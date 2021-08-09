https://tr.sputniknews.com/20210809/bi-turk-ordusunun-eylemleri-natoya-sinyal-1045204680.html

BI: Türk ordusunun eylemleri NATO’ya sinyal

BI: Türk ordusunun eylemleri NATO’ya sinyal

Business Insider, Türkiye’nin NATO’daki partnerlere bağımlılığı azaltmak ve yaptırımları aşmak için savunma sanayisine yatırım yaptığını ve askeri teçhizat... 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T23:44+0300

2021-08-09T23:44+0300

2021-08-10T12:22+0300

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Benjamin Brimelow imzalı yazıda, Türkiye Donanması’nın haziranda Atmaca gemi savar seyir füzesini denediği, füzenin yerli yapım TCG Kınalıada korvetinden fırlatıldığı anımsatılırken Atmaca’nın ABD yapımı Harpoon füzelerinin yerini alacağı kaydedildi.Ankara’nın son yıllarda silah üretimi yönündeki çabalarını etkinleştirdiği ifade edilirken bu üretimin, savunma sanayisi alanında kendine yeterli olma fırsatını verdiğini ve ülkeyi silah ithalatçısına dönüştürdüğü ifade edildi.Türkiye’nin oldukça uzun zamandır sahip olduğu büyük ve oldukça güçlü askeri sanayi temeline sahip olduğunu ve bu temelin, ülkeye yabancı üreticilerin yetkisiyle çeşitli piyade silahı üretme fırsatını verdiğini anımsatan Brimelow, Türkiye’nin F-16 üretimi yetkisine sahip birkaç ülkeden biri olduğunu vurguladı.Ankara’nın, NATO ortaklarının uyguladığı yaptırımlar yüzünden kendi askeri teçhizat üretimi üzerinde yoğunlaştığını yazan ABD’li gazeteci, Türkiye’nin ayrıca çok daha güçlü olan ve Karadeniz’deki etkisini güçlendiren komşusu Rusya yüzünden ordunun imkanlarını artırmakta olduğunu iddia etti.Yazıda, Washington’un Ankara’yı F-35 üretiminden çıkarmasının da bu süreç üzerinde etkisi olduğu, aynı zamanda Berlin’in de Türkiye’nin elindeki Leopard 2 tanklarının modernizasyonunu üstlenmek konusunda isteksiz olduğu ifade edildi.Brimelow, komşular ve NATO ortakları ile yaşadığı anlaşmazlıkların Türkiye’yi “savunma sanayisiyle ilgili bazı sorunlara Türk çözümler bulabileceğini” düşünmeye sevk ettiğini kaydetti.

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türkiye, haberler, nato, f-35, türk silahlı kuvvetleri