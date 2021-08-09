Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210809/datca-aciklarinda-37-buyuklugunde-deprem-1045196954.html
Datça açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T06:50+0300
2021-08-09T06:50+0300
2021-08-09T06:50+0300
türkiye
dünya
haberler
deprem
muğla
datça
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/14/1042884015_0:0:1010:568_1920x0_80_0_0_c9535fc54758fcee16f1d044eac4bea3.png
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, saat 05.10'da Datça'nın 48 kilometre açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.TRT Haber'in aktardığına göre deprem, yerin 22.76 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
muğla
datça
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/14/1042884015_143:0:984:631_1920x0_80_0_0_3c6dfb74bd2ddc254c558702be3bfeab.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, haberler, deprem, muğla, datça
Datça açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, saat 05.10'da Datça'nın 48 kilometre açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
TRT Haber'in aktardığına göre deprem, yerin 22.76 kilometre derinliğinde gerçekleşti.