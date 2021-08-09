https://tr.sputniknews.com/20210809/cia-baskani-irani-konusmak-icin-israile-gelecek-1045203499.html

CIA Başkanı, İran'ı konuşmak için İsrail'e gelecek

CIA Başkanı, İran'ı konuşmak için İsrail'e gelecek

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'un İran konusunu görüşmek üzere yarın İsrail'e geleceği bildirildi 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T20:05+0300

2021-08-09T20:05+0300

2021-08-10T20:19+0300

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İsrail'in 'Walla News' gazetesinde yer alan haberde, Burns'un ziyareti kapsamında Başbakan Naftali Bennett ve Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Başkanı David Barnea ile bir araya gelmesinin beklendiği belirtildi.Burns'un yapacağı görüşmelerde, İran'ın nükleer faaliyetleri ve Tahran yönetiminin bölgedeki faaliyetlerinin ele alınacağı ifade edildi.CIA Direktörünün bu ziyaretinin, İsrailli bir şirkete ait gemiyi hedef alan 29 Temmuz'daki saldırının ardından Tel Aviv ile Tahran arasında gerilimin arttığı bir döneme denk geldiğine dikkati çekildi.Burns'un Ramallah'ta da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesinin beklendiği kaydedildi.

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