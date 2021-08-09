https://tr.sputniknews.com/20210809/banka-sistemindeki-hata-musterilerin-bakiyelerini-degistirdi-1045195966.html

Banka sistemindeki hata, müşterilerin bakiyelerini değiştirdi

Banka sistemindeki hata, müşterilerin bakiyelerini değiştirdi

Çekya’da özel bir banka, sistemindeki hata nedeniyle bazı müşterilerinin hesaplarına milyonlarca kron eklerken, bazılarının bakiyesini ise eksiye düşürdü. 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T00:26+0300

2021-08-09T00:26+0300

2021-08-09T05:14+0300

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Çekya’da özel bir bankanın sistemindeki hata nedeniyle bazı müşterilerinin hesap bakiyeleri etkilendi. Sistemdeki hata nedeniyle bazı müşterilerin hesaplarına milyonlarca kron eklenirken, bazılarının bakiyesini ise eksiye düştü. Sistemdeki hata yaklaşık 6 saat sürerken, müşteriler sosyal medyadan olaya tepki gösterdi.'Tanrı dualarımı kabul etti'Hesaplarındaki bakiyenin değiştiğini fark eden bir banka müşterisi sosyal medya hesabı üzerinden hesabının fotoğrafını paylaşarak, “Hesabıma 7,400,000 kron (yaklaşık 2,950,000 tl) yatırılmış. Tanrı dualarımı kabul etti” dedi.Diğer bir müşteri ise, “Bakiyem 821,000 kron (yaklaşık 327,000 tl) eksiye düşmüş, umarım kalıcı olmaz” ifadelerini kullandı.Hesabı ödeyemeyen bir müşteri tazminat davası açmaya hazırlanıyorHırvatistan’da tatilde iken hesap bakiyesi sistemsel hata nedeni ile eksiye düştüğü için bulunduğu mekanda hesap ödeyemeyen bir müşteri ise, bankayı dava edip ciddi bir tazminat talep edeceğini bildirdi.'Harcanan paraların iade edilmesini rica ediyoruz'Banka yetkilisi Katerina Petko yaptığı açıklamada, “Meydana gelen olaydan dolayı özür dileriz. Sistemdeki hatayı tespit edip onardık, hesaplar normale döndü. Hesaplarında anormal bir durum tespit eden müşterilerimizin bizimle iletişime geçmesini rica ediyoruz. Hesaplarına eklenen paraları kullanan müşterilerimizden paraları iade etmelerini rica ediyoruz” dedi.Hata sonucu müşteriler tarafından harcanan toplam tutar hakkında bilgi verilmedi.​

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