Dere yatağının içi su değil çöple dolu: Tedbir alınmazsa atıklar yağmur suyu ile taşınarak Kızılırmak nehrini kirletecek

© İHA / İLKAY SEVER Çorum’un Osmancık ilçesinde, Kızılırmak Nehri’ne karışan Dereboğazı çayı yatağının içine ve etrafına, moloz ve hafriyat atıkları ile hayvan leşleri atılıyor. Çay yatağı ve etrafında büyükbaş hayvanlara ait kelleden, klozete kadar birçok atık mevcut.