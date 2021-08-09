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Çin'de 17 aydır yolculuk eden firari filler evlerine dönüyor
Çin'de 17 aydır yolculuk eden firari filler evlerine dönüyor
Çin'de firar eden ve 500 kilometre yol kat eden fil sürüsü, 17 ay sonra rotalarını kaçtıkları doğal hayatı koruma parkına çevirdi. 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T14:10+0300
2021-08-09T14:51+0300
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Ülkenin güney batısındaki Yunnan eyaletinde bulunan bir doğal hayatı koruma parkından firar eden Asya filleri, dünyanın ilgisini çeken yolculuklarından sonra kaçtıkları yere geri dönüyor. Guardian'ın haberine göre, 17 aydır yolda olan en az 500 kilometrelik yol yapan sürünün doğa koruma alanına dönebilmeleri için yetkililer özel yollar oluşturdu. ​Doğal koruma alanına 200 kilometre uzaklıkta oldukları tespit edilen filler, rotaları üzerindeki mısır tarlalarındaki ekinlerin tamamını yedi, su tanklarındaki suları tüketti ve yaklaşık 56 hektarlık tarım alanına zarar verdi. Yolculukları boyunca yetkililer tarafından dronelarla takip edilen fillerin çiftçilere yaklaşık 1.1 milyon dolarlık zarar verdikleri belirtildi. Fillerin ayrıca büyük şehirlere girmemeleri için yerli halk ve yaban hayat görevlileri büyük çaba sarf ediyor. Kafile, haziran ayında 7 milyon nüfusu bulunan Kunming şehrine oldukça yaklaşmıştı.Sürünün ormanda dinlenirken ve çamur banyosu yaparken çekilen görüntüleri sosyal medyada viral olmuştu.Uzmanlar, fillerin neden kaçtıklarını henüz belirleyemedi ancak Pekin Normal Üniversitesi'nden Profesör Zhang Li​​, "Büyük ölçekli insan odaklı endüstriyel gelişmeler fillerin yaşam alanlarını kötüleştirdi" diye konuştu. 1980'lerde 193 olan Yunnan'daki fil sayısının günümüzde 300'lere çıktığı ve artmaya devam ettiği biliniyor. Ancak, ormanların tarlalara dönüşmesi nedeniyle hayvanların vahşi doğada rahatça yaşayabileceği alanlar yaklaşık üçte iki oranında azaldı.
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asya & pasifik, haberler, çin, fil, firar

Çin'de 17 aydır yolculuk eden firari filler evlerine dönüyor

14:10 09.08.2021 (güncellendi: 14:51 09.08.2021)
© AFP 2021Çin - firari filler
Çin - firari filler - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
© AFP 2021
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Çin'de firar eden ve 500 kilometre yol kat eden fil sürüsü, 17 ay sonra rotalarını kaçtıkları doğal hayatı koruma parkına çevirdi.
Ülkenin güney batısındaki Yunnan eyaletinde bulunan bir doğal hayatı koruma parkından firar eden Asya filleri, dünyanın ilgisini çeken yolculuklarından sonra kaçtıkları yere geri dönüyor. 
Guardian'ın haberine göre, 17 aydır yolda olan en az 500 kilometrelik yol yapan sürünün doğa koruma alanına dönebilmeleri için yetkililer özel yollar oluşturdu. 
​Doğal koruma alanına 200 kilometre uzaklıkta oldukları tespit edilen filler, rotaları üzerindeki mısır tarlalarındaki ekinlerin tamamını yedi, su tanklarındaki suları tüketti ve yaklaşık 56 hektarlık tarım alanına zarar verdi. 
Yolculukları boyunca yetkililer tarafından dronelarla takip edilen fillerin çiftçilere yaklaşık 1.1 milyon dolarlık zarar verdikleri belirtildi. 
Fillerin ayrıca büyük şehirlere girmemeleri için yerli halk ve yaban hayat görevlileri büyük çaba sarf ediyor. Kafile, haziran ayında 7 milyon nüfusu bulunan Kunming şehrine oldukça yaklaşmıştı.
Sürünün ormanda dinlenirken ve çamur banyosu yaparken çekilen görüntüleri sosyal medyada viral olmuştu.
Uzmanlar, fillerin neden kaçtıklarını henüz belirleyemedi ancak Pekin Normal Üniversitesi'nden Profesör Zhang Li​​, "Büyük ölçekli insan odaklı endüstriyel gelişmeler fillerin yaşam alanlarını kötüleştirdi" diye konuştu. 
1980'lerde 193 olan Yunnan'daki fil sayısının günümüzde 300'lere çıktığı ve artmaya devam ettiği biliniyor. Ancak, ormanların tarlalara dönüşmesi nedeniyle hayvanların vahşi doğada rahatça yaşayabileceği alanlar yaklaşık üçte iki oranında azaldı.
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