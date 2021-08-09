https://tr.sputniknews.com/20210809/bakan-varank-17-milyar-lirayi-bulan-yatirimi-destekleyecegiz-1045196891.html

Bakan Varank: 17 milyar lirayı bulan yatırımı destekleyeceğiz

Bakan Varank: 17 milyar lirayı bulan yatırımı destekleyeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Haziranda düzenlediğimiz 1036 teşvik belgesiyle 22 bin 195 kişilik ilave istihdam oluşturacak 17 milyar lirayı... 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T06:37+0300

2021-08-09T06:37+0300

2021-08-09T06:37+0300

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'dan haziranda düzenlenen yatırım teşvik belgelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.Özel sektörün yatırımlarına dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:Yapılacak yatırımların yüzde 79.6'sı imalat sanayisindeBakan Varank'ın paylaşımında yer verdiği infografikte yapılacak yatırımların yüzde 79.6'sının imalat sanayisinde, yüzde 10.6'sının hizmetler, yüzde 4.4'ünün madencilik, yüzde 2.9'unun tarım ve yüzde 2.5'inin enerji sektörlerinde olduğuna işaret edildi.Yatırımların bölgelere göre dağılımına bakıldığında en fazla yatırımı yüzde 35 ile 1. Bölge ve yüzde 26,8 ile 6. Bölge'nin çektiği görülürken buraları yüzde 12.9 ile 2. Bölge, yüzde 11.3 ile 3. Bölge, yüzde 7.1 ile 4. Bölge ve yüzde 6.9 ile 5. Bölge izledi.İnfografikte ayrıca yatırım talebine ilişkin bu yılın ilk 6 ayı ile 2020'nin aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaya da yer verildi.​

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