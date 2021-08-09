https://tr.sputniknews.com/20210809/besiktas-abdullah-avcinin-sozlesme-fesih-bedeli-olarak-20-milyon-lira-odeme-yapti-1045203970.html

Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın sözleşme fesih bedeli olarak 20 milyon lira ödeme yaptı

Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın sözleşme fesih bedeli olarak 20 milyon lira ödeme yaptı

Beşiktaş'ın, teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşme fesih bedeli olarak yasal faizleriyle birlikte 20 milyon lira ödeme yaptığı bildirildi. 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T21:53+0300

2021-08-09T21:53+0300

2021-08-09T21:53+0300

spor

yaşam

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abdullah avcı

beşiktaş

sözleşme

ödeme

fesih

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Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşme fesih bedeli olarak yasal faizleriyle birlikte 20 milyon 12 bin 192 lira ödeme yapıldığını duyurdu.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA tarafından Şirketimiz adına gönderilen Şampiyonlar ligi katılım bedelinden alınmak üzere, sözkonusu dosyaya toplam 20.012.192 TL ödeme yapmış olup, anılan karar ve yapılmış olan ödeme ile ilgili hukuki süreç devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

beşiktaş

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spor, haberler, abdullah avcı, beşiktaş, sözleşme, ödeme, fesih