Bitcoin son 3 ayın zirvesini gördü

Kripto para birimi Bitcoin'in değerinde yüzde 4.1'lik artış gerçekleşti. Bu artışla birlikte Bitcoin'in değeri, 45 bin 900 doları gördü.Bitcoin geçen haftadan bu yana neredeyse yüzde 17 civarında yükseliş kaydetti.Bloomberg'in haberine göre Ether, Litecoin ve Dash de Bitcoin ile birlikte yükselirken Miller Tabak +Co Analisti Matt Maley, en kötüsünün geride kaldığını belirterek “Hareket hemen tersine dönmezse Bitcoin hızlı bir şekilde 50 bin doları görebilir. Burada da biraz dirençle karşılaşabilir” dedi.Bitcoin’de 14 günlük görece güç endeksi (RSI) kripto varlığın aşırı alındığına işaret ederken Bitcoin 200 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıkmış durumda.
En yaygın kullanılan kripto para birimi olan Bitcoin, 45 bin 900 dolar seviyesini görerek son 3 ayın zirvesine ulaştı.
Kripto para birimi Bitcoin'in değerinde yüzde 4.1'lik artış gerçekleşti. Bu artışla birlikte Bitcoin'in değeri, 45 bin 900 doları gördü.
Bitcoin geçen haftadan bu yana neredeyse yüzde 17 civarında yükseliş kaydetti.
Bloomberg'in haberine göreEther, Litecoin ve Dash de Bitcoin ile birlikte yükselirken Miller Tabak +Co Analisti Matt Maley, en kötüsünün geride kaldığını belirterek “Hareket hemen tersine dönmezse Bitcoin hızlı bir şekilde 50 bin doları görebilir. Burada da biraz dirençle karşılaşabilir” dedi.
Bitcoin’de 14 günlük görece güç endeksi (RSI) kripto varlığın aşırı alındığına işaret ederken Bitcoin 200 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıkmış durumda.