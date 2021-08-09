Dere yatağının içi su değil çöple dolu: Tedbir alınmazsa atıklar yağmur suyu ile taşınarak Kızılırmak nehrini kirletecek

Kızılırmak Nehri’ne karışan Dereboğazı Çayı’nın Eğriyar yolu mevkiindeki yatağı ve etrafı adeta moloz ve hafriyat çöplüğüne döndü. Çay yatağı ve etrafında büyükbaş hayvanlara ait kelleden, klozete, molozdan, hafriyata birçok atık mevcut.
Çorum’un Osmancık ilçesinde, Kızılırmak Nehri’ne karışan Dereboğazı çayı yatağının içine ve etrafına, moloz ve hafriyat atıkları ile hayvan leşleri atılıyor. Çay yatağı ve etrafında büyükbaş hayvanlara ait kelleden, klozete kadar birçok atık mevcut.
Kızılırmak Nehri’ne karışan Dereboğazı Çayı’nın Eğriyar yolu mevkiindeki yatağı ve etrafı adeta moloz ve hafriyat çöplüğüne döndü. Çay yatağı ve etrafında büyükbaş hayvanlara ait kelleden, klozete, molozdan, hafriyata birçok atık mevcut.