https://tr.sputniknews.com/20210809/cengiz-under-olympique-marsilya-formasiyla-ilk-golunu-atti-1045195945.html

Cengiz Ünder, Olympique Marsilya formasıyla ilk golünü attı

Cengiz Ünder, Olympique Marsilya formasıyla ilk golünü attı

Fransa Birinci Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Marsilya'nın Roma'dan kiraladığı Türk milli futbolcu Cengiz Ünder, yeni takımıyla ilk golünü kaydetti. 09.08.2021, Sputnik Türkiye

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olympique marsilya futbol takımı

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Ligue 1'de 2021-22 sezonunun ilk haftasının kapanış maçında Montpellier, Olympique Marsilya'yı ağırladı.Ev sahibi takım, Peres'in (kendi kalesine) 30 ve Laborde'un 34'üncü dakikadaki golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.68. dakikada Marsilya formasıyla ilk golünü atan Cengiz Ünder, geri dönüşün fitilini ateşledi. Olympique Marsilya, Payet'nin 75 ve 80. dakikada kaydettiği gollerle 3-2 öne geçti.89. dakikada sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle yaklaşık 15 dakika ara verilen karşılaşma, Olympique Marsilya'nın 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

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spor, haberler, cengiz ünder, gol, olympique marsilya futbol takımı