https://tr.sputniknews.com/20210809/chp-mehmet-simsekle-gorusuyor-iddiasi-1045197358.html

'CHP, Mehmet Şimşek'le görüşüyor' iddiası

'CHP, Mehmet Şimşek'le görüşüyor' iddiası

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı için eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile görüştüğünü iddia etti. 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T09:29+0300

2021-08-09T09:29+0300

2021-08-09T09:30+0300

türkiye

dünya

haberler

mehmet şimşek

ak parti

görüşme

chp

cumhurbaşkanı

adaylık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103965/91/1039659173_8:0:1600:900_1920x0_80_0_0_205b0b84e15ee8f929ec71eac47b017c.jpg

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı için AK Partili bir isimle temasta olduğu iddiasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu ismin eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek olduğunu ileri süren Daşdemir, "Benim Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden aldığım bir bilgiye göre yakın zamanda Mehmet Şimşek'le temas halindelermiş. Ali Babacan, Abdullah Gül’den sonra Kürt kökenli olması sebebiyle Mehmet Şimşek’le yakın zamanda görüşüldü" dedi.Daşdemir, CNN Türk yayınında yaptığı açıklamada "En önemli kriter Kürt kökenli olması. İkinci olarak AK Partili ve Kürt kökenli olması. Görüşüldüğünü ve kendisiyle temasa geçildiğini duydum" ifadesini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, haberler, mehmet şimşek, ak parti, görüşme, chp, cumhurbaşkanı, adaylık