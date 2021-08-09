Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Sputnik Türkiye
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210809/busenaz-surmeneli-olimpiyata-son-dakikada-yetismis-1045197472.html
Busenaz Sürmeneli olimpiyata son dakikada yetişmiş
Busenaz Sürmeneli olimpiyata son dakikada yetişmiş
Türkiye’ye olimpiyatlarda altın madalya kazandıran ilk boksör olarak tarihe geçen Busenaz Sürmeneli'nin ortak bir çabayla Tokyo’ya yetiştirildiği ortaya çıktı. 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T09:57+0300
2021-08-09T09:57+0300
spor
yaşam
haberler
busenaz sürmeneli
türkiye
tokyo 2020
olimpiyatlar
boksör
altın madalya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/08/1045191331_0:0:2906:1642_1920x0_80_0_0_a5c29bcf4da3a91d532b9023b05d4d23.jpg
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalyaya ulaşan boksör Busenaz Sürmeneli, mart ayında kritik bir ameliyat geçirmiş ve haziran başındaki kota müsabakaları sonucu olimpiyat vizesini almıştı.Elindeki sakatlık nedeniyle uzun süre sıkıntı yaşayan boksör, birçok doktora başvursa da bir türlü kesin çözümü bulamamıştı. Busenaz Sürmeneli yaklaşık 5 ay önce Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve Milli Takım Antrenörü Cahit Süme ile birlikte, spor yaralanmaları konusunda tecrübeli bir isim olan Prof. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu’nun kliniğine gitti.'Bir gün bile çok önemli'Milliyet gazetesinden Ümit Avcı'nın haberine göre, bir dönem Basketbol Milli Takımı’nın doktoru olarak da görev yapan Beyzadeoğlu, ameliyatla milli boksörün elindeki sorunun giderileceğini söyledi. Ancak bu görüşmeden bir gün sonra sabah saatlerinde önemli görüşmeler gerçekleştirmek için ABD’ye gitmesi gereken Beyzadeoğlu, ameliyatın en erken bir hafta sonra yapılabileceğini bildirdi.Bu seçenek Sürmeneli için çok geçti. Sporcusunun Tokyo’dan madalya ile döneceğine çok inanan Federasyon Başkanı Gözgeç, haziran başında kota müsabakalarının olduğunu belirterek bir günün bile önemli olduğunu anlattı ve hemen ameliyat için ısrarcı oldu. Bu görüşmenin akşam saatlerinde gerçekleşiyor oluşu ve Prof. Dr. Beyzadeoğlu’nun erken saatlerde ABD’ye uçuşunun bulunması işi zorlaştırsa da bir çözüm bulundu.Çok hızlı karar alındıHastane hızla hazır hale getirildi. Ameliyat ekibi oluşturuldu ve Sürmeneli, Başkan Gözgeç ve antrenörü Süme ile gece saat 04.00 sıralarında hastaneye gidip, sabahın ilk saatlerinde ameliyata alındı. Her şey planlandığı gibi oldu, başarılı bir ameliyat ile Sürmeneli, kendisini çok rahatsız eden el ağrısından kurtulurken, Beyzadeoğlu da uçağına yetişip programı için ABD’ye uçtu.Ameliyatından 2.5 ay sonraki kota müsabakalarından çıkan Sürmeneli, ardından da Tokyo’da altın madalya kazandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/08/1045191331_0:0:2906:1826_1920x0_80_0_0_e4f2680ef98b1f9eec8f6d2f3b1b5a28.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
spor, haberler, busenaz sürmeneli, tokyo 2020, olimpiyatlar, boksör, altın madalya

Busenaz Sürmeneli olimpiyata son dakikada yetişmiş

09:57 09.08.2021
© REUTERS / LUIS ROBAYOTokyo 2020 olimpiyatlarında boksta şampiyon olan Busenaz Sürmeneli
Tokyo 2020 olimpiyatlarında boksta şampiyon olan Busenaz Sürmeneli - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
© REUTERS / LUIS ROBAYO
Abone ol
Türkiye’ye olimpiyatlarda altın madalya kazandıran ilk boksör olarak tarihe geçen Busenaz Sürmeneli'nin ortak bir çabayla Tokyo’ya yetiştirildiği ortaya çıktı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalyaya ulaşan boksör Busenaz Sürmeneli, mart ayında kritik bir ameliyat geçirmiş ve haziran başındaki kota müsabakaları sonucu olimpiyat vizesini almıştı.
Elindeki sakatlık nedeniyle uzun süre sıkıntı yaşayan boksör, birçok doktora başvursa da bir türlü kesin çözümü bulamamıştı. Busenaz Sürmeneli yaklaşık 5 ay önce Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve Milli Takım Antrenörü Cahit Süme ile birlikte, spor yaralanmaları konusunda tecrübeli bir isim olan Prof. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu’nun kliniğine gitti.

'Bir gün bile çok önemli'

Milliyet gazetesinden Ümit Avcı'nın haberine göre, bir dönem Basketbol Milli Takımı’nın doktoru olarak da görev yapan Beyzadeoğlu, ameliyatla milli boksörün elindeki sorunun giderileceğini söyledi. Ancak bu görüşmeden bir gün sonra sabah saatlerinde önemli görüşmeler gerçekleştirmek için ABD’ye gitmesi gereken Beyzadeoğlu, ameliyatın en erken bir hafta sonra yapılabileceğini bildirdi.
Bu seçenek Sürmeneli için çok geçti. Sporcusunun Tokyo’dan madalya ile döneceğine çok inanan Federasyon Başkanı Gözgeç, haziran başında kota müsabakalarının olduğunu belirterek bir günün bile önemli olduğunu anlattı ve hemen ameliyat için ısrarcı oldu. Bu görüşmenin akşam saatlerinde gerçekleşiyor oluşu ve Prof. Dr. Beyzadeoğlu’nun erken saatlerde ABD’ye uçuşunun bulunması işi zorlaştırsa da bir çözüm bulundu.

Çok hızlı karar alındı

Hastane hızla hazır hale getirildi. Ameliyat ekibi oluşturuldu ve Sürmeneli, Başkan Gözgeç ve antrenörü Süme ile gece saat 04.00 sıralarında hastaneye gidip, sabahın ilk saatlerinde ameliyata alındı. Her şey planlandığı gibi oldu, başarılı bir ameliyat ile Sürmeneli, kendisini çok rahatsız eden el ağrısından kurtulurken, Beyzadeoğlu da uçağına yetişip programı için ABD’ye uçtu.
Ameliyatından 2.5 ay sonraki kota müsabakalarından çıkan Sürmeneli, ardından da Tokyo’da altın madalya kazandı.
000000
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:04İstanbul Çekmeköy'de silahlı çatışma: 1 yaralı
11:03Yeni Zelanda, sınırlarını aşı çalışmaları tamamlanınca açacak
10:55Kayınvalidesini öldüren damat: Namus davası nedeniyle yaptım
10:50Bakan Pakdemirli: Ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürdük
10:38İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu: Aşı olsanız da pozitif olabilirsiniz
10:31Taliban, Afganistan'da 10. vilayet merkezini de ele geçirdi
10:19Sanayi üretimi Haziran'da yıllık yüzde 23.9 arttı
10:18Almanya: Taliban iktidarı ele geçirip şeriat getirirse Afganistan'a mali yardımı keseriz
10:13Doç. Dr. Doğan'dan Delta varyantı uyarısı: 'Yalancı güven hissi hataya götürür'
10:13Kamçatka’da helikopter göle düştü
10:04Hürriyet yazarı Bayer: Büyük orman yangınları İstanbul’u cayır cayır yakabilir
09:34Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Mehmetçiği tehlikeye atmak gibi durumumuz söz konusu olamaz
09:31'Prim günü eksik olana erken emeklilik imkanı'
09:24Japonya'da parçalanan kargo gemisinde petrol sızıntısı
09:16Kovid-19 PCR testlerinde varyant endişesi
09:00İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Bartın'da 318, Kastamonu'da 210, Sinop'ta 106 kişi tahliye edildi
08:53Hürriyet yazarı Selvi: Erdoğan büyük lider, Türk demokrasisine büyük bir hizmet yaptı
08:14Güney Kore ve Türkiye arasında 2 milyar dolarlık swap anlaşması
08:07Bozkurt’taki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
07:52İstanbul'da 8 ilçede narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı var