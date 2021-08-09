Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Sputnik Türkiye
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210809/banka-sistemindeki-hata-musterilerin-bakiyelerini-degistirdi-1045195966.html
Banka sistemindeki hata, müşterilerin bakiyelerini değiştirdi
Banka sistemindeki hata, müşterilerin bakiyelerini değiştirdi
Çekya’da özel bir banka, sistemindeki hata nedeniyle bazı müşterilerinin hesaplarına milyonlarca kron eklerken, bazılarının bakiyesini ise eksiye düşürdü. 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T00:26+0300
2021-08-09T05:14+0300
yaşam
haberler
çekye
banka
banka hesabı
bakiye
hata
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103932/71/1039327145_0:0:1920:1087_1920x0_80_0_0_fed06c09973d1846874fc612e49dc050.jpg
Çekya’da özel bir bankanın sistemindeki hata nedeniyle bazı müşterilerinin hesap bakiyeleri etkilendi. Sistemdeki hata nedeniyle bazı müşterilerin hesaplarına milyonlarca kron eklenirken, bazılarının bakiyesini ise eksiye düştü. Sistemdeki hata yaklaşık 6 saat sürerken, müşteriler sosyal medyadan olaya tepki gösterdi.'Tanrı dualarımı kabul etti'Hesaplarındaki bakiyenin değiştiğini fark eden bir banka müşterisi sosyal medya hesabı üzerinden hesabının fotoğrafını paylaşarak, “Hesabıma 7,400,000 kron (yaklaşık 2,950,000 tl) yatırılmış. Tanrı dualarımı kabul etti” dedi.Diğer bir müşteri ise, “Bakiyem 821,000 kron (yaklaşık 327,000 tl) eksiye düşmüş, umarım kalıcı olmaz” ifadelerini kullandı.Hesabı ödeyemeyen bir müşteri tazminat davası açmaya hazırlanıyorHırvatistan’da tatilde iken hesap bakiyesi sistemsel hata nedeni ile eksiye düştüğü için bulunduğu mekanda hesap ödeyemeyen bir müşteri ise, bankayı dava edip ciddi bir tazminat talep edeceğini bildirdi.'Harcanan paraların iade edilmesini rica ediyoruz'Banka yetkilisi Katerina Petko yaptığı açıklamada, “Meydana gelen olaydan dolayı özür dileriz. Sistemdeki hatayı tespit edip onardık, hesaplar normale döndü. Hesaplarında anormal bir durum tespit eden müşterilerimizin bizimle iletişime geçmesini rica ediyoruz. Hesaplarına eklenen paraları kullanan müşterilerimizden paraları iade etmelerini rica ediyoruz” dedi.Hata sonucu müşteriler tarafından harcanan toplam tutar hakkında bilgi verilmedi.​
çekye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103932/71/1039327145_0:-1:1832:1152_1920x0_80_0_0_3919511b6a6e022ef1c35c1bb02593ce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
haberler, çekye, banka, banka hesabı, bakiye, hata

Banka sistemindeki hata, müşterilerin bakiyelerini değiştirdi

00:26 09.08.2021 (güncellendi: 05:14 09.08.2021)
© Aaron Crown/PAİngiltere, ATM
İngiltere, ATM - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
© Aaron Crown/PA
Abone ol
Çekya’da özel bir banka, sistemindeki hata nedeniyle bazı müşterilerinin hesaplarına milyonlarca kron eklerken, bazılarının bakiyesini ise eksiye düşürdü.
Çekya’da özel bir bankanın sistemindeki hata nedeniyle bazı müşterilerinin hesap bakiyeleri etkilendi. Sistemdeki hata nedeniyle bazı müşterilerin hesaplarına milyonlarca kron eklenirken, bazılarının bakiyesini ise eksiye düştü. Sistemdeki hata yaklaşık 6 saat sürerken, müşteriler sosyal medyadan olaya tepki gösterdi.

'Tanrı dualarımı kabul etti'

Hesaplarındaki bakiyenin değiştiğini fark eden bir banka müşterisi sosyal medya hesabı üzerinden hesabının fotoğrafını paylaşarak, “Hesabıma 7,400,000 kron (yaklaşık 2,950,000 tl) yatırılmış. Tanrı dualarımı kabul etti” dedi.
Diğer bir müşteri ise, “Bakiyem 821,000 kron (yaklaşık 327,000 tl) eksiye düşmüş, umarım kalıcı olmaz” ifadelerini kullandı.
Hesabı ödeyemeyen bir müşteri tazminat davası açmaya hazırlanıyor
Hırvatistan’da tatilde iken hesap bakiyesi sistemsel hata nedeni ile eksiye düştüğü için bulunduğu mekanda hesap ödeyemeyen bir müşteri ise, bankayı dava edip ciddi bir tazminat talep edeceğini bildirdi.

'Harcanan paraların iade edilmesini rica ediyoruz'

Banka yetkilisi Katerina Petko yaptığı açıklamada, “Meydana gelen olaydan dolayı özür dileriz. Sistemdeki hatayı tespit edip onardık, hesaplar normale döndü. Hesaplarında anormal bir durum tespit eden müşterilerimizin bizimle iletişime geçmesini rica ediyoruz. Hesaplarına eklenen paraları kullanan müşterilerimizden paraları iade etmelerini rica ediyoruz” dedi.
Hata sonucu müşteriler tarafından harcanan toplam tutar hakkında bilgi verilmedi.
000000
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:04İstanbul Çekmeköy'de silahlı çatışma: 1 yaralı
11:03Yeni Zelanda, sınırlarını aşı çalışmaları tamamlanınca açacak
10:55Kayınvalidesini öldüren damat: Namus davası nedeniyle yaptım
10:50Bakan Pakdemirli: Ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürdük
10:38İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu: Aşı olsanız da pozitif olabilirsiniz
10:31Taliban, Afganistan'da 10. vilayet merkezini de ele geçirdi
10:19Sanayi üretimi Haziran'da yıllık yüzde 23.9 arttı
10:18Almanya: Taliban iktidarı ele geçirip şeriat getirirse Afganistan'a mali yardımı keseriz
10:13Doç. Dr. Doğan'dan Delta varyantı uyarısı: 'Yalancı güven hissi hataya götürür'
10:13Kamçatka’da helikopter göle düştü
10:04Hürriyet yazarı Bayer: Büyük orman yangınları İstanbul’u cayır cayır yakabilir
09:34Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Mehmetçiği tehlikeye atmak gibi durumumuz söz konusu olamaz
09:31'Prim günü eksik olana erken emeklilik imkanı'
09:24Japonya'da parçalanan kargo gemisinde petrol sızıntısı
09:16Kovid-19 PCR testlerinde varyant endişesi
09:00İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Bartın'da 318, Kastamonu'da 210, Sinop'ta 106 kişi tahliye edildi
08:53Hürriyet yazarı Selvi: Erdoğan büyük lider, Türk demokrasisine büyük bir hizmet yaptı
08:14Güney Kore ve Türkiye arasında 2 milyar dolarlık swap anlaşması
08:07Bozkurt’taki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
07:52İstanbul'da 8 ilçede narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı var