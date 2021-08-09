https://tr.sputniknews.com/20210809/bolu-belediye-baskani-tanju-ozcana-ve-kadinlara-hakaret-eden-afgan-gazeteci-ozur-diledi-1045198051.html

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ve kadınlara hakaret eden Afgan gazeteci özür diledi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ve kadınlara hakaret eden Afgan gazeteci özür diledi

YouTube'da yayınladığı bir video ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Afgan göçmenlere yönelik sözlerine tepki gösteren, hakaret eden ve sözlerinin... 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T11:43+0300

2021-08-09T11:43+0300

2021-08-09T11:55+0300

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için "Şerefsiz" diyen ve Özcan'ın Afganlara yönelik ifadelerine tepki gösterirken "Gece gündüze kadar göğüslerini göstererek para kazanan sizin gençleriniz değil mi? Göstereyim mi dünyada. 5 kuruş için 5 lira için 10 lira için hangi işleri yapmıyorlar. Google'a yaz, ne çıkıyor? Çıplak karılar çıkıyor. Bizim ülkemiz savaşla bozulmuşsa sizin ülkenizi kültürle bozmuşlar" diyen Sunatullah Saadat, sosyal medyada gelen tepkiler üzerine özür diledi. Saadat, yayınladığı videonun kesilmiş ve montajlanmış olduğunu savunarak "Ben Türkiye'de 1 sene yaşamışım ve Türkçe'yi de o kadar iyi bilmiyorum. Ben Tanju Özcan'ın haberini izledikten sonra çok duygulandım. Ben bir gazeteciyim kendi halkımı savunmak istedim. Biliyorsunuz bir insan duygulanınca saçma sapan şeyler de konuşur" dedi. "Tanju bey halkın seçtiği bir adam, ondan da özür dilerim. Bütün Türk kadınlarından da özür dilerim" diyen Saadat, sözlerinin devamında "Ama kendiniz düşünün ben haklı olmasam da şimdi ben geldim Türk kadınlarına bir şey dedim bütün Türkiye ayağa kalktı. Nasıl bir belediye başkanı geliyor bütün Afganlara eğitimsiz, bilgisiz dilenci diye hitap ediyor. Onu da bir düşünün" ifadelerini kullandı.

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türkiye, haberler