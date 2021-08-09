https://tr.sputniknews.com/20210809/bolu-belediye-baskani-tanju-ozcana-ve-kadinlara-hakaret-eden-afgan-gazeteciye-sorusturma-1045204573.html

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ve kadınlara hakaret eden Afgan gazeteciye soruşturma

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ve kadınlara hakaret eden Afgan gazeteciye soruşturma

YouTube'da yayınladığı bir video ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Afgan göçmenlere yönelik sözlerine tepki gösteren, hakaret eden ve sözlerinin... 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T23:06+0300

2021-08-09T23:06+0300

2021-08-10T12:38+0300

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tanju özcan

soruşturma

istanbul cumhuriyet başsavcılığı

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için "Şerefsiz" diyen ve Özcan'ın Afganlara yönelik ifadelerine tepki gösterirken "Gece gündüze kadar göğüslerini göstererek para kazanan sizin gençleriniz değil mi? Göstereyim mi dünyada. 5 kuruş için 5 lira için 10 lira için hangi işleri yapmıyorlar. Google'a yaz, ne çıkıyor? Çıplak karılar çıkıyor. Bizim ülkemiz savaşla bozulmuşsa sizin ülkenizi kültürle bozmuşlar" diyen Sunatullah Saadat hakkında soruşturma başlatıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bazı haber ve sosyal medya sitelerinde yabancı uyruklu bir gazeteciye ait olduğu tespit edilen paylaşımlardaki ifadelerin suç ve suç unsuru içerdiği kanaatine varılmış olup şüpheli şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.Gazeteci olduğu gelirtilen Saadat'ın paylaştığı video, tepkilere neden olmuştu.

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türkiye, haberler, sunatullah saadat, afgan, tanju özcan, soruşturma, istanbul cumhuriyet başsavcılığı