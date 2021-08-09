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TÜRKİYE'NİN YANGINLARLA MÜCADELESİ
Türkiye 28 Temmuz'da başlayan ve 53 ile yayılan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Son resmi verilere göre, 270 orman yangınının 267'si kontrol altına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20210809/bakan-pakdemirli-muglada-koycegiz-ve-milas-aydinda-bozdogan-yangini-devam-ediyor-1045203762.html
Bakan Pakdemirli: Orman yangınlarından 267'si kontrol altında 3'ü için çalışmalar devam ediyor
Bakan Pakdemirli: Orman yangınlarından 267'si kontrol altında 3'ü için çalışmalar devam ediyor
Orman yangınlarıyla ilgili son duruma dair açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli "270 orman yangınıyla uğraştık, 267'si kontrol altında. 3... 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T20:34+0300
2021-08-10T19:57+0300
türkiye
haberler
son dakika
bekir pakdemirli
orman yangını
açıklama
türkiye'nin yanginlarla mücadelesi
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris Şehit Görkem Hasdemir Beldibi Yangın Ekip Binasında yaptığı açıklamada, "Muğla'da Köyceğiz ve Milas, Aydın'da Bozdoğan yangını devam ediyor" dedi.Pakdemirli, şöyle konuştu:Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenlerin e-devlet üzerinden başvuru yapabileceklerini belirtti.'Ormanlarımız küllerinden yeniden doğacak'Gelecekte yangın kontrol şeritlerinin daha geniş olacağını kaydeden Pakdemirli, "Hiç kimse endişe etmesin, ormanlarımız yeniden küllerinden doğacak" diye konuştu.'Zarar gören kimseyi mağdur etmeyeceğiz'Muğla'da orman yangınlarında 4 bin 500'e yakın arı kovanı zarar gördüğünü açıklayan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:Yunanistan'daki orman yangını ile ilgili konuşan bakan, "Yunanistan'ın bizden talebi var. Olumlu bakıyoruz" dedi. Pakdemirli "İki 40 tonluk OGM'nin kullanmış olduğu uçak hazırlanmış olup ilgili ülke (Yunanistan) Dışişleri Bakanlığından işlemleri tamamlanması halinde yola çıkacak" ifadesini de kullandı.
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türkiye, haberler, son dakika, bekir pakdemirli, orman yangını, açıklama

Bakan Pakdemirli: Orman yangınlarından 267'si kontrol altında 3'ü için çalışmalar devam ediyor

20:34 09.08.2021 (güncellendi: 19:57 10.08.2021)
© İHA / AKİF YILMAZ - ERTUĞRUL GÜNTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
© İHA / AKİF YILMAZ - ERTUĞRUL GÜN
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Orman yangınlarıyla ilgili son duruma dair açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli "270 orman yangınıyla uğraştık, 267'si kontrol altında. 3 orman yangını için çalışmalar devam ediyor" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris Şehit Görkem Hasdemir Beldibi Yangın Ekip Binasında yaptığı açıklamada, "Muğla'da Köyceğiz ve Milas, Aydın'da Bozdoğan yangını devam ediyor" dedi.
Pakdemirli, şöyle konuştu:
"270 orman yangınıyla uğraştık, 267'si kontrol altında. Üç orman yangını için çalışmalar devam ediyor. Köyceğiz'de yangın vadiye hapsolmuş şekilde devam ediyor ama kontrol altında diyemiyoruz. Kontrol altına alınan yerlerde dıştan içe doğru soğutma işlemi uyguluyoruz. Arazözler en ufak duman kalmayacak şeklide çalışıyor."
Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenlerin e-devlet üzerinden başvuru yapabileceklerini belirtti.

'Ormanlarımız küllerinden yeniden doğacak'

Gelecekte yangın kontrol şeritlerinin daha geniş olacağını kaydeden Pakdemirli, "Hiç kimse endişe etmesin, ormanlarımız yeniden küllerinden doğacak" diye konuştu.

'Zarar gören kimseyi mağdur etmeyeceğiz'

Muğla'da orman yangınlarında 4 bin 500'e yakın arı kovanı zarar gördüğünü açıklayan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:
"9 ilde, 26 ilçe, 180 köyde, 7 bin 735 çiftçimizin hasar tespit çalışması yapıldı. Türkiye'nin çam balı merkezi olan Muğla'da bu konuda yaraları saracağız, yeni bal ormanları tesis edeceğiz. Devlet buradadır, yangından zarar gören kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Özellikle büyükbaş, küçükbaş ve arı kovanı zararlarının tamamını hibe olarak ödüyor olacağız. Bitkisel üretim alanlarının yeniden tesisi için ihtiyaç duyulan tohum, fide ve fidanı bedelsiz temin edeceğiz."
Yunanistan'daki orman yangını ile ilgili konuşan bakan, "Yunanistan'ın bizden talebi var. Olumlu bakıyoruz" dedi. Pakdemirli "İki 40 tonluk OGM'nin kullanmış olduğu uçak hazırlanmış olup ilgili ülke (Yunanistan) Dışişleri Bakanlığından işlemleri tamamlanması halinde yola çıkacak" ifadesini de kullandı.
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