karara göre, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kurum, kuruluşlarında görev yapan tüm personelin ikinci bir emre kadar, yıllık izinlerinin (şu anki izni dahil) iptaline ve yeni yıllık izin taleplerinin durdurulmasına karar verildi.

24 saat süreci 31 Ekim'e uzatıldı

Kurul, 30 Ağustos 2020 tarihli, 'İlimizde, pandemide görev alan kamu kurum ve kuruluşlarında, çalışma statüsüne bakılmaksızın görev yapan sürekli işçiler dâhil bütün personelin kendi talepleri olması halinde, günlük çalışma saatleri, aylık çalışma süresi dikkate alınarak, 31 Aralık 2020 tarihine kadar günlük 24 saat üzerinden çalıştırılmasına izin verilmesine ve buna göre planlama yapılmasına' şeklindeki kararın süresini de pandeminin seyri göz önünde bulundurularak 31 Ekim 2021 tarihine kadar uzattı.
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