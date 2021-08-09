https://tr.sputniknews.com/20210809/bakan-pakdemirli-muglada-koycegiz-ve-milas-aydinda-bozdogan-yangini-devam-ediyor-1045203762.html

Bakan Pakdemirli: Orman yangınlarından 267'si kontrol altında 3'ü için çalışmalar devam ediyor

Bakan Pakdemirli: Orman yangınlarından 267'si kontrol altında 3'ü için çalışmalar devam ediyor

Orman yangınlarıyla ilgili son duruma dair açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli "270 orman yangınıyla uğraştık, 267'si kontrol altında. 3... 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T20:34+0300

2021-08-09T20:34+0300

2021-08-10T19:57+0300

türkiye

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bekir pakdemirli

orman yangını

açıklama

türkiye'nin yanginlarla mücadelesi

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris Şehit Görkem Hasdemir Beldibi Yangın Ekip Binasında yaptığı açıklamada, "Muğla'da Köyceğiz ve Milas, Aydın'da Bozdoğan yangını devam ediyor" dedi.Pakdemirli, şöyle konuştu:Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenlerin e-devlet üzerinden başvuru yapabileceklerini belirtti.'Ormanlarımız küllerinden yeniden doğacak'Gelecekte yangın kontrol şeritlerinin daha geniş olacağını kaydeden Pakdemirli, "Hiç kimse endişe etmesin, ormanlarımız yeniden küllerinden doğacak" diye konuştu.'Zarar gören kimseyi mağdur etmeyeceğiz'Muğla'da orman yangınlarında 4 bin 500'e yakın arı kovanı zarar gördüğünü açıklayan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:Yunanistan'daki orman yangını ile ilgili konuşan bakan, "Yunanistan'ın bizden talebi var. Olumlu bakıyoruz" dedi. Pakdemirli "İki 40 tonluk OGM'nin kullanmış olduğu uçak hazırlanmış olup ilgili ülke (Yunanistan) Dışişleri Bakanlığından işlemleri tamamlanması halinde yola çıkacak" ifadesini de kullandı.

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türkiye, haberler, son dakika, bekir pakdemirli, orman yangını, açıklama